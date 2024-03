Argentina está inmersa en una compleja coyuntura económica y política, en la que también está inserto el campo, un sector que viene de una sequía violenta y por estas horas enfrenta una fuerte caída en los precios internacionales de los granos, pero que aspira a ser el motor de las divisas este 2024. Y ese espíritu festivo, optimista y resiliente se vive por estas horas en Expoagro, la cita obligada de productores, contratistas y empresarios agropecuarios.

La feria que se desarrolla en San Nicolás hasta el viernes 8 de marzo es una de las más significativos del campo argentino. Este año convocó a más de 600 empresas y a los principales actores del ámbito agroindustrial y se propuso “superar los 1.200 millones de dólares en negocios de la última edición”, como anticipó su CEO de Exponenciar, Martin Schvartzman. Incluso antes de ver los contundentes números de los visitantes. Por caso, ayer miércoles rompió récords con más de 60 mil asistentes. En la feria se puede ver lo último en tecnología y servicios para el campo, pero la mejor foto es la de una Argentina pujante y productiva que quiere "comerse al mundo".

Las exportaciones, la clave del nuevo modelo económico

En su rol como motor de desarrollo en el interior, se espera que este año haya "más derrame", no sólo puertas adentro de los pueblos sino también en las arcas del BCRA. Por caso, las últimas proyecciones de ABECEB estiman que la cosecha 2024 valorizada tendría un aumento del 19%, con una suba del 54% en volumen, aunque sufriría el impacto de una caída del 20% en los precios internacionales.

#LOULTIMO: Ante el récord de demanda registrada en el segundo día de @expoagrocom, el BNA amplió el cupo de la línea en pesos en otros $ 250 mil millones, al haberse colocado los $ 500 mil millones iniciales. (+) pic.twitter.com/bq47QjWk0B — Prensa BNA (@prensabna) March 6, 2024

Tras los pobres resultados de un sector agroindustrial atravesado por la sequía en 2023, el campo va por la revancha. PERFIL charló con algunos empresarios que están en la feria mostrando tecnología de punta, e intentando cerrar negocios. Ven a productores ávidos por conocer las novedades e incluso dispuestos a endeudarse.

Por caso, el Banco Nación debió ampliar en $250 mil millones el cupo de créditos disponibles en el segundo día de la expo porque superó sus propias expectativas al haber colocado los $ 500 mil millones iniciales en sólo una jornada.

Pero ante todo, los empresarios son cautos. "El año será de menos a más", nos explicaba Tomás Liceda Rosasco Director Comercial de New Holland. "En Expoagro hay expectativas positivas, y si bien no se va a duplicar la producción de granos como se pensó inicialmente, podría ser de unos 125 o 130 millones de toneladas lo que es una gran noticia. Aunque los precios no acompañen, siempre hay revancha con los precios. Lo importante es tener la cosecha", argumentó.

Un arranque tibio, pero un semestre que promete

Desde la metalmecánica Valtra, su Director Comercial, Emiliano Ferrari, señaló que prevén un 2024 "bastante bueno". "Creo que si bien comenzó con un poco de incertidumbre, va entrando en marzo y se empieza a vislumbrar un año que va a ser difícil desde lo comercial, donde vamos a tener que trabajar mucho para lograr ventas, pero que en definitiva vamos a ver que la industria se comporte más o menos con el promedio de los últimos años, como piso, y sino, un poco por encima", aventuró.

Algo similar opinó Tomás Liceda Rosasco al señalar que "en cuestión de tamaño de mercado lo vemos similar al del año pasado". Para el Director Comercial de New Holland "la seca hizo caer el mercado de cosechadoras, pero va a ser un año de menos a más. Me quedo con un año con tamaño de mercado similar al 2023 en cosechadoras y tractores y veo demanda insatisfecha de heno y forraje", estimó.

En tanto, Sergio Vera el Director Comercial de otra multinacional de la maquinaria, CASE IH, fue un paso más allá al señalar: "En Expoagro productores y contratistas están en un momento clave de la decision de compra. Si bien en nuestra marca se batieron récords históricos de ventas de cosechadoras en enero y febrero, estamos teniendo una buena perspectiva de ventas en marzo, justamente por lo que representa la feria. Siempre le apostamos mucha energía, con toda la tecnología al stand. Es bueno encontrarnos clientes, red de producto, concesionarios y la marca para apuntalar la decisión de compra", señaló.

El clima de optimismo también lo compartió Sergio Karim, Director Comercial para Hispanoamérica de Massey Fergusson quien señaló a PERFIL que las previsiones que manejan para la marca "son las mejores posibles".

