La confianza del consumidor mejoró en octubre, pero no alcanzó a superar el dato interanual

El Índice de Confianza del Consumidor se situó en 42,32 en octubre de 2025, lo que representó un aumento mensual de 6,30% según la medición que realiza mensualmente la Universidad Di Tella.

La casa de altos estudios señala que el aumento compensa, en parte, la fuerte caída observada en agosto del año en curso, pero no es suficiente para lograr una mejora interanual, dado que en octubre de 2025 el índice se ubicó un 0,24% por debajo del valor de octubre de 2024.

En cuanto a las regiones de medición, el índice de confianza del consumidor en CABA cayó 0,74% respecto a septiembre, pero en el GBA y el Interior aumentó 7,84% y 7,43% respectivamente.

