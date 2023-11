El Lamborghini Countach que utilizó Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, estará disponible para comprarlo por una suma millonaria en dólares. El vehículo será subastado a través de Bonhams el próximo 25 de noviembre.

Se trata del modelo que utiliza el personaje de Jordan Belfort (DiCaprio) en una de las escenas más recordadas de la película, en la que el protagonista intenta abrir su puerta delantera bajo los efectos de las drogas. La producción también utilizó otro ejemplar del mismo rodado como vehículo de respaldo, pero solo apareció en pantalla unos pocos segundos.

El auto será subastado en el paseo del 25 aniversario del Lamborghini Countach de 1989 que se llevará a cabo en la exposición "On the Grid: The Abu Dhabi Auction", celebrada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Según el sitio oficial de la casa de subastas, es uno de los 658 vehículos producidos en la línea del 25 aniversario.

El modelo se encuentra en el mismo estado en que lo dejó Belfort en la recordada escena hace aproximadamente diez años, por lo que presenta las marcas y abolladuras del choque. A pesar de eso, desde Bonhams indicaron que está perfectamente conservado.

Su precio rondará entre 1.5 y 2 millones de dólares. Quien adquiera el rodado recibirá, además, el traje que utiliza DiCaprio en la película al salir del vehículo; una silla del director y una tabilla firmados por Scorsese, Dicaprio y Margot Robbie; remeras del equipo; un DVD de la película y cartas de autenticidad.

El Lamborghini de respaldo también será subastado

Asimismo, en diciembre otra casa de subastas ofrecerá la versión "sana" del vehículo de El lobo de Wall Street. En este caso, estará a cargo de Sotheby's y se llevará a cabo el 8 de diciembre en Nueva York, Estados Unidos.

A diferencia del rodado del filme, este ejemplar de Lamborghini Countach se encuentra en perfecto estado. Sin embargo, tan solo apareció en pantalla por unos segundos. No obstante, su valor será similar al de su contraparte cinéfila: rondará entre 1,5 y 2 millones de dólares.

El lobo de Wall Street es una película dirigida por Scorsese que se estrenó en los cines en 2013. Es la historia real del ascenso y descenso del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. El largometraje obtuvo cinco nominaciones en los Oscar 2013, incluyendo la categoría de Mejor película.

