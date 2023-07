La balanza comercial marcó un déficit histórico en junio de US$ 1727 millones

La balanza comercial registró un saldo negativo histórico de US$ 1.727 millones en junio explicado por un derrumbe de las exportaciones del 35,4% y las importaciones del 17,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En lo que va del año, las ventas de productos argentinos al exterior arrojó una caída de 24,5% mientras que el ingreso de bienes desde el extranjero marcó un descenso de 8,5%. De esta manera, el déficit acumulado del primer semestre fue de US$ 4.387 millones.

Balanza comercial en rojo: brusca caída de las exportaciones

En el sexto mes del año, las exportaciones alcanzaron US$ 5.450 millones y las importaciones US$ 7.177 millones. "El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 26,1% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 12.627 millones", detalló el INDEC.

Al mismo tiempo, la entidad estadística determinó que el rojo de la balanza refleja "el valor histórico más alto y el quinto registro negativo del primer semestre del año" que se explica en buena parte por una baja de 24,8% en las cantidades y de 14,0% en los precios.

El informe oficial muestra que todos los rubros contemplados en la medición exportadora disminuyeron: los combustibles y energía (CyE), 37,7% (-US$ 296 millones); los productos primarios (PP), 36,7% (-US$ 747 millones); las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 36,1% (-US$ 1.246 millones); y las manufacturas de origen industrial (MOI), 32,1% (-US$ 694) millones.

El efecto de la sequía se hizo sentir en el desequilibrio comercial

Una vez más, los efectos de la sequía se sintieron con fuerza en las caídas de las exportaciones. Estimaciones oficiales y privadas coinciden en que se perdieron más de US20.000 millones durante el año corriente debido a las inclemencias climáticas.

En efecto, el rubro PP se desplomó 40,6% durante el primer semestre comparado con el mismo período de 2022. La subcategoría Cereales mostró un decrecimiento de 51,8% en términos interanuales semestrales y de 39,4% entre junio de 2023 e igual mes del año pasado.

Déficit de la balanza comercial: cómo se comportaron las importaciones

El organismo presidido por Marco Lavagna comunicó un retroceso interanual de las importaciones de US$ 1.487 millones. El segmento que más cayó fue CyL, con una variación negativa de 50,0% (-US$ 1.035 millones) debido a una baja de 41,9% en las cantidades y de 13,0% en los precios.

Los bienes de capital (BK) retrocedieron 5,9% (-US$ 176 millones), por un decremento de 3,5% en las cantidades, y de 2,7% en los precios. Los intermedios (BI) presentaron una baja de 8,4% (-US$ 264 millones), como consecuencia de una disminución en los precios de 6,5%, y de 2,5% en las cantidades. En cuanto a los bienes de consumo (BC), se redujeron 7,6% (-US$ 55 millones), por una merma en los precios de 5,4%, y de 2,3% en las cantidades.

Las únicas dos categorías que anotaron variaciones positivas fueron Piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) y Vehículos automotores de pasajeros (VA). El primero subió 2,0% (US$ 27 millones) y el segundo creció 15,2% ($29 millones).

