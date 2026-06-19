La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el cronograma de pagos bancarios programados para el mes de junio. Este viernes 19 de junio se depositan los fondos destinados a diferentes sectores vulnerables del sistema previsional, el cual sufrió modificaciones operativas en su esquema debido al feriado nacional del pasado lunes 15 de junio.

Calendario de pagos de ANSES para todos los beneficiarios tras el feriado de junio

Los desembolsos se realizan de manera automática en las cuentas bancarias declaradas por cada uno de los beneficiarios. Para esta jornada, las sucursales de las entidades financieras atienden la demanda de ventanilla e inyección de efectivo en cajeros automáticos enfocada en jubilados de la mínima, asignaciones familiares por hijo, subsidios por embarazo y las primeras tandas de la prestación por desempleo.

Grupos que cobran sus haberes el viernes 19 de junio

El esquema de acreditación determinado por el organismo previsional para este día del mes se divide según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares y abarca a los siguientes sectores del sistema de seguridad social:

- Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el monto mínimo y tengan documentos terminados en 8.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que posean documentos finalizados en 8.

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- Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 8.

- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con documentos finalizados en 6.

- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo que cuenten con documentos terminados en 0 y 1.

Liquidación de la mínima y prestaciones por desempleo

El sector de los pasivos que percibe el haber básico del sistema previsional concentra el grueso de la atención en las entidades bancarias durante este viernes. El calendario oficial estipula que la próxima semana, específicamente a partir del martes 23 de junio, se iniciará el pago para los jubilados y pensionados que superan la jubilación mínima en todo el país.

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Por otro lado, las Asignaciones de Pago Único (que comprenden matrimonio, adopción y nacimiento) junto con las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen su ventana de cobro abierta para todas las terminaciones de documento, con un plazo de vigencia extendido para retirar los fondos que llega hasta el próximo mes de julio.

GZ