TotalEnergies proyecta perforar hasta cinco pozos submarinos en Tierra del Fuego y reclamó incentivos para que el gas seco de Vaca Muerta mantenga su competitividad frente al crecimiento de la producción asociada al petróleo. El planteo fue realizado por Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies en Argentina, durante la segunda jornada de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, celebrada este martes en Neuquén. La compañía también evalúa nuevas perforaciones terrestres y oportunidades de exploración offshore.

Milei aseguró que la Argentina está generando una “revolución subterránea” y que “se va a convertir en un paraíso”

El ejecutivo explicó que la empresa busca ampliar su producción de gas convencional mediante el proyecto Alberdi, que contempla entre tres y cinco pozos submarinos conectados a instalaciones existentes. La iniciativa todavía se encuentra en una etapa de evaluación técnica y tendrá como característica la incorporación de cabezas de pozo completamente eléctricas.

Mengoni destacó que el nuevo desarrollo permitirá aprovechar la infraestructura que TotalEnergies ya opera junto con Pan American Energy y Wintershall en Tierra del Fuego. Según precisó, la producción conjunta de estas compañías en el sur del país representa actualmente el 15% del abastecimiento nacional de gas, por lo que Alberdi podría ampliar la participación de la cuenca Austral.

Alberdi y la apuesta de TotalEnergies por el gas convencional

“Estamos hablando entre 3 y 5 pozos submarinos que van a estar conectados a las plataformas existentes”, explicó Mengoni. El directivo señaló que el proyecto incorporará innovación tecnológica y permitirá sumar producción convencional a la oferta energética argentina. En ese sentido, aseguró que Alberdi “viene realmente a cambiar la dinámica que tenemos”.

El desarrollo se sumará a Fénix, la sexta plataforma que la compañía puso en funcionamiento en Tierra del Fuego. Sin embargo, la estrategia de TotalEnergies no se limita al mar:

En materia exploratoria, la petrolera analiza un bloque de la cuenca Malvinas junto con Equinor e YPF, donde ya realizó estudios sísmicos. La compañía deberá resolver próximamente si continúa hacia una nueva etapa. “Creo que la diversificación es muy importante en nuestro portafolio”, sostuvo Mengoni, al explicar que buscan complementar sus operaciones de gas con oportunidades vinculadas al petróleo.

TotalEnergies anunció inversiones millonarias en Argentina con nuevos desarrollos en Vaca Muerta y Tierra del Fuego

El reclamo por incentivos para el gas seco de Vaca Muerta

Uno de los principales planteos del ejecutivo estuvo relacionado con Aguada Pichana, el yacimiento de gas seco que TotalEnergies desarrolla en Neuquén junto con otras operadoras. La empresa busca incrementar su capacidad productiva, pero Mengoni advirtió que la expansión del gas asociado a los pozos petroleros no elimina la necesidad de sostener inversiones específicas en gas seco.

“Es importante que le demos algún tipo de incentivo también al gas seco para que el desarrollo siga siendo competitivo”, planteó. El ejecutivo sostuvo que la demanda argentina continuará creciendo y recordó que el gas representa el 50% de la matriz energética nacional, mientras que la participación conjunta del petróleo y el gas alcanza entre el 80% y el 85%.

Para explicar su posición, Mengoni mencionó el caso de Estados Unidos, donde el gas asociado representa aproximadamente el 20% de la producción gasífera. Su argumento apunta a que la extracción vinculada al petróleo será un complemento importante, pero no reemplazará los desarrollos destinados exclusivamente a producir gas natural.

RDEco: por qué Vaca Muerta produce el 70% del petróleo argentino y qué cambió con el RIGI

Exportaciones regionales y las condiciones para atraer inversiones

La estrategia comercial de TotalEnergies también contempla ampliar las exportaciones de gas argentino hacia Brasil y el norte de Chile, mercados que Mengoni identificó como oportunidades de crecimiento si se consiguen precios competitivos. A esa demanda sumó las necesidades de abastecimiento del NOA y el Litoral. El ejecutivo destacó que la compañía fue pionera en el envío de gas neuquino a Brasil mediante la reversión de los gasoductos.

En cuanto a las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones, Mengoni mencionó la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad y la posibilidad de distribuir dividendos. Recordó que el CEO global de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, defendió las oportunidades del mercado argentino durante un encuentro en París y alentó a otros empresarios franceses a invertir en el país.

Por su parte, Ana Simonato, CEO de Chevron, remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta requiere ampliar la infraestructura de transporte, fortalecer la capacitación y contar con reglas estables. La ejecutiva explicó que Chevron alcanzó actualmente una producción de 40.000 barriles diarios en Argentina y destacó el papel del RIGI para respaldar inversiones de largo plazo. También advirtió que el crecimiento del sector dependerá de adaptar los aprendizajes internacionales a las condiciones locales y mejorar la disponibilidad de servicios e infraestructura.

Milei aseguró que la Argentina está generando una “revolución subterránea” y que “se va a convertir en un paraíso”

El presidente Javier Milei participó este lunes de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén, donde dio el discurso central del acto inaugural. El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También participó el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, con quien la Casa Rosada mantiene un vínculo político favorable.

Milei destacó el crecimiento de la producción petrolera y el salto exportador de la Argentina durante la primera parte de su discurso. El mandatario aseguró que el país está cerca de alcanzar el millón de barriles diarios de petróleo y atribuyó los resultados del sector energético al cambio de reglas económicas impulsado por su Gobierno.

La minería creció más de 8% en agosto, impulsada por Vaca Muerta

“Hoy batimos el récord de exportaciones en un mes, superamos los US$ 10.000 millones”, afirmó Milei durante la apertura del evento. En ese contexto, defendió el rumbo económico de su administración y sostuvo que la riqueza de un país depende más de sus instituciones que de sus recursos naturales.

El Presidente planteó que la energía es un factor central para el desarrollo económico y la productividad. Para ilustrar su importancia, comparó la capacidad energética del petróleo con el trabajo humano y destacó el volumen de producción de Neuquén, que supera los 600.000 barriles diarios.

“Durante casi toda nuestra historia, el ser humano vivió con la fuerza de sus brazos y la de sus animales. Todo lo que se producía, se producía a pulmón”, señaló. Según Milei, el aprovechamiento de los recursos energéticos fue determinante para impulsar la Revolución Industrial y multiplicar la riqueza a nivel global.

GZ / lr