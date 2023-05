Morat: La banda de pop en español del momento regresa a Argentina el 4 de noviembre

Más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify atestiguan el enorme boom de Morat. Tras el lanzamiento a fines del año pasado de su cuarto disco de estudio Si Ayer Fuera Hoy, en lo que va de 2023, Morat viene subiéndose a escenarios de toda Latinoamérica y España para acercarles interpretaciones en vivo de su material nuevo a los miles de fans que vienen cosechando desde sus comienzos hace unos ocho años. Finalmente terminó la especulación para su base de seguidores en Argentina, ya que el cuarteto de Bogotá, Colombia confirma su regreso al país con un show en el Movistar Arena el 4 de noviembre, producido por DF Entertainment.

Las entradas para ser parte de esta noche a puro pop-folk el 4 de noviembre pueden adquirirse a partir del mañana miércoles 31 de mayo a las 13 hs, ingresando únicamente en MovistarArena en la instancia de preventa exclusiva para clientes Santander American Express que se extenderá por 48 hs o hasta agotar stock, dando paso a la etapa de venta general por la misma plataforma de venta. En ambas instancias, los tickets podrán adquirirse en 3 cuotas sin interés con Santander American Express.

El cuarteto conformado por Juan Pablo Isaza Piñeros (voz, guitarra y piano), Juan Pablo Villamil Cortés (voz, banjo, ukelele y guitarra), Simón Vargas Morales (bajo y voz) y Martín Vargas Morales (batería y voz) vuelve a tocar para sus seguidores argentinos después de sus tres increíbles recitales de octubre de 2022 en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Se suman al repertorio actual todas las canciones de Si Ayer Fuera Hoy, lanzado en noviembre de 2022.

Este cuarto trabajo discográfico llegó a modo manifiesto artístico del cuarteto, que ha expresado en sus redes “si ayer fuera hoy, la grandeza de los artistas estaría en sus conciertos, no en sus redes sociales”. Pero no todo es crítica de cómo funciona muchas veces el mercado de la música, porque agregan: “si ayer fuera hoy, la música en español no se oiría en tantos lugares del mundo, y en ese sentido “si ayer fuera hoy, tal vez no estaríamos aquí”. Si Ayer Fuera Hoy incluye además la colaboración con Duki, uno de los músicos argentinos más relevantes de la escena actual, que complementa con sus barras la canción “París”. Afectos a potenciarse con artistas admirados de todo tipo de géneros, han colaborado con Juanes (en “Besos en Guerra” y “506”), Álvaro Soler (“Yo Contigo, Tú Conmigo”), Aitana (“Presiento”), Sebastián Yatra (“Bajo la Mesa”), Danna Paola (“Idiota”), Cami (“Simplemente pasan”), Tini (“Consejo de Amor”), entre muchos otros.

Morat es una de esas bandas cuyos miembros se conocen de prácticamente toda la vida. Simón y Martín son hermanos, pero todos fueron juntos a la escuela y crecieron lado a lado. Sus comienzos se remontan a 2011, pero fue en 2015 cuando se catapultaron a la fama con “Mi nuevo vicio”, precisamente con una colaboración junto a Paulina Rubio. El single les valió el Disco de Platino Digital y se consagró como un número 1 de ventas en España y en Air Play en México. Luego del enorme éxito de ese primer single, a Morat le esperaban grandes cosas: el siguiente single, “Cómo Te Atreves” también sería un hit instantáneo. A mediados de 2016 y con el envión de este inicio tan sensacional, lanzaron su primer álbum Sobre el amor y sus efectos secundarios a través de Universal Music. Luego de varios singles notables, entre los que se destacaron “Yo Contigo, Tú Conmigo” (parte de la banda sonora original de la película Mi Villano Favorito 3) “Cuando nadie ve” y “Besos en Guerra”, a finales de 2018 llegó el segundo álbum Balas perdidas. ¿A dónde vamos?, el tercero, llegó en 2021 tras el parate de la pandemia.

Cita imperdible para los amantes del pop latino, para quienes disfrutan de escuchar músicos en vivo con sus múltiples instrumentos, para los fans de las canciones de amor y de desamor. La visita de Morat promete estrenar en vivo lo más reciente de su repertorio así como repasar grandes clásicos de la banda que no pueden faltar. El 4 de noviembre se cumplirá un año exactamente desde que lanzaron Si Ayer Fuera Hoy, aniversario que celebrarán a lo grande en el Movistar Arena con sus fans argentinos, entre los más fieles que tienen en todo el mundo.