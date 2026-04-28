Licitación: el Gobierno captó US$ 700 millones en bonos

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este martes 28 de abril adjudicó un total de $8,11 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $9,19 billones.

"Esto significa un rollover de 102,15% sobre los vencimientos del día de la fecha. La extensión de duration de la cartera licitación+canje fue de 1,5 año", indicaron desde Finanzas. Además, sumó US$ 700 millones a través de los bonos en dólares.

Nau Bernes, CEO de Questeus Advisory, comentó: “Creo que no se habla lo suficiente de lo valioso que es estirar la duration de los vencimientos del Tesoro”.

Luis Caputo admitió que la actividad económica "dio mal" pero anticipó inversiones: “El riesgo es perderse la oportunidad"

Y añadió: “Cuando el año que viene, en medio del ruido electoral, tengan 3 empanadas para rollear y lo hagan sin problemas, es por el caminito de hormiga que recorrieron antes para llegar a ese lugar. A eso se le suma que las tasas que pagan para rollear no son para nada caras”.

Por su parte, Hernán Letcher, director del CEPA, advirtió tres ejes en la licitación. Por un lado, "el bajo endeudamiento neto parecería indicar un cambio de dinámica, pero Caputo podría estar aprovechando el rezago en datos para ensuciar el número, como hizo en anteriores licitaciones". En segundo lugar, señaló que "la estrategia de colocación apuntó al próximo mandato, para lo que convalidó tasas altísimas, premios sobre el mercado secundario y fue ayudado por FGS/BCRA"

"Todavía queda una pared de $240 billones hasta las elecciones, ¿esta va a ser la única estrategia? Da la impresión de que el gobierno empieza a prepararse para las próximas elecciones. Por ahora, el mercado le está cobrando caro y buena parte de las colocaciones a 2028 y 2029 están explicadas por FGS y BCRA", finalizó Lethcer.

Resultados de la licitación

LECAP

- 12/6/26 (S12J6): $4,94 billones 2,10% TEM, 28,32% TIREA.

CER

- 29/9/28 (TZXS8): $1,04 billones a 8,41% TIREA.

TAMAR

- 31/8/28 (TMG28): $1,03 billones con un margen de 6,90%.

Dólar Linked

- 30/6/26 (D30S6): $0,16 billones a 2,52% TIREA.

Dólares

- 29/10/27 (AO27): US$ 350 millones a 5,16% TIREA (5.04% TNA).

- 31/10/28 (AO28): US$ 350 millones a 8,77% TIREA (8.44% TNA).

DUAL CER/TAMAR +3%

29/6/29 (TXMJ9): $0,95 billones a 7,31% TIREA.

Conversión de títulos por un total del 8%, 50%, 14% y 2% respectivamente de la emisión:

- TZV26 a TZV28: US$ 336,21 millones con una tasa de 7,83% TIREA.

- TTD26 a TMF28: $7,05 billones con un margen sobre TAMAR de 6,77%.

- M31G6 a TMF28: $1,07 billones con un margen sobre TAMAR de 6,77%.

- TZXD6 a TZXM8: $0,53 billones con una tasa de 6,72% TIREA.

Finanzas informó que el miércoles la segunda rueda de los bonos AO27 y AO28 hasta las 13, al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de US$ 100 millones en cada tramo.

LM