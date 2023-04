Un derrotero donde la imaginación salva todos los días

Aunque Roberto Arlt empezó como novelista, los últimos años de vida los dedicó a escribir teatro. En este caso el dramaturgo Luis Saez armó este homenaje al mundo arltiano con el eje en dos de sus personajes: Silvio Astier y El Rengo, ambos en la novela El juguete rabioso (1926). Desde el 9 de abril se puede ver todos los domingos a las 20.30 en el escenario del Regina la versión titulada Juguete arlterado, con dirección de Fernando Alegre y los protagónicos a cargo de Jorge Taiana y Omar Lopardo.

Lopardo es titiritero, dramaturgo, director e intérprete y orgullosamente pampeano. Dirá: “Todo es culpa de mi madre que por sus inquietudes artísticas me impulsó a estudiar. Desde los once años empecé a hacer teatro, debuté con En familia de Florencio Sánchez. Me recibí en la EMAD (hoy Escuela Metropolitana de Arte Dramático). Trabajé dieciséis años junto a Enrique Pinti, desde Pan y circo, con dirección de Antonio Gasalla, lo seguí en Salsa criolla y lo último fue El infierno del Pinti”.

Mientras que Taiana, lejos de algún parentesco con el ministro, confiesa que es su apellido artístico: “Hace veinticinco años atrás eran tiempos en que se usaban los seudónimos, sobre todo porque mi verdadero apellido es Jagou, de origen francés y es un poco difícil. Con mi familia inventada en Buenos Aires, como Juanito Belmonte y Enrique Pinti me bautizaron así por el prestigioso médico de Perón”. Su trayectoria es más conocida como productor teatral de Los Midachi, aunque tuvo un paso por la Facultad de Farmacia en Rosario y pudo estudiar teatro en San Lorenzo.

—¿Cómo les llega esta versión?

OMAR LOPARDO: Tengo amistad con Luis Sáez y en cuanto leí su Juguete Arlterado decidí hacerla. Tomó la última parte de la novela de Arlt y buscó darle una versión sobre el porqué de la traición, algo que no estaba en el libro. Me interesó como actor y armé el equipo con Fernando Alegre para dirigirla, también convoqué a Jorge (Taiana) porque además de buen actor es buena persona. Sumé a Pablo Graziano como escenógrafo y vestuarista. Así conformamos el equipo, Alegre llamó a Manuel Pérez Vizan, quien compuso la música concreta y está con nosotros sobre el escenario.

JORGE TAIANA: Hace unos años Lopardo me acercó Dos tipos raros, su texto y su dirección. Gracias a ese espectáculo empezó una amistad y me da obras para leer. El año pasado, cuando perdí a mis padres, me entregó este texto y los ensayos me ayudaron a superar el dolor.

—La estrenaron en agosto del año pasado en el Teatro del Pueblo…

L: Estuvimos allí unos meses y luego nos invitó Marcelo Marán a sumarnos a la cartelera de verano en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Obtuvimos una Mención Especial en el Premio José María Vilches y estuvimos nominados como mejor espectáculo de teatro alternativo en los Premios Estrella de Mar. Todo esto nos impulsó a volver.

—Ricardo Piglia subraya que la obsesión de los personajes de Arlt es el dinero, fabricarlo más que ganarlo. ¿Sigue vigente en esta versión?

T: Cuando lo leí sentí que no dista mucho de lo que nos está pasando hoy en día. Esta necesidad de cometer delito para salir de la pobreza a cualquier costo. Ese mundo de marginalidad no dista mucho de lo que se ve en la actualidad. Tiene mucha vigencia, el hacer plata para salir del fango. Hay una pérdida actual de valores. Los personajes están caídos del sistema y no ven otra opción.

L: A mí me motivó la profunda humanidad del personaje que hago que es el Rengo. Busca zafar de la miseria, quiere ser feliz y es profundamente rioplatense. Para llegar a eso es capaz de robar o falsificar. El texto conserva todas las características de las creaciones de Arlt.

Entre La Pampa y Santa Fe

Ambos intérpretes son oriundos de provincias: Omar Lopardo de La Pampa y Jorge Taiana de Santa Fe. Anticipa Lopardo que estrenará Presentimientos de Miguel Ángel Diani, con dirección de Marcelo Mangone. Subraya: “Soy el delegado cultural de Argentores para La Pampa y tengo mucha actividad. Organizo todos los años la Fiesta del Cigomático Mayor, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Santa Rosa. Concursan obras de humor y a las ganadoras se las produce para que lleguen al teatro y editamos los textos. Ya vamos por la séptima edición y está abierta al país. Tomé la posta de Hugo Saccoccia y su grupo Hueney en Zapala. Cuando él muere busqué seguir con su idea, desde el año 2017”.

Mientras que Taiana compartirá sus actuaciones con su otra actividad: productor teatral. Aclara: “Aunque este año Los Midachi cumplen cuarenta años no lo vamos a poder festejar, será para el próximo. Lleva muchos meses armar un espectáculo con ellos. Sigo con el unipersonal de Dady Brieva, Súper Dady. El mago del tiempo. Surgió durante la pandemia ahora lo transitamos con funciones de jueves a sábados con giras, ya que los domingos tiene su programa de televisión en C5N (PPT).”

Recuerda Taiana que llegó desde un pueblo, San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe y cuando estuvo en esta gran ciudad de Buenos Aires, buscó pensiones para vivir. “Tenía tanta ilusión que nada me importaba, quería ser actor. Es una tristeza linda, ya que a los pocos meses conocí a Enrique Pinti, quien me ayudó. Tomé clases de teatro con Manuel González Gil y Javier Daulte. Si volviera a nacer quisiera pasar mi niñez y adolescencia en el campo, pero elijo vivir en una ciudad como Buenos Aires. Me gusta esta locura”.