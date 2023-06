Furor por Taylor Swift en Argentina: agotó la preventa en una hora y hubo una "eterna" fila virtual

Luego de años de espera de sus fanáticos, la cantante estadounidense Taylor Swift se presentará por primera vez en Argentina, en dos shows que tendrán lugar el 9 y 10 de noviembre en el Estadio Más Monumental, de River Plate. Esa emoción se vio reflejada en el inicio de la preventa de entradas, que se agotó en poco más de una hora y abrió el interrogante sobre si la artista podría sumar una nueva fecha en nuestro país.

La autora de "I Knew you were trouble" y "Shake it off" anunció el viernes pasado que su gira "The Eras Tour" incluirá una escala en Argentina y este lunes 5 de junio ocurrió la preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia. Esta instancia contaba con 24 mil entradas disponibles que se agotarían en 24 horas o si se terminaba el stock. Finalmente ocurrió lo segundo, en tiempo récord.

¿A los argentinos nos sale barato ir al concierto de Taylor Swift?

Mientras que algunos fans realizaron diferentes estrategias para asegurarse un preciado ticket, otros estuvieron sin éxito desde temprano dando F5 (actualizar) al sitio All Access, el punto de venta oficial. Cuando se hicieron las 10 de la mañana, hora del inicio de la preventa, la página envió a la cola virtual "de más de una hora" a quienes querían comprar una entrada.

Más de un millón de personas estuvieron en la fila esperando conseguirlas para estar en noviembre cantando en vivo con Taylor, en los espectáculos producidos por DF Entertainment. En las redes sociales, los seguidores de la cantautora se volcaron para transmitir su felicidad o decepción -dependiendo el caso- y volvieron tendencia tópicos como "Tayor", "All Access", "Noviembre" y "Felicidades hermana".

Con respecto a la compra de entradas, mediante un comunicado oficial la empresa advirtió: "Los tickets que no sean comprados en Allaccess serán inhabilitados para el ingreso a los shows en River Plate". También se añadió que para saber cualquier información acerca de los shows ya programados, y los que serán anunciados en el futuro, se debe ingresar al sitio web Taylorswift.com/tour.

La información es clave para evitar estafas virtuales o fraudes de reventa de entradas por otros medios, así cuando llegue el día los fanáticos se evitarán vivir un mal momento por no poder ingresar al recital.

Taylor Swift en Argentina: Cómo sigue la venta de entradas

La venta general comienza este martes 6 de junio a las 10 AM, hasta agotar stock. Durante la preventa y la venta general los clientes podrán adquirir los tickets con hasta 6 cuotas sin interés.

Entre los destinos internacionales que visitará con "The Eras Tour", donde hará un repaso de sus más grandes éxitos, se encuentran Argentina, Colombia, México, Brasil, y algunos estados de Estados Unidos, entre otros.

En esta oportunidad, todos los shows que Taylor Swift dará en América Latina contarán con la presencia de Sabrina Carpenter como telonera e invitada especial, cantante, compositora y actriz de 24 años.

"Realmente emocionada de contarte esto!! México, Argentina y Brasil: ¡Este año les traemos The Eras Tour! La dulce princesa Sabrina Carpenter se unirá a nosotros en todos los programas!", escribió la cantautora en la publicación donde confirmó que vendrá a Buenos Aires.

Sus últimos singles superan los 3 mil millones de reproducciones en todo el mundo y tuvo lanzamientos de álbumes aclamados como “Fast Times”, “Vicious” y “Nonsense”.

Entre las teorías tejidas entre las fanáticas en las últimas horas, se cree que podría anunciar una nueva fecha en el Más Monumental. Esto se debe a la velocidad en la que se agotaron los primeros tickets y que tanto en Brasil como en México dará tres shows y en Argentina son solo dos. También porque entre el segundo show en Argentina y el primero en Brasil hay 8 días, que le daría tiempo para que realice uno más.

