SpaceX impulsa las bolsas mundiales: ganancias millonarias de Elon Musk y expectativa por una posible fusión con Tesla

Las principales bolsas del mundo operan este miércoles 21 de octubre con mayoría de ganancias, impulsadas por los resultados de SpaceX, la compañía de Elon Musk que sorprendió a Wall Street con beneficios muy superiores a los previstos. Segun consigna un despacho de AFP, el entusiasmo también se trasladó a las acciones tecnológicas ante la posibilidad de una futura fusión con Tesla, mientras los inversores esperan una nueva tanda de balances empresariales que podría definir el rumbo de los mercados.

El fabricante de cohetes y proveedor de servicios satelitales informó una ganancia neta de USD 4.400 millones entre julio y septiembre, más del doble de lo esperado por los analistas y en marcado contraste con las pérdidas de USD 1.100 millones registradas un año atrás. Los ingresos alcanzaron los USD 14.600 millones, con un crecimiento interanual del 161%, impulsado especialmente por sus negocios de inteligencia artificial y conectividad.

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Los resultados tienen una particular relevancia para Wall Street: se trata del primer trimestre con ganancias de SpaceX desde su salida a bolsa en junio, mediante una oferta pública inicial récord. Además, Musk reveló que existen conversaciones preliminares para una eventual integración con Tesla, una operación que podría reunir bajo una misma estructura sus negocios de inteligencia artificial, vehículos eléctricos, infraestructura tecnológica y servicios espaciales.

Las acciones de SpaceX reaccionaron con una suba superior al 7% tras la presentación de los números, mientras que los futuros de los principales índices estadounidenses anticipaban una apertura mayormente positiva. El fabricante de servidores Super Micro Computer también contribuyó al optimismo, luego de adelantar resultados trimestrales superiores a las expectativas.

"Claras mejoras en los beneficios y actualizaciones corporativas constructivas están ayudando a aliviar parte de la ansiedad sobre la IA que ha surgido en las últimas sesiones", señaló Tim Waterer, analista de KCM Trade.

El comentario refleja una preocupación que viene atravesando los mercados: las enormes inversiones en inteligencia artificial, que comprometen cientos de miles de millones de dólares, todavía deben demostrar que pueden traducirse en beneficios sostenibles. En ese escenario, el balance de SpaceX aparece como una señal favorable para los inversores que mantienen sus apuestas en el sector tecnológico.

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En las bolsas europeas, la tendencia también era mayormente positiva durante las operaciones de media mañana. El índice DAX de Frankfurt avanzaba 0,7%, el CAC 40 de París ganaba 0,6% y el FTSE 100 de Londres registraba una mejora del 0,1%.

Sin embargo, el comportamiento de las acciones individuales reflejaba fuertes contrastes. EssilorLuxottica, el mayor fabricante mundial de anteojos, se disparaba un 14%, favorecido por el aumento de las ventas de lentes destinadas a ralentizar la progresión de la miopía infantil.

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En el extremo opuesto, Carrefour se desplomaba alrededor del 14% después de advertir que los disturbios y protestas en Francia afectarán sus resultados. La compañía informó que unas 50 tiendas fueron saqueadas durante el fin de semana y estimó que el impacto sobre su beneficio operativo anual podría ubicarse entre 80 y 200 millones de euros.

Las tensiones políticas y sociales francesas también se trasladaron al mercado de deuda. El rendimiento del bono soberano a diez años superó momentáneamente el 5%, su nivel más alto desde 2002, en medio del estancamiento presupuestario y la preocupación por las cuentas públicas.

Esta situación agregó una fuente de incertidumbre para los mercados internacionales, especialmente para los países más vulnerables a los cambios en las condiciones financieras globales.

Las bolsas asiáticas acompañaron, pero el petróleo volvió a subir

En Asia, las operaciones dejaron resultados mixtos. El Nikkei 225 de Tokio terminó con una ganancia del 0,9%, hasta los 64.621 puntos, mientras que el Kospi surcoreano avanzó 3,3%.

En contraste, el Hang Seng de Hong Kong perdió 0,9% y la bolsa de Shanghái retrocedió 0,6%.

El optimismo tecnológico también alcanzó a algunas compañías asiáticas vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial. En Corea del Sur, las acciones de Elice llegaron a subir cerca del 30%, luego de haber sufrido una fuerte caída en su debut bursátil.

Por su parte, el petróleo volvió a colocarse entre los focos de atención de los inversores. El barril de Brent del mar del Norte subía 1,7%, hasta USD 110,70, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 2%, hasta USD 99,79.

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Los elevados precios de la energía representan un factor adicional de presión sobre las expectativas de inflación mundial y las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.

En el mercado cambiario, la libra esterlina se fortalecía frente al dólar y el euro luego de conocerse una inflación británica superior a las previsiones. El dato incrementó las expectativas de que el Banco de Inglaterra pueda volver a subir su tasa de interés en noviembre.

Nueva prueba para Wall Street: Meta y Tesla

Más allá de los resultados de SpaceX, los operadores seguirán de cerca los balances de Meta, la empresa matriz de Facebook, y Tesla, previstos para este miércoles.

"Si los informes de Meta y Tesla ofrecen resultados y previsiones igualmente sólidas, podría ayudar a reavivar el entusiasmo más amplio por la IA y a dar al sector un impulso más sostenido", consideró Waterer, en diálogo con AFP.

La temporada de balances llega en un momento particularmente sensible para los mercados. Los inversores buscan confirmar que las grandes empresas tecnológicas pueden sostener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, especialmente después de las dudas que generaron las millonarias inversiones destinadas a desarrollar herramientas y centros de datos de inteligencia artificial.

Fuente AFP / lr