Ventajas para ahorrar con un all inclusive versus comprar "por separado"

Hay muchas formas de evitar el estrés y -de paso- ahorrar a la hora de pensar y planificar las próximas vacaciones. El tiempo es vital: en promedio, los argentinos que planifican sus vacaciones en plataformas online pueden tardar 89 días en decidir cómo y dónde descansarán. ¿Qué ocurriría si se simplifican todas las variables como traslado, estadía, comida, gastos y excursiones, entre otras cosas? Por eso, cada vez más familias y grupos de amigos se vuelcan a la propuesta integral que ofrecen los all inclusive.

Para capitalizar los beneficios de contratar un all inclusive hay que combinar el “timming” de comprar el paquete lo más anticipado posible, evitar las “horas pico” del turismo (es decir de comprar en vacaciones de verano, de invierno, pascuas, Navidad y Año Nuevo), la flexibilidad de las fechas seleccionadas para viajar (mayo, junio, septiembre y octubre son ideales) que traen aparejado un ahorro en los costos, ya que se puede “congelar” el precio del viaje y ganarle a la inflación. Un viaje a un resort ubicado en los Alpes europeos y esquiar en las mejores pistas del mundo conjuga perfectamente todos estos beneficios.

Los paquetes con la modalidad all inclusive permiten abonarlos con la tarjeta de crédito y ganarle a la inflación, olvidándose de contratar servicios extras y de pensar en cotizaciones durante sus vacaciones. Esto es clave ya que ahorra dinero, estrés y tiempo y permite tener un panorama claro de lo que uno va a gastar en sus próximas vacaciones. Es por eso que, desde hace varios años, los viajes all inclusive vienen ganando terreno y sumando adeptos. Termina siendo conveniente en el presupuesto final, ya que, si se contratan por separado todos los servicios que ofrecen los resorts, el importe total termina siendo superior. Además, no hay gastos adicionales ni sorpresivos y, al abonar por adelantado, se puede determinar cuánto dinero finalmente se destina al viaje.

A su vez, permite disfrutar del descanso sin necesidad de estar pensando ni midiendo lo que se puede llegar a gastar: ya está todo pago. Además de esto, el costo de este tipo de paquetes en Europa en la temporada de verano local son más económicos porque son su temporada “baja”: tanto los aéreos como los hoteles son más accesibles. Los destinos para elegir son variados y entre ellos hay alternativas para quienes buscan vacaciones en familia con niños, esquiar en pistas profesionales –varias estaciones de Francia e Italia han sido sede de renombradas competencias– o disfrutar de otras actividades invernales como snowboard y motoesquí. Incluso cuentan con chalets para uso compartido, lo que resulta conveniente a la hora de dividir gastos en grupo, por sobre alquilar habitaciones separadas, y están a pocos metros de las principales pistas, lo que permite salir de la cama directo a esquiar, para no perder ni un segundo de actividades.

La temporada alta de nieve en las montañas de Europa se da hasta fines de abril, por lo que resulta una

gran opción para relajarse y disfrutar lejos del calor veraniego del hemisferio sur.

El hecho de poder acceder a las mejores pistas de ski por varios aeropuertos da la posibilidad de una travesía especial, ya que además del lugar elegido se pueden conocer ciudades increíbles en el camino. Por ejemplo, a los destinos de Francia se puede acceder desde Ginebra (Suiza), Lyon o desde tren vía París y a los centros de ski en Italia se puede viajar desde Turín o Milan.

Para los que van en busca de diversión, la fiesta empieza a partir del mediodía en La Folie Douce

a 2600m, con dj’s internacionales y champán regando al público, y hasta 40 bares, discotecas y clubs.

La compañía Club Med, una de las cadenas pioneras en imponer con éxito esta modalidad, posee 18 resorts all inclusive de cuatro estrellas que están ubicados estratégicamente en los mejores centros de esquí del mundo, en los Alpes. En la preventa de la temporada 2021 que ofrece Club Med, que se realizará el 10, 11 y 12 de marzo, es donde se obtiene el mayor descuento, hasta 30% off, y es una oportunidad para no perder ya que fuera de esta modalidad permite congelar el precio evitando futuros aumentos ligados a los cambios de moneda. Para más información acerca de los diferentes paquetes, ingresar aquí.