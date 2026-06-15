La quinta y última temporada de The Bear (conocida en Latinoamérica como El Oso) se estrenará el próximo jueves 25 de junio de 2026 y marcará el cierre definitivo de una de las series más aclamadas de los últimos años. El lanzamiento será global a través de Disney+, mientras que en Estados Unidos también estará disponible en Hulu y en las señales de FX.

La historia creada por Chris Storer llega a su final luego de cinco temporadas centradas en la familia, la cocina profesional y el duelo. El último tramo retoma los conflictos abiertos tras el final de la cuarta temporada, cuando Carmy Berzatto decide alejarse del restaurante que lleva su nombre y deja el futuro del proyecto en manos de su equipo más cercano.

Todos los episodios de la temporada final se liberarán el mismo día en Disney+ para el público internacional. En Estados Unidos, FX emitirá los dos primeros capítulos en la fecha de estreno y luego continuará con una entrega semanal, mientras que Hulu ofrecerá la temporada completa desde el primer día.

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La quinta temporada comienza inmediatamente después de la salida de Carmy del mundo gastronómico. Según la sinopsis oficial publicada el 6 de mayo de 2026, "la quinta y última temporada de 'The Bear' de FX comienza la mañana después de que Sydney (Edebiri), Richie y Natalie "Sugar" (Elliott) descubran que Carmy (White) ha dejado el sector de la gastronomía, dejándoles el restaurante a ellos".

El panorama no es alentador: "Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en el camino, los nuevos socios deben unirse al resto del equipo para ofrecer un último servicio, con la esperanza de conseguir por fin una estrella Michelin". La presión financiera y el riesgo de cierre atraviesan toda la temporada.

La cuarta temporada ya había dejado señales claras del desenlace. Carmy reconoce que la cocina dejó de apasionarlo y propone que Sydney tome el liderazgo operativo, acompañada por Richie y Natalie como socios. Esa decisión redefine el funcionamiento interno del restaurante y desplaza definitivamente a su chef fundador.

La quinta y última temporada mostrará a Sydney tomando el control operativo del restaurante.

En paralelo, la serie profundiza el duelo familiar. Carmy admite que asistió al funeral de su hermano Mikey, pero no pudo entrar, reforzando el peso emocional que arrastra desde el inicio de la historia. Ese conflicto vuelve a aparecer en el cierre, junto con un momento de comprensión compartida entre los protagonistas.

Los títulos de los ocho episodios anticipan una narrativa fuertemente ligada al menú y a la identidad del restaurante: Soda, Cordero, Menta, Costillas, Frambuesas, Focaccia, Caramelo y La carne de res original de Chicagoland. Este último no es casual: remite al nombre del local que Mikey dirigía antes de su muerte, previo a la transformación en The Bear.

La temporada fue anunciada junto con un episodio precuela sorpresa, Gary, estrenado el pasado 5 de mayo de 2026, que muestra un viaje de Richie y Mikey a Indiana. Ese recurso abrió la especulación sobre un posible cierre anclado en el pasado, una constante narrativa de la serie.

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El cierre apunta a una resolución emocional más que técnica. Tal como adelanta la sinopsis, "al final, descubren que lo que hace que un restaurante sea ‘perfecto’ no es la comida, sino la gente".

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Jeremy Allen White continuará como protagonista en la última temporada, a pesar de que su personaje se aleja del restaurante. Su presencia sigue siendo clave para el desarrollo emocional de la historia y para el cierre del arco de Carmy Berzatto.

El elenco principal regresa completo. Ayo Edebiri consolida a Sydney Adamu como la líder de facto de la cocina, mientras que Ebon Moss-Bachrach vuelve como Richie Jerimovich y Abby Elliott retoma su rol como Natalie “Sugar” Berzatto.

También regresan Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson y Edwin Lee Gibson, pilares del equipo del restaurante. A ellos se suman participaciones destacadas de Will Poulter, Oliver Platt, Jamie Lee Curtis y Jon Bernthal.

La temporada final marca el regreso de todo el elenco principal y de los personajes que acompañaron la historia desde sus inicios.

Fue Curtis quien confirmó públicamente el final de la serie en marzo de 2026. “Todos han confirmado que la serie termina”, dijo. Y agregó: “No entiendo por qué es un gran problema... a menos que vaya a recibir una llamada de todos diciéndome: '¡Acabas de contárselo a todo el mundo!'”.

White, por su parte, explicó que el plan original era cerrar la historia en la cuarta temporada. “La cuarta temporada iba a ser la última”, contó en el podcast Awards Chatter. Sin embargo, una llamada de Chris Storer en Navidad cambió el rumbo y dio lugar a este cierre definitivo.

Desde FX, el respaldo a la serie fue total. John Landgraf, presidente del canal, había afirmado tras el estreno de la cuarta entrega: "El Oso sigue siendo uno de los programas favoritos del público en todo el mundo, y la respuesta a esta temporada, reflejada en la altísima audiencia, ha sido tan espectacular como la de cualquiera de las anteriores".

RV/ff