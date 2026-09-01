Gabriela Renaudo asumió la presidencia de AmCham Argentina y reemplaza a Mariana Schoua

AmCham Argentina renovó las autoridades de su Directorio y designó a Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Cono Sur de Visa, como nueva presidenta de la institución. La ejecutiva sucede a Mariana Schoua, quien encabezó la Cámara desde junio de 2025 y fue la primera mujer en ocupar ese cargo desde la fundación de la entidad.

El recambio se produce en una de las organizaciones empresarias de mayor peso dentro del vínculo entre la Argentina y Estados Unidos. AmCham nuclea actualmente a más de 700 compañías de 42 industrias, que en conjunto representan el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones argentinas.

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Además, según datos de la propia Cámara, las firmas asociadas generan más de 420.000 empleos directos y alrededor de 4 millones de puestos indirectos.

Inversión, competitividad y una agenda de largo plazo

Al asumir la conducción, Renaudo planteó que uno de los principales objetivos será profundizar la agenda de competitividad, inversiones y desarrollo sostenible.

“Es un honor asumir la presidencia de AmCham Argentina y representar a la comunidad de negocios más importante del país, que tiene un compromiso profundo con el desarrollo federal”, señaló.

La nueva presidenta sostuvo además que el crecimiento sostenible requiere “instituciones sólidas, diálogo y una mirada de largo plazo” y remarcó que la Cámara buscará continuar trabajando para fortalecer la competitividad y promover nuevas inversiones.

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El planteo se inscribe en la agenda que la institución viene impulsando en sectores como agroindustria, energía, minería, innovación, salud, comercio exterior y turismo, entre otros.

La Cámara también busca reforzar su presencia en las economías regionales a través de AmCham Región Centro, una plataforma que incluye a Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis y que apunta a conectar proyectos productivos del interior con mercados internacionales.

El cierre de una gestión histórica

Renaudo reemplaza a Mariana Schoua, quien estuvo al frente de la institución desde junio del año pasado y se convirtió entonces en la primera mujer en presidir AmCham Argentina en más de un siglo de historia.

Marina Schoua: "Cierro esta etapa profundamente agradecida y orgullosa".

Al finalizar su mandato, Schoua destacó el crecimiento de la Cámara y su papel como espacio de articulación entre empresas, Gobierno y sociedad civil.

“Cierro esta etapa profundamente agradecida y orgullosa. Vi crecer a esta institución, ampliar su influencia y consolidarse como uno de los espacios más relevantes de diálogo entre el sector privado, el sector público y la sociedad argentina”, afirmó.

Y agregó: “Las instituciones fuertes son aquellas que trascienden a las personas que circunstancialmente tenemos la responsabilidad de liderarlas”.

Quiénes integran la nueva conducción de AmCham

Junto con Renaudo, el nuevo Comité Ejecutivo quedó integrado por Martín Genesio, de AES Argentina, como vicepresidente primero; Luis Enrique Guastini, de ManpowerGroup Argentina, como vicepresidente segundo; Facundo Gómez Minujín, de JP Morgan, como secretario; y Juan Farinati, de Bayer, como tesorero.

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También forman parte de la conducción:

- Sebastián Wodka, de SC Johnson;

- Lorena Zicker, de Amazon Web Services;

- Milagros Argüello, de Boston Scientific;

- Fernando García Cozzi, de Cargill;

- María Eugenia Tibessio, de DuPont; y

- Guillermo Malm Green, de Bons & Salas.

Vale recordar que la institución tiene más de 100 años de presencia en el país. Hace sólo un par de semanas realizó su convocatoria anual en la que participaron empresarios, políticos oficiales y de la oposición. El evento es uno de los más esperados por los empresarios en tanto funciona como uno de los principales puntos de contacto entre el poder político y el establishment empresario, con una particularidad: reúne a compañías que tienen un peso muy relevante en inversión, comercio exterior y empleo, y además concentra buena parte de la relación económica entre Argentina y Estados Unidos.

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