El sexto fin de semana largo de 2026 dejó un movimiento turístico inferior al registrado en otros feriados del año. Así, 993.683 turistas recorrieron distintos destinos del país y generaron un impacto económico directo de $216.649 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

No hay plata: pocas reservas para el fin de semana largo en los principales destinos turísticos

La entidad señaló que se trató del período con menor actividad turística de 2026, condicionado por una combinación de factores entre los que sobresalieron el contexto económico, las condiciones climáticas y el inicio del Mundial de Fútbol 2026, que influyó sobre las decisiones de viaje de muchos argentinos.

El feriado por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes mostró un desempeño moderado, aunque mantuvo movimiento en numerosos destinos del país. La cautela en el gasto y un consumo más selectivo volvieron a marcar el comportamiento de los viajeros.

No obstante, la cantidad de turistas mostró una mejora frente al mismo feriado de 2025. De acuerdo con CAME, viajó un 37,7% más de personas que en el fin de semana largo equivalente del año pasado. Sin embargo, la entidad aclaró que la comparación está influida por una particularidad del calendario: en junio de 2025 hubo dos feriados nacionales separados por apenas tres días, el 17 y el 20 de junio. Sumados ambos períodos, los viajeros alcanzaron los 2,2 millones, una cifra ampliamente superior a la registrada este año.

Menos gasto y estadías más cortas

El informe también reflejó cambios en los hábitos de consumo turístico. El gasto promedio diario por persona fue de $109.013, lo que representó una caída real del 3,5% respecto de 2025. Al mismo tiempo, la estadía promedio se redujo de 2,3 días a apenas dos días, una baja del 13%.

Desde CAME señalaron que durante este año se consolidó una tendencia caracterizada por escapadas más breves, reservas de último momento y niveles de consumo moderados. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar los niveles de ocupación gracias al turismo de cercanía y a las ventas realizadas sobre la fecha.

La demanda se concentró principalmente en propuestas vinculadas con la naturaleza, la nieve, las termas y los eventos deportivos y culturales. Además, la cercanía de las vacaciones de invierno y el comienzo de la Copa del Mundo contribuyeron a que los viajeros adoptaran decisiones más selectivas.

Los destinos que lograron destacarse

Entre los destinos con mejor desempeño volvió a sobresalir Bariloche, que se posicionó entre los lugares más buscados del país en la previa de la temporada invernal. También registraron una buena afluencia de visitantes San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y distintos centros de esquí que comenzaron a recibir turistas atraídos por las primeras nevadas.

En el Litoral, Puerto Iguazú lideró los niveles de ocupación con registros cercanos al 70%. También mostraron movimiento los Esteros del Iberá, las termas entrerrianas y los corredores naturales de Corrientes, impulsados principalmente por escapadas cortas y turismo regional.

El Norte argentino también registró algunos puntos fuertes. Salta concentró buena parte de la actividad gracias al programa "GüeMES 2026", que reunió más de 250 actividades culturales, históricas y turísticas vinculadas a la figura del prócer. En paralelo, Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 60%, con protagonismo de la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

En Córdoba, los mejores resultados se observaron en el Valle de Calamuchita, donde la ocupación osciló entre el 65% y el 75%. Mendoza, por su parte, registró una ocupación promedio del 53%, con una afluencia estimada de 51.581 turistas y un impacto económico cercano a los $10.451 millones. Los destinos más favorecidos fueron Potrerillos, Ruta 82, Cacheuta, Uspallata y las villas turísticas de San Rafael.

La Costa Atlántica mostró una realidad más heterogénea. Mar del Plata concentró buena parte del movimiento turístico, aunque con niveles de ocupación inferiores a los habituales para esta época del año. En tanto, varias localidades del interior bonaerense sostuvieron la actividad gracias a fiestas populares, eventos gastronómicos y propuestas culturales.

Buenos Aires, entre los destinos más elegidos

La Ciudad de Buenos Aires volvió a ubicarse entre los destinos urbanos más convocantes del país. Durante el fin de semana recibió alrededor de 80.000 turistas nacionales e internacionales, que generaron un impacto económico estimado en $22.000 millones.

La ocupación hotelera alcanzó el 60%, con predominio de establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas. Entre las actividades más concurridas se destacaron la apertura del Fan Fest del Mundial en Plaza Seeber, los homenajes a Jorge Luis Borges en el Centro Cultural Recoleta, los conciertos de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Colón, la programación de la Usina del Arte y el Festival del Sándwich realizado en el Hipódromo de Palermo.

Balance anual y alerta por los costos aéreos

Con este resultado, los seis fines de semana largos transcurridos en 2026 acumulan un total de 10.374.523 turistas y un gasto de $2,84 billones. Sin embargo, la cantidad de viajeros se ubica un 26% por debajo de la registrada en igual período de 2025.

Desde CAME explicaron que la comparación también está condicionada por la existencia de un feriado largo adicional el año pasado, cuando el Día de la Bandera permitió sumar otro período turístico. En 2026, en cambio, el 20 de junio coincide con un sábado.

En materia de conectividad aérea, la entidad advirtió que el aumento del precio internacional del petróleo y del combustible aeronáutico comenzó a impactar en el costo de los viajes al exterior. Algunas rutas internacionales registraron incrementos de hasta 30% en los pasajes, mientras el sector sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre los costos operativos de las aerolíneas.

FN