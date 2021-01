El esperado retorno del imperio M

Marvel es el imperio más grande de Hollywood. De la misma manera que Star Wars lo hizo allá en los años 70, cambió para siempre la forma en que se concibe el cine masivo, el enorme, el que genera franquicias y secuelas, universos lúdicos y licencias. Hollywood, que tanto. Ese Hollywood que hoy no sabe literalmente donde meterse a ganar sus soñados mil millones de dólares (miren ahora los festejos por unos meros 16 millones de dólares en taquilla de Mujer Maravilla 1984). Marvel Studios es la casa de las ideas dueña de la película más taquillera de la historia (Avengers Endgame con sus casi tres mil millones de dólares en taquilla global).

Vamos al cliché rápido: “todo cambió por el Covid 19”. ¿En el caso de Marvel? Se alteraron los planes. Planes que venían siendo el festín geek del planeta entero. Black Widow, su primera película protagonizada por el personaje de Scarlett Johansson, se demoró. Y se demoró otra vez.

Y frente al estreno de otros Disney que se demoraron (Mulan, primera, Soul, después), Black Widow resistió y resiste. Por ende, Marvel posee la primera carta fuerte del 2021, y es una carta que vale oro: frente al reciente estreno de Mujer

Maravilla 1984, que fue la primera de una apuesta de AT&T de estrenar en línea y en sala títulos enormes (como Matrix 4, por ejemplo), Disney aseguró que Black Widow va a salas. Es decir, los dueños de Disney +, la plataforma que alcanzó en un año el objetivo de suscriptores que tenía para 2024 (casi 80 millones de suscriptores globales), se anotaron un poroto a favor de los autores, las cadenas de sala de cine y el público. Y Warner mientras apenas anuncia dos sagas de Batman, sin poder enmendar su daño. Pero ¿cuando vuelve entonces Marvel por fuera de su bala de plata a estrenar, por ahora, en mayo 2021?

Wandavision, la serie que estrena Disney + el 15 de enero, es entonces el comienzo a nivel de lógica interna, de la Fase 4. La serie se plantea como el producto más experimental hasta ahora de la empresa, y juega con textura de sitcom (al menos eso ha mostrado hasta ahora). Pero más importante: el primer gran

paso de Marvel a su segundo ciclo comercial de vida, uno donde ya no depende de las salas sino que es un asset, un anzuelo, para atraer más suscriptores a la famosa plataforma. Entonces, habrá que ver como funciona ahora Marvel, como vuelve a vivir sin salas de cine. Es la primera vez que el fenómeno plantea un lanzamiento de 10 productos, entre series y películas. Y no solo eso, hay más de 15 series y películas en desarrollo más allá de 2022, donde hay secuelas de Thor (con actores como Chris Hemsworth volviendo), el regreso de los Guardianes de la

Galaxia, la segunda Capitana Marvel, la segunda película de Doctor Strange (con el regreso de Sam Raimi) y la secuela de Pantera Negra (que ha generado un particular morbo debido a la muerte de su protagonista principal, Chadwick Boseman). Comienza el segundo acto de Marvel como imperio ¿habrá rey desnudo o segunda conquista?

1 Wandavision (15 de enero)

La primera. El puntapié inicial a un año donde Marvel deberá ver si puede resistir frente a la avanzada adulta de DC Comics (que aprovechó el empujón de Guasón, y ahora permite a los autores jugar con sus personajes y no los ata a un mismo universo lúdico -la fórmula no tan secreta del éxito de Marvel-). Plus, por ahora, aunque sabemos no será así, esta serie se plantea como un juego narrativo a través de las sitcom clásicas (desde Yo amo a Lucy hasta algunas de los años 80) y ese parece ser su fuerte y su considerable misterio. La guionista es Jac Schaeffer, ya que no existe la figura de showrunner en Marvel.

2 Falcón y el soldado de invierno (19 de marzo)

El segundo paso de Marvel también será una serie que va derechito a Disney + (aunque todavía no sabemos si serán varios episodios de una o un episodio por semana -lo que sospecha la mayoría del planeta-). Aquí, al menos si Wandavision mantiene su promesa de ser experimental, de jugar a otra cosa que “buenos versus malos” (algo que Marvel terminó haciendo aunque amagó a no hacerlo), volvemos a modos clásicos. El universo del thriller inflado con anabólicos, fórmula que aplica de maravillas en Marvel, regresa. Ojalá no sean puras secuencias de acción obesas de sí mismas y Marvel se reconfigure.

3 Black Widow (7 de mayo)

Ok, ese “7 de mayo” es quizás una exageración. La gran pregunta de esta película demorada a esa altura un año es: ¿llegará únicamente a las salas de cine tal cual prometió Disney? Ya sabemos que las promesas de una compañía billonaria duran tanto como un episodio de Los Simpson. Y la otra es: ¿logrará ser un suceso, sea cuál sea la vara de un éxito en mayo a la hora de las salas de cine? ¿O será el primer fracaso de Marvel? También es la primera prueba respecto de decisiones de Marvel (hacer una película de un personaje que ya falleció), y ver como las series de Marvel y su éxito impactan en la taquilla, el sitio que vio nacer a Marvel.

