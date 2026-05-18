La actividad metalúrgica cayó 4,3% en abril y el uso de las fábricas tocó mínimos históricos

Durante el mes de abril de 2026, la actividad metalúrgica registró una baja interanual del 4,3% y una contracción del 1,3% con respecto a marzo. De esta manera, las fábricas del sector continúan operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes y ya acumulan un retroceso de -6,2% en lo que va del año.

El dato más alarmante del Informe Mensual de Actividad elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) pasa por el uso de la estructura fabril.

La utilización de la capacidad instalada se hundió hasta el 40,9%, ubicándose en uno de sus niveles más bajos en términos históricos tras registrar una caída de 6,0 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año previo. Según la entidad industrial, este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y "confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial".

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Esta parálisis sectorial ya golpea de forma directa a las plantillas de personal, registrando el nivel de empleo una contracción interanual del -2,3% y una baja del -0,1% frente al mes anterior.

Baja demanda

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, manifestó su profunda preocupación por la sustentabilidad del sector a corto plazo. Al respecto, el directivo advirtió que “el bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”.

Asimismo, el dirigente fabril alertó sobre el complejo panorama comercial y financiero que atraviesan los establecimientos: “La demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

Radiografía sectorial y cadenas de valor

Desde una perspectiva sectorial, el comportamiento generalizado continuó siendo contractivo en casi todas las ramas. Solo dos rubros lograron escapar a la tendencia negativa general: Maquinaria Agrícola (5,1%) y Carrocerías y Remolques (3,9%) en la misma comparación.

Por el contrario, el resto de las ramas metalúrgicas exhibieron caídas interanuales persistentes: Fundición (-13,6%), Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico: se contrajo un -4,5% y Autopartes: mostró una baja del -1,7%.

El golpe también se evidencia al analizar el desempeño por cadenas de valor. Únicamente las empresas vinculadas al sector Agrícola mostraron un signo positivo de 2,1%. En la vereda opuesta, sufrieron resultados negativos los proveedores de Alimentos y bebidas (-6,6%), Consumo Final (-5,8%), Construcción (-4,5%), Petróleo y Gas (-3,8%), Automotriz (-3,8%), Energía Eléctrica (-3,2%) y Minería (-1,4%).

Caídas generalizadas en las provincias

La recesión metalúrgica no distingue fronteras geográficas dentro del territorio nacional, reflejando una contracción generalizada de la actividad. Todos los distritos provinciales evaluados registraron caídas en la comparación interanual y profundizaron el retroceso de los últimos meses:

Buenos Aires: volvió a exhibir el resultado más desfavorable con una caída del -5,1%, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. Entre Ríos: sufrió una contracción del -4,7%. Córdoba: profundizó su retroceso con una baja interanual del -3,7%. Santa Fe: arrojó estadísticas negativas con una caída del -0,9%. Mendoza: registró el descenso más moderado del lote, con una variación de -0,6%.

En sintonía con este diagnóstico, las perspectivas para los próximos meses carecen de señales de reactivación. Los relevamientos correspondientes a marzo arrojaron que 5 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para el próximo trimestre.