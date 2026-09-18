Gran Rosario quedó en el centro de la escena laboral durante el segundo trimestre de 2026. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el aglomerado registró una tasa de desocupación de 11,5%, la más alta entre los 31 centros urbanos relevados.

El dato supera con claridad el promedio nacional, que fue de 7,9%, y también los registros de Gran Córdoba, con 10,5%, Mar del Plata, con 9,9%, y Bahía Blanca-Cerri, con 9,7%.

La particularidad de Rosario es que la alta desocupación convive con una tasa de empleo de 46,9%, también por encima del promedio nacional de 45%. Eso indica que una proporción relativamente elevada de la población participa del mercado laboral, pero una parte importante de quienes buscan trabajo no logra conseguirlo.

La desocupación trepó al 7,9% durante el segundo trimestre, informó el INDEC

La región Pampeana, donde se ubica Gran Rosario, fue además la de mayor desocupación del país, con 9,7%, por encima del Gran Buenos Aires, que mostró 8,2%.

Así, los datos de INDEC muestran un nuevo mapa laboral argentino con importantes diferencias según la región. Mientras la tasa de desocupación nacional se ubicó en 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, algunos de los principales centros urbanos superaron ampliamente ese nivel y otros mostraron tasas de empleo por encima del promedio.

Los datos corresponden al último informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que releva 31 aglomerados urbanos. Por eso, los resultados no representan necesariamente a toda una provincia, sino a las ciudades y áreas metropolitanas incluidas en la encuesta.

En los 31 aglomerados relevados, la tasa de actividad alcanzó 48,9%, la de empleo se ubicó en 45% y la desocupación llegó a 7,9%. El INDEC estimó 13,6 millones de ocupados y 1,2 millones de desocupados dentro del universo cubierto por la EPH.

Las ciudades con mayor desocupación

Tomando los valores informados por el organismo, los mayores registros fueron:

Gran Rosario: 11,5% Gran Córdoba: 10,5% Mar del Plata: 9,9% Bahía Blanca-Cerri: 9,7% Comodoro Rivadavia-Rada Tilly: 9,2% Corrientes: 9,1% Partidos del Gran Buenos Aires: 8,8% Río Gallegos: 8,8% Gran La Plata: 8,7% Gran Santa Fe: 8,6%

La concentración de varios de los registros más elevados en la región Pampeana explica que esa zona haya presentado también la mayor tasa de desocupación regional: 9,7%.

Detrás quedaron el Gran Buenos Aires, con 8,2%, el Noreste con 7%, Patagonia con 6,3%, Cuyo con 5,9% y el Noroeste con 4,3%. El promedio de los 31 aglomerados fue de 7,9%.

El ranking cambia cuando se observa la tasa de empleo, que mide qué porcentaje de la población total se encuentra ocupado.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró el registro más alto entre las áreas relevadas: 53,1%.

La diferencia con el promedio nacional, de 45%, es considerable. Después de CABA aparecen Neuquén-Plottier, con 48,9%, y Santa Rosa-Toay, con 47,6%.

También se ubicaron entre los valores más altos Gran La Plata (47%), Gran San Juan (46,9%), Gran San Luis (46,9%), Gran Rosario (46,9%), Gran Mendoza (46,2%) y Mar del Plata (46%).

El caso de Rosario muestra por qué una elevada tasa de empleo puede convivir con una alta desocupación. La tasa de empleo mide ocupados sobre la población total, mientras que el desempleo se calcula sobre la población económicamente activa, es decir, quienes trabajan o buscan activamente trabajo. Una mayor participación laboral puede, por lo tanto, elevar simultáneamente la proporción de personas ocupadas y la cantidad de personas que buscan un puesto sin conseguirlo.

Dónde se registraron los niveles de empleo más bajos

En el otro extremo, Rawson-Trelew presentó la menor tasa de empleo del relevamiento, con 37,5%.

Le siguieron Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (38,5%), Santiago del Estero-La Banda y Concordia (39,4%), Viedma-Carmen de Patagones (39,6%), Corrientes (40,8%), Gran Santa Fe (41%) y San Nicolás-Villa Constitución y Gran Catamarca (41,1%).

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Un nivel reducido de empleo no se traduce automáticamente en una alta tasa de desempleo. Puede estar asociado también a una menor tasa de actividad: personas que no tienen trabajo pero tampoco lo buscan activamente no son contabilizadas como desocupadas por la EPH.

Ese fenómeno aparece con claridad en Santiago del Estero-La Banda. Su tasa de empleo fue de apenas 39,4%, pero la de actividad también resultó muy baja, 39,8%. El desempleo informado fue de 0,9%, aunque el propio INDEC marca esa estimación como estadísticamente poco confiable por su elevado coeficiente de variación.

Cuyo lideró en empleo entre las regiones

Por regiones, Cuyo tuvo la mayor tasa de empleo, con 46,5%. Le siguieron Gran Buenos Aires y la región Pampeana, ambas con 45,3%.

Más abajo quedaron el Noroeste con 43,7%, Patagonia con 43,1% y el Noreste con 42,2%, el nivel más bajo del país entre las seis regiones informadas.

En actividad, en cambio, la región Pampeana encabezó la medición con 50,1%, seguida por Cuyo (49,5%) y Gran Buenos Aires (49,3%).

El desempleo es mayor en las grandes ciudades

El tamaño de los aglomerados también muestra una diferencia.

En las ciudades y áreas metropolitanas de 500.000 habitantes o más, la desocupación alcanzó 8,3%, por encima del promedio nacional. Entre los aglomerados de menos de 500.000 habitantes fue de 6%.

La tasa de empleo también fue mayor en las grandes áreas urbanas: 45,4% frente a 43% en las de menor tamaño. La actividad mostró la misma brecha, con 49,6% y 45,7%, respectivamente.

Más de 1,1 millones de desocupados en los 31 aglomerados

El INDEC estimó para el segundo trimestre una población económicamente activa de 14,73 millones de personas dentro de los 31 aglomerados analizados. De ese total, 13,57 millones estaban ocupadas y 1,16 millones desocupadas.

Frente al mismo trimestre de 2025, cuando el desempleo había sido de 7,6%, la tasa pasó a 7,9%, aunque el organismo indicó que la diferencia interanual no resultó estadísticamente significativa. La tasa de empleo pasó de 44,5% a 45%.

Donde sí encontró un cambio significativo fue en los aglomerados del interior: la desocupación aumentó 1,3 puntos porcentuales interanuales, hasta 7,6%. También subió 0,8 puntos frente al primer trimestre del año.

El resultado deja un mercado laboral con contrastes fuertes. Gran Rosario y Gran Córdoba aparecen en la parte más alta del desempleo, mientras CABA encabeza el nivel de ocupación. Al mismo tiempo, algunas ciudades con bajas tasas de empleo también muestran poco desempleo porque una menor proporción de su población participa activamente del mercado laboral.

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