“Quiero llevar mi arte a diferentes rincones de todo el mundo”

Desde diciembre hasta marzo, Fátima Florez estará en el Teatro Holiday, de Villa Carlos Paz, haciendo la temporada de verano. La fórmula es la que exitosamente viene llevando adelante la actriz e imitadora. Se trata de una secuencia de números que alternan actuación, música, baile y donde la protagonista es la versátil intérprete, capaz de convertirse en figuras nacionales e internacionales altamente populares, con apenas unos segundos en los que cambia vestuario, pelucas y/o máscaras. Este año la propuesta se llama Fátima es mundial, y completa el elenco con El Mudo Esperanza, Iván Ramírez y un grupo de bailarines y cantantes. Lleva, como siempre, producción y dirección de Norberto Berenstein, el marido de la estrella.

—¿Por qué decidiste, hace muy pocos días, ponerle de título Fátima es mundial al espectáculo?

—Yo le tenía mucha fe a la Selección. Este título lo tenía guardado en mi corazón, pero no podía decir nada por una cuestión de cábala. Había dejado preparado un cuadro dedicado a lo que movilizó el Mundial, todas las alegrías que nos trajo a los argentinos. La Selección se merece todo un cuadro, y el título tiene que ver con él. Además, la obra incluye celebrities tanto de la Argentina como del mundo. Así que el título va bien por todos los lados.

—¿Cuáles son los personajes que sabés que la gente está esperando y cuáles son los que sabés que no podés dejar de hacer?

—Hay muchos personajes que el público está esperando que haga, los tradicionales y los que se van aggiornando a la actualidad: de la farándula, de la política, de la música nacional e internacional. Los que no puedo dejar de hacer: Mirtha, Susana, Cristina, Moria, Patricia Bullrich, Vidal. Shakira también tuvo un año muy fuerte. Ahora sumamos Tini Stoessel. Abrimos con Marilyn, Liza Minnelli, Beyonce, Gloria Trevi. Además, hay un sketch donde parodiamos a Gran Hermano; van entrando todos y todas, hasta los Argento.

—¿Por qué te interesó incluir a Gran Hermano?

—Me gusta ser termómetro. Es un programa que es un éxito; todo el mundo lo ve, o si no lo ve, sabe de qué trata. La casa me permite el juego de hacer un festín de entradas y salidas de personajes.

—¿Cómo es la selección y construcción de personajes de la política?

—Creo que las construyo con mucha objetividad. Trato de leer el inconsciente popular. Creo acertar bastante en la psicología, la cabeza, la esencia de los personajes que hago. Cuando me conozco con alguna, siempre están muy conformes y contentas de mi interpretación. Me encanta conocerlas en persona, porque así termino de cerrar el personaje y de captar detalles que se le escapan a la cámara. Soy siempre una estudiante; busco perfeccionar a los personajes. Y que haya personajes tan antagónicos me suma mucho a mí como actriz y a la obra, en la gama de variedades de personajes.

—¿Conociste a Cristina Fernández?

—No. Es de las pocas imitaciones que hago, de la cual no conozco a la verdadera.

—¿A quiénes sí pudiste conocer y dialogar?

—A Patricia Bullrich, sí. Hemos compartido almuerzos en lo de Mirtha. Patricia también vino a verme al teatro. Carrió también, y hemos compartido almuerzo en lo de Mirtha. María Eugenia vino a verme al teatro. Me conozco a unos cuantos.

—¿Cómo es tu relación con esa triada de estrellas que son Mirtha, Susana y Moria?

—Son increíbles. Desde que uno tiene uso de razón, ellas ya eran divas. Es muy fuerte. Mirtha, quizás es con la que más me llevo de las tres; con ella, nos whatsappeamos; es muy piola. Igual que Susana: tuve la suerte de trabajar con ella en 2017 y es una número 1, una compañera increíble. Con Moria también trabajamos en teatro; me dirigió. Con las tres tengo muy buen vínculo.

—¿Cómo se está desarrollando tu proyección internacional?

—En Uruguay, hicimos funciones agotadas y agregamos más. En Estados Unidos también estuvimos en abril y, como quedó mucha gente con ganas de vernos, volvemos a Miami el año que viene y agregamos Los Angeles y Nueva York. Vamos a agregar México, Colombia: va a ser muy mundial este año. Arranca mundial y sigue mundial. Vamos a llevar nuestro arte por otras partes del mundo.

—Has inventado de algún modo un formato de espectáculo. ¿Cómo lo describirías?

—Consiste en basarse en lo artístico. Yo me preparé desde muy chica. Empecé como bailarina, amo bailar. Me preparé como cantante, como actriz, para desenvolverme arriba del escenario con todas las herramientas. Después, te puede gustar, te puede parecer mejor o peor, pero me preparé. Tuve la suerte de estar becada en Cuba como bailarina cuando era muy chica. Eso también me fogueó mucho. Y, trabajar con Cibrián en los comienzos. Trabajé con gente muy exigente, y entonces fui siempre de exigirme mucho. Eso lo aplico en mi show, que son las imitaciones, las interpretaciones, donde canto, donde bailo, donde rompo la cuarta pared, porque también me gusta improvisar y jugar con el público.

—¿Y cómo pensás la circulación de dinero en el difícil ámbito que es el teatro?

—Los que amamos el teatro no pensamos en lo económico. Si vas a hacer números, no, la verdad que no. Soy una mujer de teatro, una defensora a ultranza del teatro. Con mi marido somos productores. Empezamos bien de abajo, cuando con los ahorritos dijimos: “Vamos a invertir los ahorros que tenemos”. Empezamos de chiquito en una gira hace muchos años y gracias a Dios el público nos dijo siempre que sí. Lo que venía, lo reinvertíamos para que el espectáculo nuevo fuera más grande y más lujoso.

—¿Qué te gustaría hacer, en el ámbito artístico, fuera de este formato de show?

—En mi obra, tengo la parte emotiva, mucho humor; voy navegando un montón de terrenos y eso me genera una satisfacción muy grande. Pero pensando en otros proyectos, podría ser un personaje bien dramático. Me gustan mucho estas series colombianas de narcos; me gustaría hacer un papel bien mala total, en una serie de esas plataformas.