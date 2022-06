Tibia mejora en las expectativas de empleo, pero Argentina sigue al final del ranking regional

La buena noticia es que son más las empresas argentinas que quieren contratar personal que las que quieren despedir. La mala, que las expectativas de contratación locales siguen siendo las más bajas de la región.

Ahora le ponemos números. Para el próximo trimestre el 36% de 700 empresas empleadoras encuestadas planea aumentar sus nóminas de personal, el 19% disminuirlas, el 37% no espera realizar cambios y el 8% restante no sabe si los realizará durante ese lapso. Estas son las conclusiones generales de la Encuesta de Expectativas de Empleo correspondientes al período de julio a septiembre que mide ManpowerGroup y que presentó en el día de la fecha.

Cada 3 meses la empresa de RRHH realiza este relevamiento para medir las expectativas de contratación de personal. Y considerando que la economía se basa en la "confianza", esta foto puede ayudar bastante a medir el "humor" de las empresas en el corto plazo de los tres meses, y en especial pensando en su nómina de empleados.

Antes de comenzar a sacar conclusiones, vale considerar que también incide el "momento en que se tomó la foto". El trabajo de campo fue realizado entre el 1 y 29 de abril, antes de que comenzara la cuarta ola de coronavirus en el país.

El otro futuro del trabajo

El resultado fue obtenido tras encuestar a más de 700 empresas de distinto tamaño, 34% grandes (más de 250 empleados); 18% medianas (50 a 250), 17% pequeñas (10 a 50) y 17% microempresas (menos de 10), quienes reportaron una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +21%, demostrando un aumento de 8 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre del 2022.

Cuáles son los sectores que tienen mejores expectativas de contratar personal

El sector de Bancos, Finanzas, Seguros & Bienes Raíces lidera las intenciones más sólidas de la muestra, con una ENE de +32%, seguido por Educación & Salud (+28%) y Manufacturas (+21%).

Luis Guastini, Director General de Manpower Goup, charló con PERFIL y analizó los resultados que arrojó este último relevamiento.

Los sectores con mejores expectativas son bancos y finanzas (32%) y el principal motor de esta tendencia tiene que ver con el cambio de modelo de servicios de bancos, de la industria financiera en general y del sector de seguros. "Las posiciones que tendrán mayor demanda están relacionadas con la tecnología y la digitación de la actividad", explicó Guastini. Y agregó que "las fintech están dentro de este cluster y están creciendo".

Entre otros sectores con buena expectativa a futuro, señaló a la educación y la salud y recordó que al momento del relevamiento se esperaba la cuarta dosis contra el Covid-19. También destacó al sector manufactura con un crecimiento de 6 puntos respecto al trimestre anterior. "Aunque con comportamiento dispar según la actividad".

El quebradero de cabezas de las empresas hoy es qué hacer para "retener el talento"

La hotelería también es otro área en expansión de personal, con un crecimiento de 12 puntos respecto del trimestre anterior. "Vemos dificultad de los hoteles para conseguir talento. Mucha gente se reconvirtió en la pandemia y no quiere retomar en este área. También notamos un cambio en la demanda de empleo que no está tan vinculado a la estacionalidad, sino al hecho de que la gente puede teletrabajar, con lo cual usa la modalidad laboral mixta para hacerlo desde destinos turísticos y eso aumenta el nivel de actividad hotelera", explicó el especialista.

Cuáles son las zonas donde hay más expectativas de que aumente el empleo

Las regiones que arrojan las expectativas de contratación más fuertes son Cuyo y Noroeste Argentino (NOA), con una ENE de +31% y +24% respectivamente, mientras que el NEA reporta las intenciones más débiles, con una ENE de +2%.

Como dato destacado, el Director General de la consultora explicó que "en la comparación con el periodo relevado anteriormente, notamos que las intenciones de contratación se incrementan en cuatro de las seis regiones. Cuyo lidera esta tendencia con una mejora de 16 puntos porcentuales, seguido por la región Pampeana, con un incremento de 5 puntos porcentuales".

En cuanto a las actividades que traccionan en la zona cuyana, señaló a las Economías Regionales como impulsoras del empleo.

La minería aparece como uno de los sectores con mayores expectativas de contratación de empleo en el norte del país

"Cuyo está muy condicionada por actividades como la vitivinicultura, o como vimos en abril pasado, por actividades ligadas a la producción del aceite de oliva y la exportación. También destacamos en la zona un repunte del turismo y del tema minero", indicó. Algo que también encuentran como tendencia en el NOA por la expectativa de contratación en explotaciones mineras, en especial del litio.

Argentina sigue en el último lugar de la región en cuanto a expectativas de contratación

Ahora bien: ¿qué pasa en la región? Los relevamientos realizados muestran que en América, los empleadores de diez países esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el tercer trimestre del año.

A su vez, en la comparación con el segundo trimestre del año, las intenciones de contratación se incrementan en nueve de los diez países encuestados. "México lidera esta tendencia (+59%), seguido por Brasil (+54%), Colombia (+43%) y Canadá (+43%). Por el contrario, Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles de la región (+21%), seguido por Perú (+32%) y Estados Unidos (+38%)", indicó Guastini y recordó que a nivel mundial, los empleadores proyectan aumentar sus nóminas en 39 de los 40 países y territorios encuestados.

Mención especial para la economía del conocimiento

Si bien todas las industrias atraviesan un proceso de demanda de posiciones vinculadas a las tecnología porque muchas están atravesando un proceso de digitación, en el caso de bancos y empresas financieras, esa demanda es mucho más explícita", comentó Guastini a Perfil y recordó que desde la consultora miden desde hace unos meses en forma particular a la industria del conocimiento.

"Acá se dio un dato interesante. Contrariamente a lo que suponíamos, el numero que arrojan las expectativas para el sector de tecnología es bastante parecido al resto de las actividades. Esto lo asociamos a que, cuando hicimos el relevamiento (abril) estaba muy candente el inicio del conflicto de Ucrania y eso ocasionó que muchas empresa financieras financieras globales fueran más cautas en la contratación de personal hasta ver como impactaría el conflicto. Además, en el caso de argentino, también influye el nivel de posiciones para cubrir, que según Argencon está en unas 20 mil personas".

Finalmente, el experto en recursos humanos consideró que aún ve debilidad en el futuro del trabajo en el país, en parte porque "falta poner en agenda temas del mediano plazo como la educación, por ejemplo, porque no queda claro cómo vamos a cubrir ese gap en talento que están teniendo cada vez más marcado las empresas", concluyó.