Según opinó, "hay un optimismo muy grande por parte del productor en relación a los cambios recientes desde el punto de vista económico. En la Expo se respira realmente este optimismo por parte de todos. Algunas acciones en este primer trimestre, como la apertura de la importación de productos manufacturados del exterior, creo que nos da una mayor competitividad a todas las marcas", señaló el empresario y agregó que, de alguna manera, "las industrias se están preparando para estas nuevas reglas y creo que nos toca un gran año, no solamente por estas decisiones, pero también por el factor climático que nos debe impactar de manera positiva".

Las empresas agrícolas miran la sustentabilidad y el bolsillo de los productores

Por el lado de las firmas agrícolas las previsiones también son interesantes, en especial si se apalanca el futuro con sostenibilidad, políticas públicas a largo plazo y mecanismos de diálogo y consenso.

En este sentido Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer y director de la División Crop Science Cono Sur, sostuvo que “el campo argentino es un bastión de potencialidades y oportunidades” y afirmó que “los productores argentinos con su inversión, ciencia e innovación tecnológica generan divisas indispensables para la estabilización de la macroeconomía, en un contexto mundial que demanda productos y alimentos bajos en huella de carbono”.

La agricultura representa el 38% de la superficie de tierra con potencial suficiente para desempeñar un papel fundamental en el desafío de falta de alimento a futuro. Argentina aporta sólo 0,7% de las emisiones de gas invernadero, respecto al 60 % que está concentrado en muy pocos países. “Precisamente por esa razón -destacó Farinati-, tiene una oportunidad para liderar la carrera hacia una agricultura regenerativa que no solo genere divisas y empleo, sino que también contribuya a la mitigación del cambio climático”.

Milei en Expoagro: "Al mejorar los números fiscales se abriría la puerta para que empecemos a bajar impuestos"

“Para alcanzar este objetivo es necesario un acuerdo general con políticas públicas de largo plazo que genere un entorno que propicie inversiones y brinde mayor accesibilidad y libertad económica a todos actores a través de mecanismos virtuosos de diálogo, colaboración y consenso”, afirmó Farinati.

Finalmente, enfatizó que “será fundamental generar un cambio inteligente en la matriz impositiva y que tenemos una oportunidad para idear un sistema que permita transicionar del actual sistema de retenciones que “limita”, a un sistema que “premie la inversión”, otorgando descuentos impositivos acorde a la inversión aplicada a tecnología”. Y argumentó que esa será la única manera de atender las necesidades coyunturales sin por ello hipotecar la motorización de la inversión que impactará directamente en la productividad del sector y su capacidad exportadora.

En el caso de Speed Agro, Ignacio Scalas, su Director Comercial indicó que este año planean superar en un 20% el presupuesto de ventas a mayo 2024

"Tenemos posibilidades de crecer en todos los segmentos, pero la estrategia está enfocada en acompañar las aplicaciones de graminicidas con nuestro coadyuvante multi acción". Además, mencionó que están trabajando en desarrollo de "un biocontrolador enfocado a cultivos de mani, papa y banano, al tiempo que trabajamos en el desarrollo de bacterias fijadoras de nitrogeno que permiten reemplazar un porcentaje de urea en la fertilización", adelantó.

En tanto Xarvio, la marca de agricultura digital de BASF también dijo presente en la feria con un tema de alto impacto: la sustentabilidad. La multinacional aprovechó para hacer un importante lanzamiento: el mapeo digital de malezas. Pablo Provera, responsable de soluciones digitales de BASF explicó en qué consiste: "Uno puede volar a través de un dron el lote, tanto en barbechos como en soja y obtener a través del procesamiento de las imágenes con Xarvio Field Manager una prescripción sectorizada para aplicar los herbicidas", detalló el especialista quien además agregó que en las últimas 2 campañas vienen haciendo testeos a campos con ahorros mayores a 60% en insumos y en agua. "Así que acá estamos bien focalizados en lo que es sustentabilidad y también en el beneficio económico para el productor", aseguró el especialista.

En la actualidad la plataforma congrega más de 5200 usuarios en la Argentina que usan el sistema de agricultura digital de BASF sobre una extensión de 2,2 millones de hectáreas esta campaña.

La financiación, una pieza clave para un año donde "no hay plata"

Los bancos llevaron toda su batería de líneas de financiamiento para el sector. A nivel oficial el Banco Nación viene teniendo una performance destacada, por la fuerte demanda de créditos.

