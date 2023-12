Long Life Learning: el nuevo desafío para las conquistas en el mercado laboral

El Long Life Learning es el nuevo desafío para las conquistas en el mercado laboral. En el último tiempo se percibe que el conocimiento fundamental adquirido en los niveles educativos iniciales ya no es suficiente para el crecimiento profesional. En este contexto, la especialización y la actualización de habilidades y competencias se presentan como requisitos esenciales para el desarrollo de una carrera laboral exitosa, coronada por las legítimas aspiraciones personales.

Si bien es un hecho conocido que las empresas no solo buscan títulos universitarios, también buscan habilidades prácticas y capacidad de resolución. En la actualidad, ser un profesional atractivo significa destacarse en el self-management: un término que engloba la capacidad de gestionarse a sí mismo y a otros, administrar el tiempo de manera eficiente, ser productivo y tener control sobre la propia vida para realizarse en el equilibrio.

Frente a esta demanda creciente, cada vez más universidades, como UADE, con su Escuela de Negocios, o también conocida como UADE Business School (UBS), están comprometidas en ofrecer no solo carreras, sino también cursos ejecutivos y posgrados que aborden estas necesidades específicas. UBS, por ejemplo, se destaca por sus Maestrías, MBA(s) presenciales, internacionales y online con tracks orientados, y especializaciones.

En el mundo actual, se requiere de profesionales preparados para gestionar y transformar la realidad, generando valor en las organizaciones y teniendo un impacto positivo en la sociedad. La enseñanza debe basarse en la gestión, incorporando programas con enfoques tecnológicos disruptivos. La premisa es clara: para liderar e influir en el entorno, es fundamental aprender a ser un líder estratégico y transformacional.

La posesión de un título universitario ya no es suficiente en una era donde el conocimiento se renueva constantemente. Los estudios de posgrado y maestrías se han vuelto esenciales para los profesionales ya que proporcionan un componente pragmático al transmitir experiencias valiosas de nivel local, regional e internacional.

La elección entre especializarse o tener un campo variado de conocimientos depende de la carrera y de las metas individuales. La tendencia actual muestra que las personas buscan múltiples especializaciones sin encasillarse, pero también valoran la importancia de tener visiones generales para liderar eficientemente.

En cuanto a la educación en Argentina, si bien las herramientas técnicas son universales, la práctica y las experiencias anteriores son cruciales en un contexto local único. La preparación y formación profesional constante son una imperiosa necesidad para volverse el profesional que demanda la actualidad. ¿La clave? Insertar el long life learning en nuestro ADN y conducta profesional.

La inversión en cursos y posgrados debe ser estratégica. Las maestrías y cursos más extensos pueden ser el eje principal de la carrera, mientras que los cursos más cortos o ejecutivos sirven para actualizaciones y conocimientos complementarios. La Escuela de Negocios de UADE se destaca por presentar posgrados que buscan una mirada más integral, centrándose en habilidades "blandas" valiosas, que no solo se basan en conocimientos técnicos, sino en su aplicación práctica en situaciones reales con exigencias cuantitativas.

En resumen, en un mundo en constante cambio, la inversión en posgrados y cursos especializados se presenta como una necesidad imperante para aquellos que buscan no solo sobrevivir, sino destacarse y prosperar en sus carreras profesionales. UADE y UBS se ubican a la vanguardia de esta evolución, ofreciendo programas que preparan a los profesionales para los desafíos del mundo laboral actual y futuro, incorporando no solo best practices sino también next practices.

UADE Business School, por esencia, enseña a liderar capacitando a los colaboradores para que siempre sean atractivos para el mercado laboral, pero que se sientan tan confortables en la organización para que nunca deseen irse.