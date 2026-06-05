AgroActiva 2026: una multitud, más de 1.100 empresas y batería de créditos a baja tasa para el campo

Agroactiva 2026 quedó oficialmente inaugurada el 4 de junio en Armstrong, Santa Fe, con una postal que volvió a mostrar el peso económico y simbólico del campo en la Argentina: miles de visitantes, más de 1.100 empresas, fuerte presencia institucional, una amplia oferta de financiamiento bancario y una agenda marcada por la tecnología, la maquinaria, los negocios y la innovación productiva.

La 32ª edición de la muestra, denominada edición BNA por el acompañamiento del Banco Nación, abrió desde el miércoles con presencia récord de público y con un clima de fuerte actividad comercial.

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De todas las ferias, Agroactiva mantiene intacto su corazón federal. Es común encontrar en los pasillos de la muestra y en los stands comerciales con productores, empresarios y contratistas de todo el país, que llegan para conocer las mayores novedades que ofrece el campo tanto en tecnología como en servicios y financiamiento, una pieza clave para el sector en los tiempos que corren.

La directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, saludó con un discurso cargado de emoción en la apertura del evento y planteó que la exposición reúne tres condiciones que explican su vigencia después de más de tres décadas: “Es bella, buena y verdadera”, admitió.

“Hoy estamos inaugurando AgroActiva 2026. Y si esta ciudad que nace en el medio del campo cada junio, hace 32 años, sigue conmoviendo y moviendo al país, es porque es uno de los poquísimos lugares donde esa antigua tríada griega se vuelve realidad”, afirmó durante el acto oficial.

La presidenta de la exposición destacó que la muestra es “bella” por la creatividad, el diseño, la innovación, el trabajo bien hecho y el encuentro humano que se produce cada año en el predio. También la definió como “buena” por su capacidad para generar negocios, compartir conocimiento y reunir en un mismo espacio a productores, empresas, universidades, provincias, jóvenes, autoridades e instituciones.

Rosana Nardi, Directora General de Agroactiva

“Esta ciudad se ofrece generosa para que la usemos. Te da cuatro días que valen un año entero. Para que podamos hacer los mejores negocios, compartir conocimiento y encontrarnos generaciones, empresas, universidades, productores, provincias, jóvenes, autoridades e instituciones. Todo junto. Todo ocurriendo al mismo tiempo”, sostuvo.

El tramo más emotivo de su discurso estuvo vinculado con la historia de la muestra y con su raíz familiar cuando recordó a su padre, Luis Nardi, fundador de mega muestra, y remarcó que la exposición “no es una puesta en escena” porque nació “en el lugar donde las cosas suceden de verdad: en el corazón productivo de nuestra patria, en el campo”.

En ese contexto, subrayó que este año participan más de 1.100 empresas “de todos los tamaños y rubros” y que la muestra recibe una “peregrinación imparable de chacareros” que llegan desde distintos puntos del país, lo que refleja a “la Argentina federal y su capacidad silenciosa de gestar grandeza”.

La importancia económica de la feria se traduce en su rol como plataforma de negocios, ya que no funciona sólo como una vidriera de maquinaria y tecnología, sino como un espacio donde se toman decisiones de inversión, se cierran operaciones, se negocian créditos y se anticipan tendencias para el ciclo productivo.

El financiamiento, el gran protagonista

Uno de los grandes protagonistas de esta edición fue el financiamiento. Una decena de entidades financieras llegó a Armstrong con propuestas exclusivas para productores, contratistas y empresas agroindustriales. En un contexto en el que el acceso al crédito resulta decisivo para renovar maquinaria, incorporar tecnología y sostener capital de trabajo, los bancos volvieron a tener un lugar central dentro de la exposición.

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Como banco oficial de la muestra, el Banco Nación presentó una de las propuestas más agresivas del mercado. La entidad ofreció líneas para adquisición de maquinaria agrícola nueva de fabricación nacional con tasas desde el 12% en pesos, además de convenios con fabricantes que permiten acceder a financiamiento en dólares a tasa 0%. La oferta incluye también maquinaria usada, camiones, remolques, tarjetas AgroNación y PymeNación, capital de trabajo y comercio exterior.

El subgerente general principal de Negocios del Banco Nación, Rodrigo García, destacó que la entidad busca impulsar inversiones con condiciones crediticias competitivas y capacidad prestable suficiente para atender la demanda que se genere durante la muestra.

El Banco de Santa Fe desembarcó con un paquete de financiamiento respaldado por el Gobierno provincial que supera los $116.000 millones. La propuesta contempla créditos para capital de trabajo, compra de maquinaria, inversiones e insumos, con tasas subsidiadas desde el 8% anual, una de las más competitivas de la muestra.

