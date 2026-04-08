El Riesgo País de Argentina ha consolidado una jornada de marcado optimismo financiero al cerrar en los 570 puntos básicos, un nivel que profundiza la tendencia a la baja observada en el último mes. Según los datos reportados por Rava Bursátil, este movimiento es la consecuencia directa de la subida de los precios de los bonos soberanos (Globales y Bonares), los cuales han incrementado su paridad en la plaza neoyorquina, reduciendo consecuentemente el diferencial de tasa frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Acciones argentinas rebotan hasta 5% en el mercado local y los ADR's trepan más de 7%

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Al cierre del mercado de hoy, el índice medido por el JP Morgan se ubicó en los 570 puntos básicos. Esta cifra representa una de las marcas más bajas de los últimos meses, alejando al país de los niveles de estrés financiero. De acuerdo con la información de Rava, la jornada estuvo marcada por un alto volumen de operaciones en los títulos AL30 y GD30, los cuales operan como los principales activos de referencia para determinar la capacidad de cumplimiento de las obligaciones externas de la República Argentina.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador ha mostrado una trayectoria descendente sostenida, partiendo de niveles superiores a los 650 puntos para perforar hoy el piso de los 600. En la plataforma de Rava, se observa que la demanda de activos argentinos ha superado la oferta, generando una valorización que impacta de manera inversa en la tasa de retorno de los bonos.

La compresión de 80 puntos básicos en apenas cinco jornadas hábiles es vista por los operadores de bolsa como una señal de normalización del crédito internacional para el país.

Este descenso semanal de 570 puntos básicos coloca a la Argentina en una posición de mayor competitividad dentro de la región. Si bien todavía se encuentra por encima del promedio de países con grado de inversión, la velocidad de la caída sugiere que el mercado está descontando una salida definitiva del escenario de reestructuración forzosa. La brecha de rendimientos se ha acortado no solo por la mejora de los bonos locales, sino también por una relativa estabilidad en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años.