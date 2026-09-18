Mundial de Carnes 2026: Argentina empató en el podio con Uruguay y Angus se quedó con todos los oros

La segunda edición del Campeonato Mundial de Carnes 2026 terminó con una fuerte presencia rioplatense y un claro protagonismo de la raza Angus. Los cuatro oros de la competencia quedaron en manos de cortes Angus de la Argentina y Uruguay, según informó oficialmente la Asociación Argentina de Angus.

El certamen se realizó el 17 de septiembre en el restaurante El Central de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió muestras de diez países. La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por alrededor de 1.000 expertos, chefs y sommeliers de carnes.

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La competencia se concentró en dos cortes, bife ancho y bife angosto, y los dividió según el sistema de alimentación del ganado: a pasto o a grano. Así se conformaron cuatro categorías principales.

La Argentina se quedó con dos primeros puestos.

En bife angosto a grano, el oro fue para Urien Loza, con carne proveniente de Estancia Don Beto, en Salliqueló. Se trató de un novillo Angus.

El segundo oro argentino correspondió al bife ancho a pasto presentado por Elisabel Restaurante Las Lilas, con carne de Estancia y Cabaña Las Lilas, también de un novillo Angus.

Uruguay ganó las otras dos categorías. El Frigorífico Las Piedras obtuvo el primer puesto en bife ancho a grano, con un novillo Angus, y en bife angosto a pasto, con una vaquillona Angus.

De esta manera, la raza Angus se quedó con las cuatro medallas de oro del campeonato.

El detalle de los cuatro ganadores

Los oros del Mundial de Carnes 2026 quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Bife angosto a grano: Urien Loza, Argentina, Angus novillo. Bife ancho a pasto: Elisabel Restaurante Las Lilas, Argentina, Angus novillo. Bife ancho a grano: Frigorífico Las Piedras, Uruguay, Angus novillo. Bife angosto a pasto: Frigorífico Las Piedras, Uruguay, Angus vaquillona.

La información fue difundida por la Asociación Argentina de Angus, que destacó que la raza obtuvo los máximos galardones tanto en sistemas de alimentación a pasto como a grano.

Argentina también sumó plata, bronce y premios por sabor

La participación argentina de la raza Angus no se limitó a los oros.

En bife angosto a pasto, Don Romeo obtuvo una medalla de plata con un novillito Angus.

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También hubo cuatro bronces para ejemplares Angus argentinos: Abuelo Julio en bife ancho a grano; Comercializadora Morres en bife angosto a grano; La Negra Agropecuaria en bife ancho a pasto; y Elisabel Restaurante Las Lilas en bife angosto a pasto.

A eso se sumó el Premio a la Excelencia en Sabor para el bife ancho a pasto de Elisabel Restaurante Las Lilas.

Uruguay también obtuvo una medalla de plata en bife angosto a grano y dos reconocimientos por excelencia en sabor, todos a través del Frigorífico Las Piedras y con carne Angus.

Hereford, Limangus y Brangus también fueron premiados

El certamen también distinguió a otras razas.

En la Argentina, El Mercedino obtuvo una medalla de plata en bife ancho a grano con un novillo Hereford, mientras que Frigolar SA logró plata en bife ancho a pasto con un novillo Limangus.

En tanto, Mako Beef Sonora México recibió un reconocimiento a la excelencia en sabor en bife ancho a grano con un novillo Brangus.

Cómo se evaluaron los cortes

Según la información oficial, el campeonato analizó atributos técnicos y sensoriales como terneza, jugosidad y sabor.

Las muestras correspondieron a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, México, España, Inglaterra e Irlanda. El objetivo fue comparar carnes de distintos orígenes bajo un mismo protocolo.

Además de la final, el certamen incluyó una “Semana de la Calidad”, desarrollada entre el 11 y el 13 de septiembre en establecimientos gastronómicos de distintas partes del país.

El resultado dejó a la raza Angus en el centro del podio: ganó las cuatro categorías principales del Mundial de Carnes 2026, con dos oros para la Argentina y dos para Uruguay.

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