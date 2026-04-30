El feriado del viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajador, activa un nuevo fin de semana largo y renueva el interés por las escapadas cortas dentro de la provincia de Buenos Aires. Con distancias accesibles desde CABA y el conurbano, los pueblos bonaerenses despliegan una agenda cargada de fiestas gastronómicas, celebraciones tradicionales y propuestas culturales al aire libre.

Durante estos días, el turismo de cercanía vuelve a posicionarse como una alternativa fuerte, impulsada por eventos con entrada libre, platos típicos y actividades pensadas para toda la familia. Asados, guisos, empanadas, alfajores y tortas fritas se combinan con música en vivo, ferias y celebraciones identitarias.

Con ese marco, el fin de semana largo se presenta como una oportunidad para recorrer rutas provinciales, conocer localidades con fuerte impronta rural y participar de celebraciones que ponen en valor la cultura y la producción local.

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Fiestas gastronómicas y tradiciones criollas en pueblos bonaerenses

Uno de los eventos centrales del viernes 1 de mayo será la 4ª Fiesta del Costillar Criollo en Uribelarrea, una de las localidades más visitadas del turismo rural bonaerense. Desde las 10, se cocinarán más de 1.300 costillares al asador, acompañados por música y espectáculos en vivo. El pueblo está ubicado a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es conocido por sus calles de tierra y pulperías históricas.

Ese mismo día, Capitán Sarmiento será sede de la primera Fiesta Regional del Guiso Campero, que se desarrollará de 10 a 18 en los Galpones del Ferrocarril, sobre el kilómetro 145 de la Ruta 8. La jornada contará con entrada gratuita, platos tradicionales y un patio de artesanos y emprendedores de distintas provincias.

También el viernes, el campo de jineteada “Mi Sueño” en Chacabuco ofrecerá una jornada dedicada a la tradición gaucha. Desde las 10 habrá destrezas criollas con tropillas invitadas y una clasificación especial rumbo a las Fiestas Patrias de Saladillo. El cierre será con una bailanta campera abierta al público.

Fiestas populares y actividades especiales atraen visitantes a los pueblos bonaerenses este fin de semana largo.

El sábado 2 de mayo, la propuesta se traslada a Chascomús, donde la Fiesta de la Empanada Campera se realizará de 12 a 19 en la Plaza Sarmiento, a metros de la laguna. El evento es organizado por cooperadoras de escuelas rurales y combina gastronomía con un fuerte perfil comunitario.

La agenda dulce tendrá como protagonista a San Antonio de Areco, que será sede de la 4ª Fiesta del Alfajor Regional durante el sábado 2 y el domingo 3. En la Plaza Ruiz de Arellano, productores locales ofrecerán sus especialidades y el momento central será el tradicional corte del alfajor gigante para compartir con el público.

En tanto, Cazón, conocido como el “pueblo de los viveros”, celebrará la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente el sábado 2 y domingo 3 en el Predio del Ferrocarril, sobre la Ruta 205. El domingo a las 14 se realizará el concurso a la mejor torta frita, junto con talleres, desfiles y shows musicales.

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Agenda ampliada: ferias, cabalgatas, exposiciones y eventos culturales

El calendario del fin de semana largo se amplía con celebraciones regionales en distintos puntos de la provincia. El domingo 1 de mayo, Baradero será sede de la 19ª Fiesta del Mondongo y la Torta Frita en el pueblo turístico de Santa Coloma, desde las 9.30, con feria de artesanos, autos clásicos y espectáculos musicales.

En Abbott, partido de Monte, se celebrará el 134° aniversario de la localidad con desfile, almuerzo criollo y actividades abiertas. En el plano tradicionalista, Pigüé albergará la 33ª Cabalgata por las Sierras de Curamalal, con dos jornadas de travesía y peñas folclóricas nocturnas.

La agenda también incluye propuestas vinculadas a la naturaleza y la producción. En Claromecó se realizará Claromecó Fungi, con caminatas guiadas y talleres sobre el Reino Fungi, mientras que Maipú organizará la Expo Miel, con productores y expositores dedicados a la apicultura.

LT