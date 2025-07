A un año y medio de iniciado el gobierno de Javier Milei, el mercado laboral muestra sus primeras heridas: se perdieron casi 500.000 empleos registrados y la recuperación es tan lenta como desigual. Un informe de la consultora GhidiniRodil especializada en recursos humanos señala que, mientras algunos sectores empiezan a reactivarse, otros siguen en caída libre, y los salarios vuelven a correr detrás de la inflación.

El análisis se basa en los datos del Ministerio de Capital Humano, que reflejan cómo, desde diciembre de 2023 el país perdió casi medio millón de empleos registrados. Y en ese contexto señala que, si bien la reducción muestra algunos matices, el mayor golpe lo sufrieron los monotributistas, que representaron dos tercios de esa caída.

Logística, salud y energía: los tres sectores que impulsaron las búsquedas de empleo

Así, la reducción fue:

Monotributistas: representan dos tercios de la pérdida total, con una caída de aproximadamente 323.000. Empleo privado registrado: se redujo en unos 92.000 puestos. Empleo público: tuvo una baja cercana a los 64.000 puestos.

El empleo privado muestra un repunte leve luego de tocar el piso

De acuerdo con el análisis de Matías Ghidini, CEO de la consultora citada, el empleo privado formal tocó fondo en julio de 2024 y desde entonces hasta abril de este año muestra una recuperación lenta pero sostenida, con la creación de 25.000 nuevos puestos. Sin embargo, el empleo público se encuentra estancado desde su piso en marzo de 2025, y el universo de monotributistas muestra una estabilización luego de su derrumbe inicial.

"Lo que vemos es un mercado laboral trabado, con realidades muy distintas según el sector", señaló Ghidini. En ese sentido explicó que industrias como la minería, energía, petróleo, automotrices y tecnología presentan signos de dinamismo y mantienen cierta demanda de personal.

El 53,5% de los que se incorporaron al mercado laboral en 2024 son jubilados

En cambio, actividades vinculadas al comercio minorista, consumo masivo, construcción, hotelería y servicios continúan en una situación crítica.

Salarios vs inflación: recuperación en 2024, dudas en 2025

En términos salariales, Ghidini destacó que durante el año pasado se observó una mejora significativa en la relación salarios vs inflación, en parte gracias a un índice de precios en baja y a los ajustes salariales que venían rezagados. Así se vieron saltos más importantes para los trabajadores fuera de convenio del sector privado que crecieron 148%, frente a una inflación de 118%. Pero el especialista en temas de capital humano advirtió que esa tendencia positiva se moderó en 2025.

"Ahora en 2025, la perspectiva no es tan clara, acerca de que los salarios le vuelvan a ganar a la inflación. Los datos a abril de 2025 muestran que el salario registrado privado corre 2 puntos por debajo de la inflación, con un ajuste acumulado de 9,6% contra una inflación acumulada de 11,6%. Con una economía mucho más dura, la perspectiva que los salarios le ganen a la inflación es más dudosa. Lo que si se ve es que este año el salario no registrado privado se está recuperando y le gana ampliamente a la inflación, lo que sucede es sector venía muy atrasado y con un desfasaje importante, con lo cual no está mejor que el resto",

En resumen, el especialista ve un mercado laboral trabado, con muchas diferencias sectoriales en donde algunas industrias están con demanda laboral como la minería, la energía, el petróleo, las automotrices y algo de tecnología que muestran signos de dinamismo y demanda laboral. En contraposición, sectores como el comercio minorista, el consumo masivo, la construcción, el hotelería, la gastronomía y diversos servicios enfrentan una situación mucho más adversa.

En cambio, los salarios no registrados muestran una recuperación más marcada, superando la inflación en los primeros meses del año. Sin embargo, Ghidini aclaró que esto ocurre porque ese segmento "venía con un atraso muy fuerte y un desfasaje importante, por lo que, aun con la mejora, no necesariamente está mejor que el resto".

lr/ff