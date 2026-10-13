Demian Reidel confirmó que sigue trabajando con Javier Milei para conseguir el Premio Nobel de Economía

El economista y asesor presidencial Demian Reidel confirmó que continúa trabajando junto a Javier Milei en un paper académico con el que buscarán obtener el Premio Nobel de Economía. Tras conocerse que la distinción de 2026 fue otorgada a los estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall, el exdirector de Nucleoeléctrica Argentina defendió el proyecto y respondió a quienes calificaron como un fracaso que el mandatario no fuera premiado. “No sé si algún día vamos a ganar el Nobel. Pero vamos a intentarlo”, afirmó en su cuenta de X.

Premio Nobel de Economía 2026 para Robert Hall y Michael Woodford por sus aportes para enfrentar las crisis económicas

La publicación de Reidel llegó después de que Milei se refiriera a sus posibilidades de recibir el reconocimiento. “No lo merezco, al menos por hoy”, respondió el Presidente al ser consultado sobre el premio en la entrevista que le concedió a Eduardo Feinmann por Radio Mitre este lunes 12 de octubre. Por su parte, su asesor aclaró que el trabajo académico todavía no está terminado y que ambos mantienen la intención de avanzar con la investigación.

“Primero, ni siquiera terminamos el paper. Como dijo Javier, todavía no lo merecemos. Todavía”, escribió Reidel. El economista también cuestionó las críticas dirigidas al mandatario y planteó que ganar un Premio Nobel de Economía no es una exigencia habitual para quienes ejercen la Presidencia.

Técnicamente, no hay un Premio Nobel de Economía, ya que no forma parte de los premios que Alfred Nobel estableció en su testamento en 1895.

El galardón se denomina Premio Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel y fue establecido en 1968 por una donación del Banco de Suecia a la Fundación Nobel para conmemorar el 300 aniversario del banco. Este premio es administrado por la Fundación Nobel y se entrega junto a los otros estipulados por Nobel.

El paper de Milei y Reidel con el que buscarán el Nobel de Economía

En su publicación, Reidel reveló que la iniciativa de desarrollar el trabajo académico surgió del propio Javier Milei. “La idea del paper es de Javier. Él me propuso que intentáramos juntos empujar la frontera del conocimiento. Para mí, un orgullo inmenso”, expresó el exdirector de Nucleoeléctrica Argentina.

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El asesor presidencial también defendió la decisión de intentar alcanzar el reconocimiento internacional. “A ningún presidente se le exige ganar un Nobel de Economía para no ser considerado un fracaso. ¿Por qué a Milei sí?”, cuestionó. Y concluyó: “Porque el verdadero fracaso no es intentar lo imposible y no conseguirlo. Es no haberse atrevido jamás”.

El trabajo académico lleva el nombre de “Minimum Viable Scale” y fue desarrollado por Milei y Reidel. El Presidente presentó una versión durante su última participación en el Foro Económico Mundial de Davos y posteriormente explicó que el documento contiene tres contribuciones vinculadas con el crecimiento económico.

“Nosotros con el doctor Reidel hicimos un paper que tiene tres contribuciones significativas para el crecimiento económico”, afirmó Milei durante la entrevista con Radio Mitre. Además, aseguró que el trabajo recibió elogios de los economistas Xavier Sala i Martín y Philippe Aghion, este último distinguido con el Nobel de Economía en 2025.

El mandatario también brindó detalles sobre el avance de la investigación y los próximos pasos previstos. “Hicimos toda una ronda de presentación del paper, una ronda académica. Ya tenemos todas las correcciones, ahora vamos a tratar de enlazar con mis viajes, la presentación en universidades”, explicó Milei.

La posibilidad de que el Presidente recibiera el reconocimiento había aparecido en Polymarket, un mercado internacional de predicción en el que figuraba entre los nombres vinculados con el Nobel de Economía 2026, con una probabilidad cercana al 1%. Reidel también aparecía en esa plataforma con un porcentaje reducido. Pese a que ninguno obtuvo la distinción, el asesor presidencial ratificó que ambos continuarán trabajando en el documento con la intención de aspirar al premio en el futuro.

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Premio Nobel de Economía 2026 para Robert Hall y Michael Woodford

La Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó este lunes el Premio Nobel de Economía 2026 a los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford por sus aportes a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

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La distinción se les otorgó por su trabajo sobre cómo la política monetaria y fiscal puede ayudar a estabilizar las fluctuaciones de la economía, mediante el desarrollo de modelos que permiten comprender el comportamiento de los hogares y las empresas.

"El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", señaló en un comunicado el jurado de la Real Academia Sueca de Ciencias.

"Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en los patrones de consumo de los hogares", afirmó en el comunicado John Hassler, presidente del comité del premio.

Por qué Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Economía 2026

Durante las crisis del petróleo de la década de 1970, los modelos keynesianos —utilizados durante mucho tiempo para determinar cuándo y cómo aplicar medidas para combatir las recesiones u otras fluctuaciones económicas— dejaron de funcionar.

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Esto llevó a Hall y Woodford a desarrollar nuevas herramientas para comprender qué respuestas de política económica podrían resultar más eficaces. "En lugar de basar los modelos en vínculos estadísticos entre variables macroeconómicas —como la inflación, la producción y el consumo—, optaron por construirlos sobre una base microeconómica", señaló el jurado de la academia.

"Esto implica comprender cómo el conjunto de hogares y empresas individuales afecta a la economía a través de sus acciones", agregaron desde la institución.

Según explicó el jurado de la Real Academia Sueca de Ciencias, los modelos desarrollados por ambos economistas permiten comprender cómo las decisiones de política económica pueden contribuir a moderar las fluctuaciones de la actividad. En ese sentido, destacó que “las medidas presupuestarias y monetarias adoptadas en el momento adecuado pueden atenuar los altibajos de la actividad económica”, de acuerdo con la información difundida por RFI.

GZ/MSS