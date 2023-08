Jubilaciones, salarios e inflación: cómo evolucionaron PASO a PASO desde 2015

A 6 días de las PASO, en donde se definen quiénes serán los candidatos a presidente en las elecciones generales de octubre, la situación económica se deterioró drásticamente respecto a las dos últimas previas electorales.

En un informe, la consultora Focus Market comparó las principales variables macroeconómicas de la actualidad con las de las PASO de 2015 y 2019.

"Cuando la macroeconomía está desequilibrada los fundamentos técnicos encuentran en los políticos un gran maridaje. Previo a las PASO la tensión cambiaria está al orden del día. Venimos de vivir en tensión permanente con el peso argentino y por ende con la monetización del fruto de nuestro trabajo y esfuerzo”, indicó Damián Di Pace, director de Focus Market.



“En todos los períodos PASO se intenta condicionar la macro y microeconomía para forzarla a que llegue mejor previo a las urnas. Sin embargo, a lo largo de las últimas tres PASO cada vez llega peor. Lo que no se transparenta en la gestión no se puede solucionar en un mes en la promesa para la próxima gestión", agregó.

Pobreza e indigencia golpean al Conurbano bonaerense pero los reclamos vecinales esquivan la economía

Las variables claves

Entre las preocupaciones más importantes de los argentinos se encuentra la inflación, que fue incrementándose en forma sostenida en los últimos 8 años de elección a elección: Mientras que en 2015 la inflación era del 25%, en 2019 había ascendido al 54,5% y en 2023 alcanzó el 115,6%, un récord desde 1991.

Por caso, el barómetro de una elección para la mayoría de las personas es su situación en relación al nivel de ingresos. En las PASO de 2015, el salario mínimo medido en dólares era de US$ 416, en 2019 del US$ 310 y en 2023 se encuentra en tan solo US$ 166.

En cuanto a las jubilaciones, la mínima en dólares pasó de US$ 320 en medio del trade electoral del 2015, cayó a US$ 284 en las PASO de 2019 y actualmente, se ubica en US$ 165 considerando el bono de $20.000 y en US$ 128 sin considerar el bono.

Respecto al consumo, tomando como parámetro las ventas minoristas que mide CAME, en las PASO de 2015, estas crecían 1,9%, en 2019, 4,5%; y en 2023, la caída en el acumulado del año es de -1,8 % y en junio, de -3,6 % interanual.

Si se toman otras variables como las Reservas Internacionales del Banco Central, en 2015 eran de US$ 33.943, en 2019 de US$ 67.899, con una pérdida fuerte de reservas en forma posterior a las elecciones,y en 2023, son de sólo US$ 25.258 millones, aseguró Focus Market.

Cabe recordar que en lo que va del año el stock se desplomó en US$ 19.000 millones o un 42,8% desde los US$ 44.958 millones que cerró en el 2022.

En cuanto a la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue, en las PASO del 2015 era de 45%, en las del 2019 de 0,89% y en la actualidad, ronda el 100%.

“Es interesante señalar que los últimos 3 períodos presidenciales culminaron su gestión con CEPO, falta de dólares en las arcas del Banco Central, restricción externa de la economía y aceleración de la inflación”, afirmó la consultora.

A modo de conclusión, Focus Market consideró: “Los argentinos tenemos vista de muy corto plazo y votamos por el clímax de nuestra situación hoy, sin poder evaluar las causas a lo largo del tiempo ni quienes fueron los protagonistas del deterioro económico y social por el que fuimos atravesando en las últimas décadas”.

LD / ED