4 Loki (Segunda quince de mayo)

Otro personaje que falleció en una película anterior, y que vuelve “por demanda popular”. Lo que confirma Loki, además de lo perfectamente reptil que se ve Tom Hiddleston en el grasiento y feliz rol, es que Marvel, por apuro o por plan, se anima a estrenar cine y serie en el mismo mes. Es decir, Marvel planea, si los números dan bien dominar mensualmente, entre los episodios de las series y los largos, todo el año. Quizás aquí se comprueba que el plan es nunca no estar en pantalla. Más allá del “evento” del estreno, eso sí alteraría de fórmula, basada en meses de, digamos, necesidad y finalmente un largo que traelas famosas novedades internas.

5 Shand-Chi and the Legend of the Ten Rings (9 de julio)

Anunciada en el famoso evento de 2019 en San Diego Comic Con, Shang-Chi… es la primera película con un protagonista y gran parte del elenco, delante y detrás de cámara, oriental. Así es como junto con el protagonista de este personaje que nació como un emulo descarado de Bruce Lee, el actor Simu Liu, aparecen nombres como Tony Leung, Michelle Yeoh y Awkwafina. Después del “fracaso” de Mulan, un intento neto de entrar al mercado cinematográfico chino y ponerlo como primer público del film (el chino es hoy el más importante del mundo) lo crucial de este título tiene que ver con su recepción a nivel global en taquilla.

6 What If…? (A mediados de 2021)

¿La clave para ver la primera serie animada de Disney? Entender que aquí, bajo la leyenda nacida en el cómics del What If…?, lo que estamos viendo son bocetos a futuro, cápsulas para generar nuevos proyectos a desarrollarse después de todos estos planes anunciados hasta 2022. ¿Qué mejor forma de tantear el éxito de diferentes universos lúdicos, que incluyen personajes Marvel en modo zombie y versiones alternativas de personajes como Pantera Negra, que una serie animada con las voces de los actores originales y de costo de producción relativamente barato? Un testeo hecho a la luz del sol.

7 Ms. Marvel (Tercer cuatrimestre 2021)

Ms. Marvel, que no Capitana Marvel, es un personaje especial del universo Marvel en papel. Especial y nuevo: una superheroina adolescente y musulmana en Nueva York. Es decir, Spider-Man, o su clave para ser un éxito, otra vez, pero consciente de diversidad racial y recorriendo más cosas que los meros problemas económicos de un adolescente. ¿Qué es realmente? La mejor apuesta de Marvel para generar su Stranger Things, su primer éxito juvenil, que devenga legión y el perfecto patio para crear superhéroes adolescentes (que ya tiene en pleno rodaje a Hawkeye protagonizada por Hailee Steinfeld, en otro intento de volcar el starsystem a nuevos nombres).

8 Hawkeye (Tercer cuatrimestre 2021)

Y sí… la confirmación: aquí, un personaje clásico de la saga, Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner, donando su manto a su hija, la actriz Haylee Steinfeld. O algo así. El punto es otra vez la renovación de público, algo que es crucial para Marvel y para un universo de relatos que desde 2009 viene creciendo y generando devoción. Es hora de tomar por asalto, entonces, al público adolescente, de generar nuevas estrellas enormes y de comenzar a soltar a las estrellas que le salen mucho, pero mucho, dinero por cada participación en cada una de sus producciones.

9 Eternos (5 de noviembre)

Una directora con chances de un Oscar, Chloé Zhao (por su film Nomadland), tiene aquí su película enorme, mainstream, y en espera, y esta casi lista hace algunos meses. La base aquí es el espacio, personajes de diseño alucinante (Marvel intenta asociar a Jack Kirby, creador de los personajes, al proyecto -Kirby creó todo el universo Marvel, o gran parte del mismo, junto a Stan Lee). Pero la base es no solo nuevos actores, actores enormes y diversidad (de Salma Hayek a Angelina Jolie), lo que busca Marvel aquí es generar nuevos mitos, otras expansiones: se trata, en este primer año, de cerrar puertas y abrir franquicias.

10 Tercer film de Spider-Man (17 de diciembre)

Marvel tiene ganas de jugar con su propia historia. De hecho, se sabe que DC, y su Flashpoint, tienen los mismos planes. ¿Qué quiere decir esto? Tomar viejas versiones de personajes, de superhéroes, y sus actores originales, e introducirlos sin renegar de ese pasado. En el caso de Spider-Man,la tercera parte de la nueva saga protagonizada por Tom Holland, se apuesta fuerte a ese reciclaje: desde personajes de las series Marvel de Netflix, como Daredevil, hasta viejos actores que hicieron de Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Mucho dicen abre un nuevo juego, y una nueva veta para los viejos personajes.