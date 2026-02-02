La recaudación tributaria en enero cayó más de 7% por bajas en retenciones e impuestos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación tributaria en enero 2026 alcanzó los $18.337.625 millones. Esta cifra representa una variación interanual del 22,0%.

En términos reales, la recaudación habría caído 7,4% y, excluyendo la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la caída sería del 6%, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El informe de ARCA destaca que el desempeño se vio condicionado por factores contrapuestos en el comercio exterior y la dinámica interna de pagos.

Un factor que atenuó el crecimiento general de la recaudación fue el notable incremento del acogimiento a planes de pago para deuda corriente. Según el organismo, esto restó ingresos inmediatos en rubros clave como el IVA y la Seguridad Social, al compararse con los niveles de pago directo registrados el año pasado.

IVA y Ganancias a la cabeza

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto recaudó $6.213.245 millones, con una suba del 16,4%. Sin embargo, se observa una marcada brecha entre sus componentes: mientras el IVA Impositivo (vinculado al mercado interno) creció un 28,0%, el IVA Aduanero registró una caída del 7,6%. Esta baja en el sector aduanero se atribuye a la desaceleración de las importaciones y a un día hábil menos de operación en comparación con el año anterior.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró un sólido desempeño con un incremento del 32,4%, sumando $3.403.975 millones. Este resultado fue impulsado por cambios en el régimen de anticipos para sociedades, que aplicó alícuotas más altas (11,11% frente al 8,33% del año previo) para ciertos cierres de ejercicio.

Comercio exterior

Uno de los puntos más críticos del mes fue la recaudación por Derechos de Exportación, que cayó un 21,7% interanual. Esta disminución se explica principalmente por la reducción de las alícuotas para los principales productos agrícolas en comparación con enero de 2025:

-Soja: bajó del 33% al 24%.

-Aceite y pellets de soja: del 31% al 22,5%.

-Trigo y cebada: del 12% al 7,5%.

-Maíz y sorgo: del 12% al 8,5%.

En contraste, los Derechos de Importación crecieron un 10,7% ($411.557 millones), favorecidos por el incremento del tipo de cambio y la vigencia de la alícuota del 7% del Impuesto PAIS para ciertos bienes.

Los ingresos de la Seguridad Social alcanzaron los $5.499.301 millones, un aumento del 27,3%. Este crecimiento estuvo apuntalado por la recaudación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC 2025) y un aumento en la remuneración bruta promedio.

Variaciones reales

El IARAF destaca que “en enero de 2026 se registró la sexta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total”, previendo una inflación de 2,4% para el mes.

La recaudación que más habría caído sería, la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 40,6% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario.

Le sigue impuestos internos con una baja real interanual del 18,2% y Bienes Personales con una baja del 13,4%.

“El único tributo con incremento sería el Impuesto a las Ganancias con una suba del 0,5% (bajo el supuesto de inflación mensual del 2,4% en enero), donde incidió positivamente la modificación del régimen de anticipos a empresas, incrementando el anticipo del mes del 8,3% al 11,1%”.

El principal impuesto, el IVA, habría tenido una baja del 11,2% en términos reales respecto a enero de 2025. El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social habría descendido un 3,4% real interanual.

LM/ML