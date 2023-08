Las tarifas de electricidad aumentarían 11% para las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunió con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para manifestar su preocupación por el impacto en las tarifas de energía que pueda generar la devaluación, luego de que la funcionaria advirtiera que las facturas de luz llegarían con aumentos.

“El sinceramiento tarifario era necesario, pero el impacto fue significativo”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González.

Por su parte, Royón destacó que “si bien la devaluación fue del 22%, sólo se reflejará un 11% en las facturas de electricidad”.

En ese sentido, González resaltó que “nos tranquiliza que el aumento sea del 11%”. Y agregó: “Necesitamos la participación de un Estado presente que permita mantener las tarifas actuales para garantizar que nuestras pymes generen las vías de desarrollo que el país necesita”.

No obstante, en diálogo con PERFIL, González aseguró: "No tomaron ninguna determinación todavía junto al ministro de Economía. No está definido si se va a aplicar, es una posibilidad" pero que remarcó que fue "una reunión muy positiva".

"Nosotros entendemos y sabemos que no hay energía barata en el mundo, que esto se debe seguir corrigiendo pero paulatinamente", señaló.

Cabe destacar que de aplicarse dicho aumento, se extenderá a todo el país pero luego "las provincias trabajarán a través de sus distribuidoras en distintos métodos de implementación de ese porcentaje", indicó.

Por otra parte, el presidente de la entidad destacó que se comenzó a trabajar junto a la secretaria para poder capacitar a gran cantidad de pymes en la generación de energías renovables y combinarlas con la energía eléctrica común, principalmente en las economías regionales.

También, Royón invitó a CAME a utilizar las líneas de crédito disponibles para eficiencia energética.

El FMI pidió que suban las tarifas, pero en Economía deben encontrar "quien paga"

Los aumentos de electricidad en los hogares

Cabe recordar que días atrás Royón confirmó que los sectores de más altos ingresos sufrirán aumentos en sus tarifas eléctricas debido a que, por la devaluación, se incrementó alrededor del 10% el costo de generación.

“Desde el 1° de mayo se les retiró el subsidio a los sectores de mayores ingresos y, de aquí en adelante, la actualización será en función del costo del sistema”, sostuvo la funcionaria.

Royón aclaró que los sectores de ingresos medios y bajos seguirán siendo subsidiados hasta que “se recuperen los ingresos”.

Asimismo, precisó que en la actualidad 3 de cada 10 usuarios dejaron de recibir el apoyo estatal.