También participaron otras entidades públicas y privadas con líneas orientadas al agro. Banco Entre Ríos presentó créditos en pesos subsidiados por la provincia, con plazos de 24, 36 y 48 meses. Bancor llegó con operaciones ya concretadas durante la preventa por más de $10.000 millones y más de 750 solicitudes por encima de los $120.000 millones. Banco Credicoop ofreció alternativas a través de AgroCabal, leasing y líneas en dólares a tasa 0%. BBVA, en tanto, destacó financiamiento en dólares a tasa 0% mediante acuerdos con fabricantes y proveedores estratégicos.

A esa oferta se sumaron Banco Galicia, Banco Santander, Banco Patagonia y Banco Coinag, entre otras entidades. El despliegue confirma que AgroActiva se transformó en uno de los principales puntos de contacto entre el sistema financiero y la economía real del agro.

El apoyo de Pullaro, el gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también puso el foco en la inversión y el financiamiento. Durante la inauguración, destacó la importancia de acompañar al sector productivo con infraestructura, crédito y reglas que permitan reinvertir. “Si al campo le va bien, si a la industria le va bien y si al comercio le va bien, Argentina crece y realmente es imparable”, sostuvo.

La muestra también tuvo un fuerte componente político. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, ratificó el rumbo oficial hacia una mejora de la competitividad del sector y vinculó ese proceso con la baja de retenciones. “Estamos haciendo todo lo posible para que el campo vuelva a recuperar la competitividad que nunca debió haber perdido”, afirmó.

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Más allá de los discursos, la dinámica del predio mostró que el agro sigue buscando herramientas para ganar eficiencia. La maquinaria agrícola, la conectividad, las soluciones digitales, los servicios financieros, la genética, la ganadería, las energías, la logística y las nuevas tecnologías ocuparon el centro de la escena.

Drones agrícolas: una tecnología que empieza a ganar escala en la agricultura extensiva

Uno de los capítulos de innovación quedó definido con el avance de los drones agrícolas de gran porte, una tecnología que empieza a dejar de ser vista como una herramienta de nicho para convertirse en una alternativa productiva con impacto económico en agricultura extensiva.

La adopción de drones agrícolas abre una nueva competencia en el mercado de servicios para el campo. La posibilidad de aplicar en momentos en que una pulverizadora terrestre no puede ingresar por condiciones de piso, reducir el tránsito sobre el lote, mejorar la flexibilidad operativa y trabajar con mayor precisión aparece como parte de los argumentos que impulsan la tecnología.

En ese segmento, Villanueva Drones participó junto a GTEEX, la marca brasileña que representa de manera exclusiva en la Argentina. La compañía presentó una línea de equipos orientados a distintos niveles de escala, con modelos de 40, 70 y hasta 150 litros de capacidad.

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“Este es el primer año que estamos participando desde que tenemos la representación exclusiva de esta marca de Brasil con la que venimos trabajando desde hace dos años”, explicó el director de la fimra Bruno Destéfanis.

La comparación con Brasil es central para entender el potencial del mercado local. Según Destéfanis, el país vecino viene más avanzado en adopción y venta.

“Brasil ya viene mucho más avanzado. Nosotros venimos unos escalones o un par de años más atrasados, pero a partir del año pasado se vio una adopción mucho más generalizada”, sostuvo.

El cambio de percepción está vinculado con la productividad. Durante años, una de las principales dudas de los productores fue si los drones podían trabajar a una escala comparable con las pulverizadoras tradicionales. Para Destéfanis, esa discusión empezó a cambiar porque los equipos actuales ya demostraron capacidad para operar con altos niveles de eficiencia.

“Hoy los drones han demostrado, por la capacidad productiva que tienen, que tranquilamente pueden trabajar muy bien en relación con las pulverizadoras, que siempre fue la gran duda. Hoy están trabajando a la par e incluso más productivamente también”, afirmó.

Incluso, dentro de la línea ofrecen un modelo de gran porte que apunta especialmente a productores y contratistas que trabajan sobre superficies extensas. “El King 150 requiere una logística un poco más compleja por el peso y el tamaño, pero está orientado a productores con extensiones más grandes, que es donde mejor se desarrolla y más productivo es”, explicó el directivo y remarcó que, en lotes más largos, la batería se aprovecha mejor porque el equipo reduce la cantidad de viajes de ida y vuelta.

Con todo, Agroactiva vuelve a mostrarse como fiel reflejo del campo. En palabras de Rosana Nardi, esta es “una muestra de lo que somos”; y en los hechos, la feria vuelve a mostrar una Argentina productiva que, aún en un contexto desafiante, sigue buscando escala, crédito, tecnología y oportunidades para crecer.

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