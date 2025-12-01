La producción de trigo se encamina al récord y aportaría US$ 3.700 millones por exportaciones

La cosecha de trigo se encamina a marcar un nuevo récord en la campaña 2025/26, con una producción de 25,5 millones de toneladas (MTn), según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El máximo hasta el momento fue de 22,4 MTn registrado e la campaña 2021/22.

El 33,9% del área cosechada muestra rendimientos que alcanzan el promedio de 35,9 qq/ha, muy superiores a los previstos a principios de la campaña.

El impacto aumento de la producción también se verá reflejado en la cantidad de dólares para la economía.

En septiembre, la Bolsa proyectaba una producción de 22,0 MTn y con con el nuevo número de 25,5 MTn, estima que las exportaciones pasarían de US$ 2.994 a US$ 3.572 millones, la recaudación fiscal de US$ 802 a US$ 948 millones, y el Producto Bruto Triguero crece de US$ 3.034 a US$ 3.720 millones.

“Así, el aporte del trigo al PBI nacional subiría del 0,4% al 0,5%. Más producción, más exportaciones y mayor impacto fiscal, incluso con precios algo más bajos que en septiembre”, afirma la Bolsa de Cereales.

Por su parte la Bolsa de Comercio Rosario señala que en la zona núcleo, “la trilla ha sido la gran noticia porque no solo confirmó las altas expectativas, si no que fueron superadas. La campaña se salió de toda lógica: los rindes son excepcionales, nunca vistos, completamente por fuera de las estadísticas históricas. El promedio de la región es de 60 qq/ha, cuando el máximo valor histórico del trigo era de 47,3 qq/ha.

Los técnicos que colaboran con la BCRA reportan ejemplos de rendimientos excepcionales “como en Amstrong, en donde hay lotes puntuales que superaron los 110 qq/ha. Al costado, algunas imágenes de monitores que resaltan el rinde corregido (con una humedad de 14%) con valores de 80 a 90 qq/ha, valores equivalentes a dos cosechas trigueras y de las buenas”.

Exportaciones de trigo récord en noviembre

La BCR señala que “las toneladas que ya se levantaron vienen rompiendo la lógica del comercio internacional del cereal. Durante noviembre se embarcarían 1,2 Mt de trigo, dos veces y media el volumen del año pasado a esta altura”.

Sin embargo, desde la entidad señalan que en este contexto de grandes rendimientos se observa una menor presencia de contenido proteico en el cereal cosechado.

“Este factor viene a influir de forma negativa en el precio pagado por tonelada por los compradores internacionales. En medio de la trama de cotizaciones que no convencían del todo a los productores, el hecho viene a poner un tope a los márgenes por un balance entre precio percibido y grandes volúmenes”, concluye.

LM cp