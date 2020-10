Biden dice que a Trump el "único" adulto mayor que le importa es él mismo

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó hoy en una nueva recorrida por la Florida ante un grupo de jubilados que el "único adulto mayor" por el que el presidente de EEUU, Donald Trump, se preocupa, es por él mismo.

"Trump nunca se ha centrado en lo que importa, nunca se ha centrado en ustedes (...). No solo no ha estado dispuesto a hacer el trabajo, no creo que le importe mucho", manifestó Biden en el sur de Florida, estado de gran rédito electoral que visita por segunda vez en ocho días.

En sendos discursos en las ciudades de Pembroke Pines y Miramar, el demócrata abundó sobre su programa sanitario, el plan para bajar los costos de los medicamentos de prescripción y el "caos" de Trump para detener la Covid-19, que ha dejado más de 215.000 muertos en Estados Unidos.

"Su manejo de esta pandemia ha sido errático, como toda su presidencia", afirmó. Hablando ante un reducido público, en contraste con los multitudinarios mítines de Trump, donde el uso de tapabocas y distanciamiento social han sido casi nulos, Biden se mostró indignado con el "extraño" comportamiento del republicano.

Las encuestas en estados cruciales golpean a Trump

Señaló que se estima que sólo el uso de mascarillas salvaría unas 100.000 vidas en los próximos meses.

Lamentó que el presidente haya dicho que el coronavirus "prácticamente no afecta a nadie", solo a "personas mayores ...", con "problemas cardíacos y de otro tipo".

"Estaba hablando de ustedes (...), de su familia. Ustedes son prescindibles, son prácticamente nadie... así es como los ve", dijo, recogió la agencia de noticias EFE.

Criticó además el cambio de opinión del republicano sobre el próximo paquete de estímulo para afrontar la pandemia. "Un día está tuiteando que el paquete de ayuda es demasiado grande, al día siguiente es demasiado pequeño", dijo.