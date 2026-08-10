La venta de materiales para la construcción cayó 6,5% interanual en julio

La venta de materiales para la construcción en julio cayó 0,81% con respecto al mes anterior y 6,5% en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con el Índice Construya (IC). Se trata del segundo retroceso mensual consecutivo y el tercero del de año.

En los primeros siete meses de 2026, las empresas del Grupo Construya despacharon al mercado interno una cantidad de productos 0,6% inferior a la del mismo período del año pasado.

“En julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año. En Construya consideramos que este comportamiento obedeció a factores transitorios y que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación, en la medida que las condiciones macroeconómicas continúen mejorando, en especial que se registre una importante reducción en las tasas de interés de los créditos.", expresaron desde Construya.

La economía busca salir del estancamiento y las consultoras anticipan una mejora de hasta 1,9% en junio

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.

Los números oficiales de junio

Según el INDEC, la actividad de la construcción en junio registró una caída mensual de 4,1%, mientras que en la comparación interanual mostró una suba de 4,0%.

En el primer semestre, el sector tuvo un aumento de 2,8% en comparación con el mismo período de 2025.

En cuanto a los datos de consumo hubo subas interanuales Resto de los insumos (30,8%), Artículos sanitarios de cerámica (10,7%), Placas de yeso (10,5%), Ladrillos huecos (7,1%), Cales (5,7%), Hierro redondo y aceros para la construcción (4,6%) y Yeso (1,7%).

Por otro lado, se registraron bajas en Asfalto (-17,1%), Mosaicos graníticos y calcáreos (-13,6%), Pisos y revestimientos cerámicos (-3,4%), Pinturas para construcción (-2,7%), Hormigón elaborado (-2,0%) y Cemento portland (-1,2%).