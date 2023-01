A 90 segundos del Apocalipsis: el "Reloj del Juicio Final" nunca estuvo tan cerca de la 'medianoche'

Los principales científicos y expertos en seguridad adelantaron el "Reloj del Juicio Final" o "The Doomsday Clock", que desde hace 75 años realiza un seguimiento de la probabilidad de la extinción de la Humanidad, a solo 90 segundos para la medianoche, lo que indica un mayor riesgo para la supervivencia de la humanidad debido a la sombra nuclear sobre el conflicto de Ucrania y la creciente crisis climática.

En un comunicado, el Boletín de Científicos Atómicos dijo que adelantaron las agujas del reloj 10 segundos este año "debido en gran parte, pero no exclusivamente, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y al mayor riesgo de una escalada nuclear".

"Las amenazas apenas veladas de Rusia de usar armas nucleares le recuerdan al mundo que la escalada del conflicto, por accidente, intención o error de cálculo, es un riesgo terrible", dijo. "La posibilidad de que el conflicto pueda salirse del control de cualquiera sigue siendo alta".

El Boletín dijo que la nueva hora del reloj "también estuvo influenciada por las continuas amenazas planteadas por la crisis climática y el colapso de las normas e instituciones globales necesarias para mitigar los riesgos asociados con el avance de las tecnologías y las amenazas biológicas como el Covid-19".

El "Reloj del Juicio Final" o del "Fin del Mundo", que desde hace 75 años realiza un seguimiento de la probabilidad de la extinción de la Humanidad.

"Vivimos en una época de peligro sin precedentes, y el Reloj del Juicio Final refleja esa realidad", dijo Rachel Bronson, presidenta y directora general de Bulletin of the Atomic Scientists. "90 segundos para la medianoche es lo más cerca que se ha ajustado el reloj a la medianoche, y es una decisión que nuestros expertos no toman a la ligera".

"El gobierno de Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y Ucrania tienen una multitud de canales para el diálogo", dijo. "Instamos a los líderes a explorarlos todos a su máxima capacidad para hacer retroceder el reloj".

El reloj del Boletín de Científicos Atómicos, surgido en 1947 como una "metáfora de lo cerca que está la humanidad de la autoaniquilación", se fijó originalmente en siete minutos para la medianoche y desde entonces se movió 24 veces (ocho veces hacia atrás y 16 veces hacia adelante).

En plena Guerra Fría, en 1953, el Reloj estaba a 2 minutos del Fin del Mundo y lo más lejos que estuvo de la "medianoche" fue cuando se movió a 17 minutos antes al final de la misma guerra. En 2020 alcanzó lo más cercano a la hecatombe (100 segundos) y se mantuvo allí durante los últimos tres años.

En 1947, los científicos establecieron el reloj para proporcionar una forma sencilla de demostrar el peligro que representa la guerra nuclear para la Tierra y la humanidad.

El Boletín de Científicos Atómicos anunció que para 2023 tendría en cuenta la guerra entre Rusia y Ucrania, las amenazas biológicas, la proliferación de armas nucleares, la creciente amenaza climática, las campañas de desinformación patrocinadas por los estados y las tecnologías disruptivas.

La organización -que actualmente que incluye a 16 premios Nobel- fue fundada en 1945 por Albert Einstein, J Robert Oppenheimer y otros científicos que trabajaron en el "Proyecto Manhattan", que produjo las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial.

El reloj es en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo a las catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías emergentes en las ciencias de la vida.

El reloj fue creado artista Martyl Langsdorf con el encargo de "asustar a los hombres para que fueran racionales", según Eugene Rabinowitch, primer editor del Bulletin of Atomic Scientists. El diseño es simple solo se muestran en la esfera las horas del último cuarto antes de la medianoche.

"Durante 75 años, el Reloj del Juicio Final ha actuado como una metáfora de lo cerca que está la humanidad de la autoaniquilación", se lee en el sitio web. Y agrega: "Desde 1947, también ha servido como un llamado a la acción para invertir las agujas, que se han movido hacia atrás antes".

La decisión de mover, o dejar el reloj quieto, la toma el Boletín de Científicos Atómicos, en consulta con la Junta de Patrocinadores del boletín, que incluye a 16 premios Nobel.

Langsdorf decidió colocar el minutero en 7 con propósitos visuales y dos años después, Rabinowitch lo movió a 3 minutos.

El tiempo se determina tomando en consideración todos los eventos que han sucedido a lo largo del año en los ámbitos político, energético, armamentista, científico, climático, junto con posibles fuentes de amenazas como bombas nucleares, cambio climático, bioterrorismo o inteligencia artificial.

El reloj del Día del Juicio Final se movió a 100 segundos para la medianoche en enero de 2020 y permaneció así en parte debido a una "falta de acción" de la humanidad ante la crisis del coronavirus. Eso significó que la Tierra estaba más cerca de la extinción que nunca desde los primeros días de las pruebas de la bomba de hidrógeno y 1984, cuando las relaciones entre EEUU y la URSS alcanzaron su punto más crítico.

El Reloj del Juicio Final no solo tiene en cuenta la probabilidad de un Armagedón nuclear, sino también otras amenazas emergentes, como el cambio climático y los avances en biotecnología e inteligencia artificial.

¿Cómo se movió el Reloj del Fin del Mundo desde 1947?

1947-1948: 7 minutos

1949-1952: 3 minutos

1953-1959: 2 minutos

1960-1962: 7 minutos

1963-1967: 12 minutos

1968: 7 minutos

1969-1971: 10 minutos

1972-1973: 12 minutos

1974-1979: 9 minutos

1980: 7 minutos

1981-1983: 4 minutos

1984-1987: 3 minutos

1988-1989: 6 minutos

1990: 10 minutos

1991-1994: 17 minutos

1995-1997: 14 minutos

1998-2001: 9 minutos

2002-2006: 7 minutos

2007-2009: 5 minutos

2010-2011: 6 minutos

2012-2014: 5 minutos

2015-2016: 3 minutos

2017: 2,5 minutos

2018: 2 minutos

2019: 2 minutos

2020: 100 segundos

2023: 90 segundos

