Pobreza e indigencia golpean al Conurbano bonaerense pero los reclamos vecinales esquivan la economía

De cara a las PASO, la situación económica-social del conurbano bonaerense es crítica. Los indicadores de pobreza, indigencia, desempleo e informalidad de los 24 distritos del Gran Buenos Aires superan las cifras del total país. Sin embargo, algunos precandidatos a concejales aseguran que los problemas que les plantea la gente en el territorio son de tipo local. Las carencias van mucho más allá.

Según datos del Observatorio del Conurbano Bonaerense, elaborados en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la pobreza alcanzó el 46% en el primer trimestre de 2023 y tuvo una mayor incidencia en los jóvenes de hasta 17 años de edad, rango etario en el que se ubicó en 63,9%. En perspectiva, a nivel país, esta fue del 40,9% y 57,8%, respectivamente.

En cuanto a la indigencia, en los primeros tres meses del año ascendió a 11,5%, presentando también un diferencial respecto a todo el territorio nacional (9,9%). Los jóvenes continúan siendo los más afectados ya que, en su caso, alcanzó el 15,2%.

En suma, el desempleo aumentó respecto al último trimestre del año pasado (7,8%) y totalizó 8,3%. Las mujeres (9,7%) y los jóvenes de hasta 24 años (21%) fueron los más perjudicados. En tanto, en comparación, a nivel país el desempleo alcanzó el 6,9%.

Afirman que el desempleo juvenil es más del doble que el general

Pero tener un empleo tampoco garantiza no ser pobre en el conurbano.

La informalidad laboral llegó al 38,7%, lo que representa una suba considerable en comparación al cuarto trimestre de 2022, cuando tocó el 35,6%.

La inflación: el impuesto regresivo

La cifra cobra relevancia si se tiene en cuenta, que según el Indec, en los primeros 5 meses del año, los salarios de los trabajadores informales crecieron apenas 31,2% contra una inflación acumulada del 42,2%. En términos interanuales, el Indice de Precios al consumidor trepó 114,2% y los sueldos de los no registrados, tan solo un 77,4%.

La inflación golpea con más fuerza a los sectores más vulnerables ya que destinan “dentro de la canasta del 40% de los hogares más pobres, los alimentos representan en promedio el 32% del consumo, mientras que para el otro 60% de las familias de mayores ingresos este rubro explica el 21% del gasto”, señaló la consultora Ecolatina.

En este sentido, en julio, los precios continuaron avanzando en el conurbano bonaerense: los alimentos subieron 7,68%, de acuerdo al relevamiento mensual del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).

Asimismo, el valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) fue de $110.079, lo que representa una suba del 7,64% respecto a junio.

En lo que va del año, desde diciembre de 2022, la CBA tuvo un incremento de 71,64%, -por encima del 10% mensual- mientras que en los últimos doce meses la suba fue de 118,36%.

“Las expectativas para agosto no mejoran, ya que se anunciaron importantes aumentos en la carne (se habla de un 15% a 30% ya que está ‘atrasada’ a la inflación), boletos de colectivos, nafta y otros servicios, que se suman al ritmo inflacionario habitual”, aseguró el ISEPCI.

En plena campaña electoral, las estadísticas muestran que el conurbano se encuentra en terapia intensiva, y los “médicos” parecen no encontrar tratamiento.

Los reclamos locales

Distintos precandidatos a concejales aseguran que, cuando recorren el territorio, la situación económica no es motivo de reclamo.

El sociólogo Fernando Marín explicó por qué sucede esto, aún en un contexto crítico: “A nivel local, la gente siente que tiene un peso contributivo y que esa prestación no le vuelve porque no hay obra pública, los servicios públicos son deficitarios, no hay patrulleros y las calles están en mal estado”

“Es decir, se le pide al esfuerzo económico que implica contribuir las tasas locales que haya una contraprestación”, apuntó.

“Ahora casi todos los municipios están poniendo paradas de colectivos con cámaras de seguridad. Entonces, la gente vuelve de laburar, tratando de resistir la pobreza en la que está inmersa y lo que le pide al intendente es que, por lo menos, lo cuide para poder trabajar tranquilo”, agregó.

“Los liderazgos locales se construyen en función de la eficiencia del gasto, de las prestaciones que brindan y también de poder explicarle a la gente que se hace con los impuestos”, afirmó.

Por otro lado, Marín afirmó que la gente visualiza que la política le resuelve cada vez menos cosas, entonces tiende a pedir cosas más concretas.

En este marco, en diálogo con PERFIL, Diego Spina, primer precandidato a concejal de Morón por Unión por la Patria, señaló: “Nos hacen reclamos de tipo local, más vinculados a la seguridad. No nos reclaman sobre la situación económica. No obstante, nosotros abordamos la problemática y abrimos un mercado de abaratamiento de productos de consumo.

