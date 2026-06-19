Más de 20 empresas chinas llegaron a la Argentina para sellar alianzas en sectores clave

Representantes de unas 22 compañías líderes de la provincia china de Zhejiang se reunieron con decenas de firmas e instituciones locales, con el firme objetivo de explorar nuevos vectores de negocios e inversión, en el marco la Conferencia de Comercio e Inversión entre China (Zhejiang) y Argentina.

El encuentro, según reportó la agencia Xinhua, fue organizado de manera conjunta por la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacífico (Cámara del Asia) y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) de Zhejiang. La cita no solo convocó al sector privado, sino que contó además con la participación de autoridades diplomáticas y gubernamentales locales.

Durante las sucesivas rondas de intercambios, los participantes lograron radiografiar los sectores económicos con mayor potencial de complementariedad mutua. Entre las áreas estratégicas señaladas destacaron de forma unánime la agricultura inteligente —donde se prevé la incorporación de tecnología de punta china al entramado agropecuario local—, la minería, las energías renovables, el desarrollo de productos sostenibles y ecológicos, y la economía del conocimiento.

Motor tecnológico clave

La provincia de Zhejiang es reconocida globalmente como uno de los principales polos industriales, tecnológicos y de innovación del gigante asiático. Durante la jornada, ciudades representativas de la región como Shaoxing y Jiashan expusieron sus credenciales en sectores de vanguardia como la manufactura avanzada, la biotecnología y la inteligencia artificial, presentándose como socios estratégicos óptimos para el financiamiento y codesarrollo de infraestructura en el cono sur.

Chen Jianzhong, presidente del CCPIT de Zhejiang, ponderó los márgenes de articulación productiva entre ambas regiones, haciendo especial hincapié en el potencial de estructurar cadenas de abastecimiento agrícola impulsadas por la innovación, así como el despliegue de capitales en proyectos vinculados con minería, energía e infraestructura. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara del Asia, Luciano Ojeda Quintana, se mostró optimista respecto al mediano plazo al señalar que los vínculos forjados en este espacio constituyen "el inicio de exitosas operaciones comerciales, nuevas inversiones o colaboraciones a largo plazo".

El calado de la comitiva asiática quedó en evidencia al analizar los rubros representados: firmas especializadas en seguridad digital, herramientas industriales, manufactura de precisión, textiles, maquinaria pesada para minería y agro, desarrollo de centros de datos (data centers) y construcción coparon el auditorio.

El cruce de experiencias locales también sumó valor a la jornada a través de la exposición de casos de éxito consolidados en el comercio con Zhejiang. Entre ellos, sobresalieron las operaciones del Grupo Newsan —conglomerado diversificado que va desde la tecnología hasta la industria alimentaria— y la histórica firma de electrodomésticos BGH, corporaciones que operan como testimonio del potencial de estas sinergias.

Contacto directo

En diálogo con Xinhua, Martín Lo Coco, director ejecutivo de la Cámara del Asia, remarcó la importancia de federalizar y regionalizar el contacto comercial: "El contacto directo con provincias y municipios chinos facilita el acceso al verdadero motor industrial del país y permite establecer vínculos comerciales más eficientes", definió, destacando cómo este acercamiento acorta distancias con los fabricantes directos.

Para las pymes locales, este tipo de misiones abre una ventana de oportunidad directa para la integración industrial y el abastecimiento de componentes.

En declaraciones a Xinhua, Adrián Maisonnave, representante de la firma local Copangas —fabricante de productos de calefacción y ventilación—, valoró de forma muy positiva el encuentro y puntualizó la necesidad imperiosa de estrechar lazos con el gigante asiático: "China tiene un potencial ya consolidado a nivel mundial y hoy resulta necesario fortalecer estos vínculos. Nos interesa incorporar productos o subproductos chinos para ensamblarlos en Argentina", concluyó, sintetizando el espíritu de una jornada volcada a la complementariedad y la reactivación productiva de valor agregado.