Nuevo mínimo no imponible de Ganancias: ¿alivio para los trabajadores?

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que desde el 1 de noviembre el piso de Ganancias para los trabajadores subirá a $330.000. Hasta ahora, quienes perciben una remuneración bruta por mes de hasta $280.792 no son alcanzados por el gravamen.

“Lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible será a partir del 1 de noviembre”, dijo Massa en declaraciones al programa “Si pasa, pasa” que conduce Ignácio Ortelli por Rivadavia AM 630; tras aclarar que era un tema que se había hablado con el presidente Alberto Fernández y que la AFIP se encuentra “terminando las proyecciones, porque hay paritarias que terminaron de cerrar en pocos días”.

Tras el anuncio, la CGT avaló la medida: “Queremos expresar nuestro apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa, quienes dispusieron que a partir del 1 de noviembre ese haber aumente a los fines de que los incrementos salariales conseguidos a través de paritarias no sean consumidos por ese impuesto”.

La medida que confirmó Massa era muy esperada desde hace meses, pues por la inflación y las actualizaciones paritarias el piso de $280.792, definido en junio pasado, quedó muy retrasado.

Según datos del Gobierno, hoy pagan Ganancias 1 millón de trabajadores. Con la medida anuncia por el titular de Hacienda serán menos de 800.000 aunque con un alto costo fiscal por menor recaudación entre noviembre y diciembre.

— ¿Es un alivio para los trabajadores la suba del impuesto a las ganancias?

— Toda disposición que beneficie a los trabajadores en relación de dependencia, quienes desempeñen funciones públicas y a su vez, a los jubilados, resulta una norma beneficiosa. La medida que propone Massa debe ser bien vista porque en definitiva le da a la gente una mayor capacidad de compra”, señaló Guillermo Poch, contador público y tributarista en declaraciones a PERFIL.

— ¿Resulta prioritario reformular todas las deducciones (mínimo no imponible, cargas de familia) y actualizar los montos de las escalas de alícuotas?

— Hay que poner de manifiesto que el artículo 30, en cuanto a las deducciones personales, el mínimo no imponible, las deducciones por cargas de familia quedó desactualizado, toda vez que; para un monto de $250.000 sería una deducción de $20.000 entonces cuando uno hace una comparación de los ingresos mínimos que una persona tendría que tener (cómo familia tipo Vs. los $20.000) pone de manifiesto que ese monto quedó muy bajo cómo mínimo no imponible.

— Lo mismo en cuanto a las cargas de familia que el concepto que se intenta plasmar dentro de esos montos, además de los gastos necesarios para sostener a una familia, quedan también implícitos sueldos ficticios cuando las personas trabajan en la propia unidad productiva dentro de una familia, con lo cual ambos conceptos resultan actualmente muy bajos.

Una reforma tributaria urgente

Para César Litvin, de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, el anuncio de Sergio Massa sigue “generando distorsiones y no resuelve el problema”. Además, señaló: “Es un aumento del piso a partir del cual la gente paga ganancias y no del mínimo no imponible”, dijo el tributarista en declaraciones a Radioinforme de Cadena 3 Rosario.

“Lo que resuelve el problema es hacer un sistema de autorización automática, sin anuncios políticos; hacerlo mensualmente con un monto establecido”, aseguró Litvin. Bajo la mirada del experto “el que está dentro del piso se va a quedar contento, pero cuando salga pagará mucho más”.

Para el contador público el “sistema tributario no da para más porque tiene una alta presión fiscal y es complejo. Tiene que haber una reforma impositiva, no puede haber 165 impuestos y solo 11 son los que representan el 90% de la recaudación. Eso genera iniquidad”, concluyó.

