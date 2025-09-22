Brasil y Estados Unidos le escapan a una reunión bilateral

“¿Se saludarán si se encuentran en un pasillo?”. Este es el interrogante que se plantean los diplomáticos ante las hostiles relaciones entre Donald Trump y Lula da Silva. Es que mañana, por un acuerdo que es de rigor en las asambleas anuales de las Naciones Unidas, al presidente de Brasil le toca discursear primero, en la apertura de la reunión. Y luego, de inmediato le corresponderá hacer otro tanto al jefe de la Casa Blanca. Lo que se sabe, por comentarios del entorno del líder brasileño, es que su discurso quedará abierto hasta último momento, para completar información sobre la orientación del norteamericano.

A priori es posible ver que los vínculos están quebrados y solo queda algún puente frágil para la retomada de las relaciones. Eso explica que Lula no haya realizado ningún pedido para agendar un eventual encuentro con Trump. Tampoco el norteamericano manifestó interés; además de aprovechar hoy para anunciar nuevas sanciones para el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes y advertir que se viene una ola de cancelaciones de visas de miembros del Gobierno brasileño. Todo por cuenta del juicio contra Jair Bolsonaro y sus aliados, que buscaban perpetuarse en el poder por la vía de un golpe de Estado.

La disputa comenzó, oficialmente, cuando Trump anunció que impondría un arancel del 50% para trabar el ingreso de productos brasileños al mercado estadounidense. Pero luego siguió con las acciones contra los ministros del Supremo Tribunal Federal. Pese a la sucesivas presiones norteamericanas, Lula no quiso negociar nada que tuviera como contrapartida la libertad de Bolsonaro.

Los ojos de la exigua comitiva brasileña, disminuida por obra y gracia de la cancelación de visas por parte de las autoridades norteamericanas, están puestos también en la segunda conferencia, En defensa de la Democracia y contra el Extremismo. Se realizará el miércoles con la presencia de al menos 30 países. En la primera, hubo una invitación formal para que Washington participara del encuentro, pero por entonces Joe Biden estaba en el poder. Esta vez, EE.UU. quedó formalmente excluido, por un acuerdo de los socios fundadores: Pedro Sánchez, de España, Gustavo Petro, de Colombia, Yamandú Orsi, de Uruguay, y Gabriel Boric, de Chile.

Este es un foro que, según diplomáticos de Itamaraty, busca consolidar una participación activa en los asuntos internacionales de las naciones involucradas, para evitar el deterioro de las instituciones, la desinformación y el discurso del odio.

Entre tanto, Lula participó hoy de la Segunda Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Resolución Pacífica de la Cuestión Palestina. Esa cita fue convocada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien manifestó el reconocimiento formal del Estado palestino. Junto a Francia estaba Arabia Saudita. Vale recordar que el domingo, Keir Starmer de Inglaterra, Mark Carney de Canadá y Anthony Albanese de Australia realizaron también un reconocimiento formal.

Según algunos medios, cabe preguntarse si Lula será visto como “outsider” de las relaciones internacionales, en gran medida debido a la confrontación con Trump. Sin embargo, el presidente brasileño tiene mucho que lucir. Esta noche precisamente tuvo una cena con los reyes de Suecia. Pero además trabó relaciones fuertes con Francia, con los BRICS, con China y con varios países de Oriente Medio.

De alguna manera, eso marca a Brasil como un actor relevante a la hora de defender el multilateralismo. No de casualidad, antes de su discurso en la ONU, tendrá una cita con el secretario general de la Organización: Antonio Guterres.

