Sueldos iniciales de casi $500 mil: los dos gremios que cerraron paritarias por arriba del 45%

Dos importantes gremios acordaron paritarias con importantes subas salariales en medio de la fuerte escalada inflacionaria y la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Se trata de los trabajadores de la sanidad y los encargados de edificios.

Por un lado, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderado por Héctor Daer, logró un aumento del 45,6% a pagar en dos tramos: 30% en febrero y un 12% en marzo.

Esto tuvo lugar tras un paro nacional de 24 horas en el sector, derivado de un fuerte conflicto entre los representantes sindicales y de las cámaras empresarias. De esta manera, se pone al conflicto que llevó a la medida de fuerza por parte de trabajadores de clínicas, sanatorios, geriátricos, emergencias médicas y laboratorios de análisis clínicos.

Los incrementos pactados alcanzan a quienes forman parte de los convenios colectivos 107/75 (mutualidades), 108/75 (laboratorios clínicos, rayos, institutos médicos), 122/75 (sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos), 459/06 (emergencias médicas) y 743/16 (internación domiciliaria).

De esta manera, por mencionar, un trabajador de emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslado de pacientes de la menor categoría (VI) cobrará $417.213 en el inminente mes de marzo y $467.278 en abril. El techo en este rubro será de casi $800 mil pesos para los haberes a percibir en el cuarto mes del año.

A su vez, un Profesional bioquímico, Nutricionistas farmacéuticos y Kinesiólogos cobrarán $616.724 en el inminente mes de marzo, mientras que un profesional de obstetricia e instrumentadoras quirúrgicas recibirán $560.862 en los próximos días.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) firmó un aumento del 45% para los encargados de edificios, en una nueva escala salarial que entrará en vigencia para los sueldos de febrero.

Con estos nuevos incrementos anunciados, el básico de un encargado permanente con vivienda de la cuarta categoría, a percibir en los próximos días, llegará a $441.477, mientras aquel que tenga el cargo de intendente cobrará un piso de $793.308.

Para todos los casos, los adicionales, a nivel acumulativo, trepan por encima de los $130.000. Estos incluyen: suplencia, retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina, plus por antigüedad, plus por limpieza de cocheras, plus por Zona Desfavorable, entre otros.

Según Víctor Santa María, Secretario General, esta cifra de aumento se debe a "la creciente inflación acumulada a lo largo de 2023 y las imprevistas medidas en el sector de la economía adoptadas a partir de diciembre pasado", por el gobierno de Javier Milei, que "impactan en el incremento del costo de vida, en el aumento de precios y en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios".

"Este escenario interpela a las partes en aras del cumplimiento efectivo de la demanda constitucional de condiciones dignas de trabajo, suficiencia del salario base de la subsistencia de los trabajadores/as, e indica la necesidad de mantener el poder adquisitivo de la remuneración", remarcó.

RS / LR