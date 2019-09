La columna editorial en la que The Wall Street Journal le propuso al presidente Mauricio Macri dolarizar la economía argentina como hicieron otros estados como Panamá, El Salvador y Ecuador volvió a abrir un debate que se repite en la historia de la Argentina ante una fuerte crisis como la actual. Ya el año pasado se habló de esta cuestión cuando se produjo la corrida cambiara de agosto. Ahora, nuevamente reflotó el tema.

Ayer la ex titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, descartó de plano la posibilidad de renunciar al peso al considerar que dolarizar la Argentina sería “el tiro final para la soberanía nacional".

En su participación en el ciclo Mesa Chica, que se emite por LN+, Marcó del Pont consignó: "Ya tuvimos con el ejemplo de la convertibilidad lo que significó en términos de la crisis más profunda de nuestra historia y era un paso previo a la dolarización plena de la economía, que ya entonces se planteaba”. En ese sentido, indicó: “Aspiramos a construir un país industrial, soberano, inclusivo y equitativo, industrial y para eso muy lejos de resignar nuestra capacidad para tener nuestra propia moneda".

Sin embargo, no todos los expertos en materia económica comparten esta visión. El especialista Roberto Cachanosky defendió el abandono del peso en diálogo con PERFIL: “Para que algo sea moneda tiene que cumplir dos requisitos: ser aceptada como medio de intercambio y ser reserva de valor. El peso no cumple ese segundo requisito, porque el argentino sabe que si ahorra en esa divisa va a poder comprar a la larga menos bienes y productos”, expuso.

El Banco Central se creó en el año 1935 y en estos 84 años de existencia implementó cinco monedas en el país. “La inflación acumulada desde que se fundó hasta 2018 fue del 257.000 billones por ciento. Un peso actual es el equivalente 10 billones de peso moneda nacional que era la original, eso demuestra que la entidad no está en condiciones de llevar adelante una política monetaria.”, analizó Cachanosky.

La soberanía la perdieron cuando destruyeron cinco signos monetarios, analizó Cachanosky.

“La fuerza de una divisa reside en la confianza que la población tenga en las instituciones políticas y económicas (entendidas como normas y códigos) y en la dirigencia política. La gente podrá votar a X o a Y pero no confía ni en lo uno ni en lo otro. Es decir, que la Argentina no puede emitir moneda porque no tiene capacidad, no tiene respaldo creíble y eso te obliga a elegir otra moneda”, remarcó el economista.

Consultado por si no nuestro país no perdería soberanía al elegir otra divisa, consideró: “La soberanía nacional no está en la moneda, esta es una mercadería, no es un símbolo patrio. Estos últimos son la bandera, el himno, la escarapela, pero el dinero es algo que creó el mercado. La soberanía la perdieron cuando destruyeron cinco signos monetarios”.

El Ministro que dolarizó la economía de Ecuador propone dolarizar la argentina

Por otro lado, Cachanosky descartó que la crisis del 2001 fue a causa de la convertibilidad sino de la gestión: “En ese momento la gente se calmó porque confió más en el dólar. La convertibilidad fue una norma monetaria, no más que eso. Lo que ocurrió es que en el medio se aumentó el gasto público, eso fue lo que llevó a que como el estado no podía emitir moneda, tomó deuda, se endeudó y llegó un momento en el que no pudo pagarlo, previo al default”.

El economista puntualizó que renunciar al peso no sería la única medida a tomar, sino que sería necesaria una reforma laboral, tributaria y del estado: "La dolarización no resuelve todos los problemas estructurales, solo te da un instrumento para frenar la inflación y te permite poder operar y hacer cálculos en adelante, con el peso no se puede”.