“Nosotros somos parte de la sociedad y sabemos cómo afecta la economía la vida de las personas pero no es un reclamo que le hagan al intendente”, agregó.

En tanto, Angel Recine, vocero del obispado de San Justo y precandidato a concejal en la lista de la precandidata a intendenta de La Matanza por Unión por la Patria, Patricia Cubría; dijo: “La preocupación del vecino es que está muy desatendido y librado al azar. Hay una desconexión del actual gobierno municipal. No tiene respuesta. El municipio lo ha dejado muy de lado”.

Cabe mencionar que el actual intendente es Fernando Espinoza, quien pertenece al oficialismo y va por la reelección.

“Lo que más nos plantean es el tema de infraestructura local, no sobre la inflación. En Matanza algunos no tienen conexión de agua y hay calles sin asfaltar. Hay muchas carencias y muchos barrios marginales”, aseguró Recine.

En este sentido, de acuerdo al primer informe sobre las condiciones habitacionales que se desprende del Censo 2022, el conurbano bonaerense es la región con el nivel más bajo de acceso al agua potable en todo el país: el 25% de las viviendas ocupadas no tiene conexión a la red de agua corriente.

“Nuestro trabajo es con el vecino, que es el trabajo que nunca se ha hecho. Lo que nosotros estamos transmitiendo es que queremos un acercamiento entre el funcionario municipal y el vecino”, detalló el precandidato.

Por su parte, Santiago Ratto, primer precandidato a concejal de Ituzaingó en la lista de Gastón Di Castelnuovo por Juntos por el Cambio, afirmó: "Desde lo local planteamos medidas concretas en varios aspectos. Hace años venimos trabajando en nuestro distrito para llevar soluciones y cambiarle la vida a los vecinos”.

“A principio de año, presentamos un plan de gobierno que analiza la realidad donde vivimos y lleva una serie de propuestas que tienen a la seguridad como principal eje de gestión, con el agregado de tecnología y recursos para que los vecinos puedan caminar tranquilos por la calle porque sin seguridad no hay nada”, aseguró.

La apatía por la política como clima de época

Por otra parte, un contexto adverso que se sostiene en el tiempo da lugar a un desgano colectivo y a un descreimiento en la política generalizado.

“La realidad es que hablamos con muchos vecinos en el transcurso de 8 años, y en la actualidad es muy notoria la falta de credibilidad sobre el gobierno actual a nivel nacional y lo mismo respecto de las boletas que se presentan en estas elecciones”, señaló Ratto.

“La gente quiere cambiar pero también reclaman que la política deje de hablar de la política y se involucre de lleno a llevar las soluciones para los problemas que nos llevaron a donde estamos hoy”, agregó.

Florencia Retamoso, precandidata a intendenta de Almirante Brown por Juntos por el Cambio, consideró: “Militar en este contexto económico adverso es difícil. Hay que transmitir esperanza de cambio y mostrar austeridad por sobre todas las cosas, con campañas sencillas y con propuestas creativas”.

“Es necesario escuchar y empatizar con lo que le está pasando al otro, hablando con la verdad y transmitiendo que se puede vivir mejor con orden y con un liderazgo fuerte que tome decisiones necesarias para cambiar los destinos de la Nación, la provincia y Almirante Brown”, añadió.

En la misma línea, y consultado acerca de cómo afecta la economía el desarrollo de la campaña electoral en el territorio, Spina dijo: “Hay una continuidad en las dificultades de la gente para poder vivir mejor y más que la situación económica, lo que afecta es un desgano, un descreimiento de la sociedad en la política y en las dirigencias en general. Eso hace ver una campaña con un poco más de apatía, sin clima electoral”.

“A 40 años de democracia hay muchas cosas que la democracia de representación de partidos políticos no ha podido saldar en la Argentina. Sigue habiendo una crisis de representatividad, y no solo en última década sino hace unos cuantos años atrás. Debe ser una responsabilidad de los partidos políticos trabajar en la reconstrucción del valor de lo público, del debate político y de la palabra de la democracia”, continuó.

“Los partidos políticos tenemos la obligación de recrear el debate público y de recuperar la confianza de la sociedad en la política porque es la única herramienta que existe para cambiar la vida de las personas. No hay mérito, no hay mercado ni anarquía que pueda resolver la vida de las personas en comunidad”, agregó Spina.

“Yo creo que si bien la gente está enojada, las sociedades no se suicidan. No me imagino un país gobernado por Patricia Bullrich, por Javier Milei o por Horacio Rodríguez Larreta”, concluyó.

