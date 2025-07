Juicio por YPF: los fondos demandantes estarían dispuestos a negociar tras el fallo de Preska

Tras el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que obliga a la Argentina a ceder el 51% de las acciones de YPF, los fondos que llevan adelante la demanda estarían dispuestos a negociar una salida consensuada con el gobierno de Javier Milei. Esto implicaría una mesa de negociación por fuera del proceso legal que transcurre actualmente en Estados Unidos.

La sentencia de Preska del lunes 30 de junio obliga al país a transferir sus acciones Clase D de la petrolera a una cuenta custodia al Bank of New York Mellon dentro de 14 días e instruir a la entidad financiera para que realice la transferencia de los activos a los demandantes.

“No se entregará el 51%, con los años se negociará un pago menor por YPF”

Juicio por YPF: los fondos demandantes negociarían con Argentina

Luego de conocerse la resolución judicial adversa, el presidente anunció que Argentina apelará el fallo de la Justicia estadounidense ante la Corte de Apelación con el objetivo de "defender los intereses nacionales", pese a haber amagado con privatizar la compañía en varias oportunidades.

Vale recordar que en septiembre de 2023, la magistrada de la Corte del Distrito Sur neoyorquino sentenció al país a abonar US$ 16.100 millones más intereses a Eton Park y a Burford Capital, firma que adquirió los derechos para litigar, por la expropiación de YPF en 2012.

La nueva apelación argentina en los tribunales norteamericanos dilataría el trámite y es por ese motivo que los dos fondos que llevan adelante la denuncia no ven con malos ojos la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial con la administración libertaria.

El CEO de Latin Advisors y entendido en la materia, Sebastián Maril, remarcó que el Estado argentino tendría que haber girado una garantía en la asunción de Milei para evitar que comiencen los embargos durante la apelación, que inició en octubre de 2023. “La garantía debería haberla depositado en enero de 2024, pero, como no lo hizo, la ley americana le daba el derecho a los demandantes de embargar activos de la Argentina”, explicó.

Juicio por YPF: los caminos que se abren para el Gobierno

Distintas fuentes consultadas por PERFIL coincidieron en que se abren tres caminos posibles para el Gobierno. El primero es cumplir con la orden judicial y transferir el paquete accionario del 51% de YPF, lo que implicaría ceder el control de la firma que domina más del 50% del mercado interno de combustibles y es uno de los grandes jugadores en Vaca Muerta.

En segundo lugar, Argentina, representada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP, puede presentar una nueva apelación contra el fallo de Loretta Preska en pos de buscar la suspensión del mismo, un escenario que no está garantizado. Además, si no logra detener la sentencia por esta vía, podría enfrentar un panorama todavía más adverso con riesgos financieros en medio de las charlas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por último, el oficialismo podría inclinarse por una negociación con Eton Park y Burford Capital. Los fondos que adquieren los derechos para litigar acostumbran a este tipo de estrategias: compran a precio de remate, consiguen una resolución favorable y, más tarde, se sientan a negociar con el acreedor.

No obstante, desde el Gobierno todavía pretenden agotar todas las instancias en la Justicia de Estados Unidos antes de activar un canal de diálogo negociador con las dos firmas litigantes ya que YPF juega un papel clave en el programa energético libertario.

Cómo impacta el fallo de la jueza Preska por el caso YPF en las acciones e inversiones

Negociar o no negociar, esa es la cuestión

"La disputa es parte de una negociación más amplia. Burford no es inversor estratégico y vender rápido por debajo de US$ 6.500 millones (51% del market cap al viernes) no les conviene. Para tener en cuenta esto les da más fuerza en su argumento y asumo que siguen prefiriendo el efectivo. Lo vemos como una medida para llamar a Argentina a negociar desde una posición de mucha debilidad", apuntó Matías Cattaruzzi, senior equity research analyst en Adcap.

Por su parte, el economista jefe de Empiria, Nicolás Gadano, proyectó que el Estado no cumplirá con la sentencia de Preska, cuestionó el proceso de nacionalización que llevó adelante el gobierno de Cristina Kirchner y sostuvo que Javier Milei tendrá que negociar.

"Tendremos que intentar en algún momento sentarnos a negociar pagar lo menos posible y cerrar este capítulo que evidentemente es una herencia de la pésima gestión del kirchnerismo en YPF”, evaluó Gadano, quien fue economista senior de YPF y es especialista en energía.

En el mismo sentido opinó Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar. "Imagino que se va a terminar pagando algo. No creo que ocurra esto de ceder todas las acciones de YPF —el 51 %— a un fondo de inversión extranjero. A priori, creo que en el corto plazo se va a hacer el esfuerzo por mantenerlo en manos del Estado nacional", concluyó en diálogo con Modo Fontevecchia.

