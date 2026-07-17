El sentimiento sobre la economía no repunta: el 70% de las menciones son negativas en redes sociales

La percepción de los argentinos sobre la marcha de la economía en los entornos digitales sigue sin mostrar señales de recuperación, a pesar de las noticias que destaca el gobierno de Javier Milei, tales como la caída de los índices de inflación en los últimos meses, la baja del riesgo país, la compra de dólares por parte del Banco Central y el récord de exportaciones, entre otros.

"El indicador agregado se mantiene alrededor de -68 puntos de Tasa Neta de Sentimiento (NSR), dentro de la franja de valoración 'muy mala' y peligrosamente cerca de los niveles considerados 'pésimos'", señala el estudio de Monitor Digital basado en el análisis de 1.049.500 menciones sobre variables económicas durante este mes en las redes sociales.

El relevamiento detalla que el 70% de los comentarios analizados presentó percepción negativa, consolidando a la economía como uno de los núcleos más conflictivos de la conversación pública.

La comparación interanual expone un deterioro sostenido en el tiempo: el sentimiento económico digital había cerrado julio de 2024 cerca de los -60 puntos, descendió a -63 en julio de 2025 y profundizó su caída hasta los -68 puntos actuales. "Cada julio fue peor que el anterior", advierte el reporte.

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La investigación destaca que los usuarios en las redes vinculan de forma directa la realidad económica con la gestión política. Los términos más repetidos en la nube semántica analizada fueron “gobierno”, “país”, “gente”, “personas”, “trabajo” y “Milei”. Con este panorama, desde Monitor Digital explican que "la economía es interpretada, por lo tanto, como una experiencia social y política, vinculada con las responsabilidades gubernamentales y con las condiciones concretas de vida", un encuadre que "dificulta separar las variables macroeconómicas de la evaluación de la gestión".

Empleo y dólar lideran las preocupaciones

El empleo se consolidó una vez más como el principal eje organizador del debate económico, concentrando el 44,7% de las menciones totales. No obstante, el volumen de debate contrasta con una notable desmejora en su percepción, la cual pasó de -24 puntos de NSR en 2023 a cerca de -48 puntos en julio de 2026. "La situación laboral no aparece como una vía perceptible de recuperación económica", indica el informe.

Por otro lado, el debate sobre la inflación registró la caída más importante en participación, pasando del 14,8% en julio de 2025 al 9,9% en julio de 2026, en sintonía con la desaceleración de precios que destaca el Poder Ejecutivo. A pesar de que el indicador de sentimiento mejoró respecto al año pasado, se mantiene en terreno muy negativo con -47 puntos NSR. Desde la consultora aclaran: "La inflación dejó de monopolizar la agenda, pero la preocupación económica se desplazó hacia otras variables. En otras palabras, la menor centralidad inflacionaria no produjo un cambio generalizado del humor social".

Ese desplazamiento de la atención pública se dirigió principalmente hacia el dólar y el endeudamiento. El diálogo sobre la divisa estadounidense acaparó el 15,7% de las menciones —su participación más alta desde 2023— y se ubicó como la segunda variable más comentada, registrando uno de los peores niveles de valoración con -83 puntos NSR. En paralelo, la pobreza representó el 12,7% de la conversación económica y mantuvo un nivel crítico de negatividad en torno a los -80 puntos.

Sectores productivos en baja y el campo como isla

El sentimiento sobre la producción nacional también exhibió un retroceso interanual, cerrando julio cerca de los -38 puntos NSR, frente a los -25 registrados en los meses de julio de 2024 y 2025. Al respecto, el análisis subraya que "la producción nacional, por lo tanto, no acompaña con una mejora reputacional la recuperación que podría sugerir el discurso macroeconómico".

En el desagregado sectorial, la industria lideró el volumen de conversación con el 31,7% de las menciones, superando a los servicios (30,6%), aunque su valoración cayó de -35 a -47 puntos en el último año. El sector financiero concentró el 22,1% del interés con un marcado perfil negativo (-54 puntos), mientras que el sector tecnológico protagonizó el mayor desplome reputacional del tablero: pasó de un saldo positivo de +16 puntos en julio de 2025 a -33 puntos en julio de 2026.

La única excepción al clima de pesimismo generalizado provino del sector agropecuario, cuyo diálogo digital finalizó el mes con un saldo levemente positivo, cercano a la neutralidad. Sin embargo, su impacto en el humor social generalizado es marginal debido a su baja visibilidad en las redes. "Apenas concentra el 2,5% de las menciones, su menor participación de toda la serie", concluye el informe de Monitor Digital, remarcando que el campo funciona de momento como una excepción aislada y no como el reflejo de una mejora transversal en la percepción económica urbana.

LM