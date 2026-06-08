El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó un nuevo protocolo para el control de la identidad varietal en granos con el objetivo de fortalecer la protección de la propiedad intelectual de las semillas en Argentina, un tema de larga trascendencia para los actores de los distintos eslabones del agro.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 8 de junio en la Resolución Conjunta 3/2026, y apunta a mejorar la trazabilidad, el control y la verificación de variedades vegetales registradas.

La normativa estableció un procedimiento para controlar la identidad varietal a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega del grano. Según se detalló en los fundamentos de la resolución, el avance de la tecnología aplicada a la verificación de semillas permite actualmente determinar la identidad varietal en plazos considerablemente más reducidos que en el pasado.

En ese sentido, el texto oficial señaló que las herramientas técnicas de identificación varietal constituyen un medio “idóneo, objetivo y científicamente validado” para determinar la identidad de las variedades vegetales involucradas en posibles infracciones, aportando una mayor solidez probatoria a las actuaciones administrativas.

Cómo funcionará el nuevo protocolo de control

La resolución dispuso que todos los establecimientos que funcionen como punto de entrega primaria del grano deberán estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Además, las muestras deberán tomarse conforme a las normas vigentes de calidad, muestreo y metodología para granos y subproductos.

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El procedimiento estableció que únicamente podrán adquirir y analizar las muestras las Cámaras Arbitrales y las entidades privadas que hayan suscripto a convenios con el INASE o que estén habilitadas por el organismo para la identificación de variedades vegetales de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el análisis de identidad varietal deberá realizarse mediante métodos reconocidos por el INASE. Tanto la porción analizada como la muestra de respaldo deberán conservarse durante 60 días corridos desde la emisión del certificado correspondiente.

Una vez obtenidos los resultados, las entidades encargadas del análisis deberán remitir la información de manera inmediata y simultánea al titular de la variedad identificada que figure en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y, a título informativo, al titular de la muestra analizada.

Protección de los obtentores y expectativa de mayor competitividad

La normativa también prevé que, una vez recibida la información, el titular de la variedad podrá efectuar una denuncia ante el INASE dentro de los 60 días corridos posteriores a la emisión del certificado de análisis. En ese caso, el organismo podrá dar curso a las acciones sumarias que considere pertinentes.

Entre los argumentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la articulación entre el sector público y el privado permitirá optimizar los procesos de control, garantizar una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado de semillas y asegurar una adecuada protección de los derechos de los obtentores. Según la resolución, esto constituye además un incentivo para la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y para el incremento de la productividad del sector agroindustrial.

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La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó en su cuenta de X: “A partir hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina”.

Por último, aseguró que “cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas” y sostuvo que, gracias a la actualización, “se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”.

GZ