“Nuestra oferta aquí es con una gran confianza en el futuro, acompañando las políticas del gobierno de Javier Milei y los impulsos del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella”, expresó el martes de la apertura de la feria el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, antes de compartir que la “oferta inicial son 500 mil millones de pesos: 250 mil millones de pesos en acuerdo con los productores y fabricantes de maquinarias agrícolas al 68% de TNA, y otros 250 mil que incluyen una línea muy novedosa dedicada a la financiación de maquinaria usada, re fabricada y garantizada, al 80% de TNA”.

Volvió el crédito a tasa 0% para comprar autos: cómo es la oferta de financiación por la falta de autos

Además, informó que agregaron la suma de 100 millones de dólares, desde el 1,5%, con un año de gracia. “Si bien ahí nos inspiramos en el riego, hay un montón de actividades y maquinarias que van a utilizar esta línea de financiamiento”, aseguró.

En el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, uno habituales de la feria, ofrece financiamiento en pesos para la compra de maquinaria agrícola y de bienes sustentables y tecnología aplicada al sector, con tasas que arrancan en el 64,5% anual y plazos de 36 y 48 meses. También habrá disponibles préstamos en dólares, con una tasa de 3% anual y un plazo de 24 meses.

Una novedad para esta edición es el lanzamiento de una línea especial de capital de trabajo para nuevos clientes que se vinculen con el Banco entre el 5 y el 27 de marzo. Son préstamos de hasta $ 50 millones, a 180 días de plazo, con una tasa especial de 60% anual.

“Desde Banco Provincia hacemos un gran esfuerzo para brindarles a los productores/as y a las pymes agropecuarias las mejores herramientas de financiamiento para que puedan desarrollar al máximo todo su potencial”, expresó Juan Cuattromo, presidente de la entidad financiera.

Otra entidad de crédito que está en la feria es el Banco de Santa Fe puntualizando en especial la tasa competitiva que ofrece para la compra de maquinaria. "Nuestra tasa del 67.4 por ciento a 48 meses es la más baja y atractiva de la feria para la compra de maquinaria fabricada en la provincia, y se suma al amplio programa de asistencia financiera a las 14 principales cadenas de valor por 132 mil millones de pesos que lanzamos junto con la provincia", destacó Luis Nuñez, Gerente General de Banco Santa Fe.

Nuñez detalló que el programa presentado junto con el gobierno santafesino incluye la asistencia de financiamiento para la compra de maquinaria en Expoagro con tasa fija de 67.40 en pesos hasta 48 meses con el financiamiento del 70 por ciento del valor del bien todo incluido, donde la provincia aporta 20 puntos y los fabricantes 15 puntos de la tasa.

Pero, más allá de los bancos, las empresas también tienen sus propias líneas de financiación. Emiliano Ferrari de Valtra indicó: "A través de Agco Finance están ofreciendo financiación especial para la expo, que es tasa 0% a tres años de financiación. También existen más allá de tres años, con un costo de 5,5 y 6,5% para cuatro y cinco años, respectivamente, pero creo que tres años a tasa cero es una excelente oferta para todos los productores", indicó.

El campo acompaña el Pacto de Mayo: "Es una oportunidad para sacar a Argentina de la crisis"

Por su parte, Tomás Liceda de New Holland destacó "Tenemos CNH capital, nuestro brazo financiero que nos acerca opciones de financiación propia y con distintos bancos. En estos momentos se encareció la financiación en pesos y en dólares. Este año apareció un segmento de clientes interesados en financiación en dólares. y ahí estuvimos muy ágiles ofreciendo buenas propuestas y buenos acuerdos", comentó.

Finalmente, Ignacio Scalas de SpeedAgro también se refirió a los créditos vigentes y destacó que la marca cuenta con un área de analistas de créditos. "Si el prospecto satisface los requisitos de la empresa, el productor accede a créditos. En Expoagro la compañía ofrece una bonificación muy fuerte para compras pre-campaña, dando la posibilidad de realizar contratos forward soja mayo o maíz con bonificaciones muy atractivas, sobre todo nivelando la baja de precio de estos commodities", detalló.

El escenario local es complejo, y los precios no recomponen por ahora, pero el campo tiene ganas de dar vuelta la historia este año. Cambiar el mal sabor de boca que le dejó la sequía y empezar a recomponer divisas. La fuerza del sector es una parte fundamental para lograr el despegue. La otra parte, ya es más política. El lado bueno de la historia, es tener la cosecha. Como bien dijo Tomás Liceda de New Holland, "mejor tener la cosecha. Los precios, siempre dan revancha".