Varias plantas industriales y puertos del complejo agroexportador del Gran Rosario amanecieron este martes con paro total de actividades, tras una medida dispuesta por la Federación Aceitera. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) rechazaron la protesta y aseguraron que no existe ningún conflicto laboral que la justifique, dado que la paz social fue firmada hace pocos días con el último acuerdo paritario.

Reforma laboral: sindicatos y oposición apuestan a una masiva movilización contra el proyecto del Gobierno

Según advirtió CIARA-CEC en un comunicado difundido ayer 17 de diciembre de 2025, la decisión sindical responde a motivaciones políticas ajenas a la industria, vinculadas al debate legislativo por el proyecto de Ley de Modernización Laboral, actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación.

Entre los puertos afectados, algunos transportistas de cereales circulan entre sus clientes que estos tres puertos se encuentran afectados por la medida, a saber:

- L.D.C. Lagos: sin actividad desde las 06:00 del 18/12 hasta las 06:00 del 19/12.



- Cargill Alvear: cierre de portones desde las 22:00 del 17/12 hasta las 06:00 del 19/12.



- Viterra Bahía Blanca: corte total de cupos durante todo el día 18/12.

La protesta federal apunta a reunir a víctimas de la motosierra

En tanto, los demás puertos del Cordón Industrial permanecen operativos, al menos en esta etapa del conflicto. No obstante, desde el sector advierten que los arribos quedan sujetos a posibles modificaciones debido al paro aceiteros reforma laboral.

CIARA-CEC asegura que “No hay conflicto laboral ni reclamos pendientes”

En el texto, las entidades empresarias remarcaron que el sector se encuentra sin conflictos abiertos, luego de haber alcanzado recientemente un acuerdo salarial con el gremio, que incluyó el compromiso de paz social.

“Se trata de una medida sin ningún tipo de fundamento gremial, sin conflicto laboral alguno y habiéndose firmado la paz social hace escasos días”, señalaron desde CIARA-CEC, al tiempo que cuestionaron que el paro “hace daño a los trabajadores y a toda la comunidad aceitera argentina”.

El trasfondo: la reforma laboral en el Senado

Desde la Federación Aceitera argumentaron que la protesta se vincula al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno y en debate en la Cámara alta. Sin embargo, CIARA-CEC sostuvo que el ámbito adecuado para ese debate es el Congreso, y no la paralización de una actividad clave para la economía.

“Es en el Senado donde deben participar, tal como lo están haciendo otros sindicatos y actores interesados”, afirmaron las cámaras, al subrayar que las medidas de fuerza no contribuyen al debate democrático de una iniciativa legislativa.

El paro afecta a un complejo estratégico para la Argentina, responsable de una porción central de las exportaciones y del ingreso de divisas. La interrupción de actividades en plantas y puertos genera preocupación en el sector privado por demoras logísticas, incumplimientos contractuales y pérdida de competitividad, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener el flujo exportador.

Desde CIARA-CEC ratificaron su vocación de diálogo, el respeto por los acuerdos firmados y la necesidad de garantizar la continuidad operativa de una industria clave para la actividad económica, el empleo y el comercio exterior.

lr