Cada 4 de julio se conmemora en la República Argentina el Día Nacional del Médico Rural, una fecha instituida por la Ley Nacional N° 25.448 en homenaje al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona.

Este profesional de la salud, nacido en la localidad santafesina de Esperanza en 1895, se convirtió en un símbolo de la medicina social tras pasar más de medio siglo prestando servicios asistenciales gratuitos en zonas de extrema vulnerabilidad del norte del país.

Hijo de un estanciero y educado en los sectores acomodados de la época, Maradona se graduó con honores en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires en 1926.

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Durante sus años formativos en la Capital Federal, entabló un estrecho vínculo profesional con el doctor Salvador Mazza, cuyas investigaciones sobre las enfermedades endémicas del norte argentino influyeron de manera decisiva en su concepción de la salud pública.

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Esteban Laureano Maradona, su quiebre profesional en el Paraguay y el viaje que cambió su destino

Tras ejercer brevemente en la provincia de Buenos Aires, Maradona se trasladó a Resistencia, Chaco, y posteriormente se involucró como médico voluntario en la Guerra del Chaco, el conflicto bélico que enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935.

En la ciudad de Asunción, llegó a desempeñarse como director del Hospital Naval y redactó las bases del reglamento del cuerpo de sanidad militar de aquel país.

Concluida la guerra paraguaya, el médico emprendió el regreso en tren hacia Buenos Aires en enero de 1935.

Cada 4 de julio se conmemora en la República Argentina el Día Nacional del Médico Rural en homenaje al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona



Durante el trayecto ferroviario a través de la provincia de Formosa, la formación se detuvo en la remota estación de Estanislao del Campo debido al grave estado de salud de una mujer de la zona que requería auxilio urgente de forma inmediata.

Maradona descendió del vagón para asistir al parto de la paciente, perdiendo el viaje programado.

Al constatar las precarias condiciones de vida, la ausencia total de personal sanitario y el desamparo estructural que sufrían los pobladores rurales y los miembros de las comunidades aborígenes toba, pilagá y wichí, el profesional tomó la determinación de cancelar su retorno y radicarse en el lugar.

Cincuenta años de asistencia sanitaria en el espeso monte formoseño

Estanislao del Campo se transformó en el centro operativo de su labor durante las siguientes cinco décadas. Maradona instaló un consultorio modesto en una vivienda de adobe, donde atendió de forma ininterrumpida a miles de pacientes sin cobrar honorarios por las consultas ni por los medicamentos que él mismo preparaba a base de plantas medicinales autóctonas.

La práctica médica rural obligó a Maradona a adentrarse a pie o a lomo de burro en la profundidad del monte chaqueño para contener brotes de enfermedades endémicas como la lepra, la tuberculosis, el mal de Chagas y la sífilis.

El profesional combinó la terapéutica clínica occidental con el estudio exhaustivo de las lenguas nativas y las costumbres locales de los pueblos originarios con el fin de ganarse su confianza.

Además de su labor estrictamente clínica, Maradona ejerció un rol de promotor comunitario y educador sanitario en el territorio.

Fundó la primera escuela de Estanislao del Campo para la alfabetización de los niños aborígenes, diseñó sistemas de provisión de agua potable para prevenir parásitos intestinales y propició la creación de colonias agrícolas autogestionadas para que las familias nativas obtuvieran sustento alimenticio independiente.

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La faceta científica del médico naturalista que investigó la flora y fauna norteña

Su permanencia en el noreste argentino le permitió desarrollar una prolífica labor como naturalista, botánico y antropólogo autodidacta.

Maradona recopiló y clasificó cientos de especies vegetales de la región del Gran Chaco, documentando sus propiedades farmacológicas en cuadernos manuscritos que posteriormente dieron forma a libros científicos como A través de la selva y Recuerdos de un médico rural.

El investigador también confeccionó un glosario detallado con vocablos de las lenguas indígenas locales y estudió las pautas migratorias de las aves autóctonas del litoral.

Gran parte de sus hallazgos, colecciones de insectos y piezas arqueológicas fueron donados de manera altruista a instituciones académicas nacionales como la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Nordeste.

El doctor Esteban Laureano Maradona falleció en la ciudad de Rosario el 14 de enero de 1995, a la edad de 99 años

En 1986, con más de noventa años de edad y una salud visiblemente deteriorada, el médico sufrió una caída que lo obligó a abandonar Formosa para trasladarse a la ciudad de Rosario, donde residían sus familiares directos.

Maradona pasó sus últimos años de vida bajo un estricto perfil austero, rechazando pensiones de privilegio del ssssssssss y sosteniéndose económicamente con los aportes mínimos de sus allegados.

El doctor Esteban Laureano Maradona falleció en la ciudad de Rosario el 14 de enero de 1995, a la edad de 99 años.

Su vivienda en Estanislao del Campo fue declarada Monumento Histórico Provincial por el gobierno formoseño, conservándose actualmente como un espacio museológico que exhibe el instrumental médico rudimentario, los manuscritos científicos y los objetos personales utilizados durante sus cincuenta años de servicio rural.

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