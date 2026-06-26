Impuesto a las Ganancias: crece su peso en la recaudación y vuelve el debate sobre quiénes deberían pagarlo

El Impuesto a las Ganancias volvió al centro de la discusión tributaria en Argentina a partir de distintos informes que analizan la estructura impositiva, la concentración de la recaudación y las recomendaciones de organismos internacionales. Los estudios coinciden en destacar el peso creciente de este tributo dentro de los ingresos fiscales y ponen el foco en el alcance actual del impuesto, en donde la mayor parte de la recaudación sigue dependiendo de un número reducido de gravámenes.

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De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria consolidada proyectada para 2026 alcanzaría el 26,6% del PBI y se concentraría principalmente en seis tributos: IVA, aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto a los débitos y créditos bancarios y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH).

Según el trabajo, estos seis impuestos aportarían el 85% de la recaudación tributaria consolidada del país. Al sumar otros cuatro tributos de importancia, la concentración alcanzaría el 94% de los recursos fiscales totales.

Crédito: IARAF

Dentro de ese grupo, Ganancias ocupa un lugar destacado. El IARAF señala que el impuesto sobre las ganancias de personas físicas y jurídicas representa el 18% de la recaudación consolidada, ubicándose como el tercer tributo más importante del sistema, detrás del IVA, que aporta el 25%, y de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, con el 19%.

La relevancia del tributo también fue resaltada por la Fundación Libertad y Progreso, que indicó que, pese a la existencia de 150 tributos vigentes en Argentina, apenas seis explican el 85% de la recaudación. Entre ellos figura el Impuesto a las Ganancias como uno de los pilares de los ingresos fiscales nacionales.

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La mirada del FMI y el desafío de ampliar la base imponible

Un informe elaborado por Focus Market señaló que uno de los puntos observados por el Fondo Monetario Internacional es la baja participación del impuesto a los ingresos personales en la recaudación argentina. Según el estudio, el país recauda apenas el 1,8% del PBI por este concepto.

Crédito: Focus Market

El trabajo sostiene que ese nivel se encuentra por debajo del promedio de América Latina, estimado en torno al 2,2% del PBI, y muy lejos de los niveles observados en los países de la OCDE. En ese marco, el FMI incluyó una reforma tributaria entre los compromisos asumidos por Argentina, con el objetivo de presentar una propuesta antes de fines de 2026.

De acuerdo con Focus Market, la recomendación del organismo internacional apunta a que el Impuesto a las Ganancias alcance al menos al 20% de los trabajadores formales. Actualmente, según los datos relevados por la consultora, tributa el 8,2% de los asalariados registrados.

Damián Di Pace, director de Focus Market, advirtió que "la recomendación del FMI de que más argentinos paguen Ganancias puede mejorar la recaudación, pero genera dudas sobre la equidad del sistema. Con umbrales bajos y deducciones que han perdido valor real frente a la inflación, existe el riesgo de que más trabajadores queden alcanzados por el impuesto sin haber mejorado realmente su poder adquisitivo".

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Un sistema con muchos tributos y pocos que explican los ingresos

Los distintos estudios coinciden en que la estructura tributaria argentina presenta una fuerte dispersión en la cantidad de tributos y una elevada concentración en la recaudación. Tanto la Fundación Libertad y Progreso como el IARAF identificaron la existencia de 150 tributos entre impuestos, tasas, contribuciones y derechos distribuidos entre Nación, provincias y municipios.

Crédito: Fundación Libertad y Progreso

Según ambas entidades, la reducción registrada respecto de años anteriores se explica por la eliminación de cinco tributos nacionales vinculados a vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, servicios de telefonía celular y embarcaciones de recreo o deportivas, como consecuencia de la Ley de Modernización Laboral.

Desde la Fundación Libertad y Progreso destacaron que los cambios se produjeron exclusivamente en el ámbito nacional. En ese sentido, el economista jefe de la entidad, Iván Cachanosky, afirmó que "la Nación está haciendo un esfuerzo grande para poder disminuir la cantidad de impuestos, sería bueno que las provincias y los municipios acompañen ese esfuerzo".

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Para Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, el debate trasciende la cantidad de tributos existentes y se concentra en la capacidad del sistema para generar recursos de manera eficiente. "La Argentina no necesita 150 tributos. Necesita un sistema que recaude sobre una economía más grande, más formal y más libre. El objetivo no es recaudar menos por capricho; es recaudar mejor, con menos daño y con más crecimiento", sostuvo. Mientras tanto, los informes muestran que Ganancias continúa consolidándose como uno de los impuestos clave para sostener la recaudación argentina y uno de los principales ejes de cualquier futura reforma tributaria.

GZ / lr