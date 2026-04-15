Snapchat despide a 1.000 trabajadores por la eficiencia de la inteligencia artificial

En un nuevo capítulo de la reestructuración global que atraviesa el sector tecnológico, Snap, la empresa matriz de la red social Snapchat, anunció este miércoles el recorte de 1.000 puestos de trabajo.

La compañía busca acelerar su camino hacia la rentabilidad apoyándose en las mejoras de productividad que ofrece la inteligencia artificial (IA), según informó AFP.

La medida afecta aproximadamente al 16% de sus empleados a tiempo completo y contempla, además, la eliminación de más de 300 vacantes.

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El director ejecutivo de la firma, Evan Spiegel, justificó la decisión a través de un comunicado donde señaló que los "rápidos avances de la inteligencia artificial permiten que nuestros equipos reduzcan el trabajo repetitivo, aumenten la velocidad y brinden un mejor apoyo a nuestra comunidad".

El objetivo: ahorrar US$ 500 millones

La tecnológica con sede en California atraviesa un momento de alta presión financiera. Con estos despidos, Snap prevé recortar más de US$ 500 millones en costos anuales durante la segunda mitad de 2026.

Este movimiento responde, en parte, a las exigencias del fondo activista Irenic Capital Management, que recientemente reveló una participación del 2,5% en la empresa. Irenic ha solicitado medidas de austeridad más agresivas, incluyendo el cierre de la unidad de gafas inteligentes "Spectacles", un proyecto que hasta ahora no ha logrado tracción masiva.

"Esta es una decisión increíblemente difícil y siento profundamente que algunos de nuestros colegas vayan a dejar la empresa", expresó Spiegel en el comunicado compartido por la firma.

Snap no es un caso aislado. La empresa se suma a una lista creciente de compañías de Silicon Valley que justifican sus recortes de personal basándose en la eficiencia derivada de la IA. Al mismo tiempo, la plataforma lucha por no perder terreno frente a gigantes como Instagram (Meta), TikTok y YouTube, que dominan el mercado de la publicidad digital y los videos cortos.

Reacción en los mercados

Tras conocerse la noticia, las acciones de Snap subieron más de un 7,5%, aunque el papel aún no logra recuperar las pérdidas acumuladas desde el inicio de este año, indicaron desde AFP.

Según datos de la plataforma Layoffs.fyi, el panorama para los trabajadores del sector es complejo: más de 72.000 empleados han sido despedidos por casi 90 empresas tecnológicas en lo que va de 2026.

Con esta decisión, Snap busca estabilizar sus cuentas y demostrar a los inversores que puede ser una empresa sostenible en un ecosistema donde la inteligencia artificial está redefiniendo la estructura de costos de las redes sociales.

LM