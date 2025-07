La exsocia de Epstein declarará ante el Congreso de EEUU en medio de críticas a Trump y rumores de encubrimiento

La declaración de Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual infantil en el marco del caso Jeffrey Epstein, ya tiene fecha: será el 11 de agosto ante el Congreso de Estados Unidos. Luego de que el gobierno de Donald Trump ordenara el cierre del caso, la exsocia del financista pedófilo fallecido en 2019 reveló que, a pesar de su insistencia, nunca fue convocada para testificar sobre los archivos del caso. Su testimonio será clave en medio de rumores de encubrimiento y teorías conspirativas que fracturaron al corazón del trumpismo.

La decisión fue confirmada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, quien anunció la citación formal para que Maxwell testifique desde la prisión federal de baja seguridad en Tallahassee, Florida, donde cumple una condena de 20 años. La audiencia, en tanto, podría marcar un punto de inflexión en uno de los escándalos más oscuros y controvertidos de la elite política estadounidense.

La reunión secreta de la socia de Epstein con funcionario de Trump alimenta la teoría del encubrimiento

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El anuncio se da en un contexto de máxima tensión política. Varios legisladores manifestaron su preocupación por la seguridad de Maxwell, quien podría convertirse en la pieza clave para desentrañar lo que muchos denuncian como un "encubrimiento institucional" del caso Epstein que salpicó al presidente Donald Trump, quien fue cuestionado en las últimas semanas por haber "traicionado" la transparencia que prometió en campaña al respecto.

Un testimonio sobre el caso Epstein que podría cambiarlo todo

"Solicité que la pusieran inmediatamente bajo custodia protectora y que fuera monitoreada las 24 horas del día", escribió el representante Scott Perry en la red X, aludiendo al destino de Epstein, hallado muerto en su celda en 2019 en circunstancias aún cuestionadas.

El testimonio de Maxwell —quien fue socia íntima del financista Jeffrey Epstein y la única persona condenada por su red de explotación sexual de niños y adolescentes— fue impulsado por el congresista republicano Tim Burchett, quien acusó a la administración de ocultar los archivos completos del caso. "Tenemos que llegar al fondo de esto, amigos. Han pasado cuatro años y no tenemos por qué tolerar esto más", declaró tras conseguir la aprobación de su moción.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Aunque aún no está confirmado si la audiencia será televisada, el interés público y mediático no hace más que crecer. Según fuentes citadas por el medio británico Daily Mail, Maxwell "estaría más que feliz de sentarse ante el Congreso y contar su historia", aunque su abogado, David Markus, fue más cauteloso: “Si la Sra. Maxwell acepta testificar ante el Congreso y no acogerse a la Quinta Enmienda —y eso sigue siendo una gran incógnita—, testificará con sinceridad, como siempre ha dicho que haría", declaró.

Reunión secreta y teorías de encubrimiento

Días atrás, Todd Blanche, fiscal general adjunto, viajó a Florida para reunirse con Maxwell a puerta cerrada. Una reunión que encendió las alarmas entre los referentes demócratas. "Esto es un intento de asegurar un encubrimiento", denunció el senador Richard Blumenthal, quien calificó la reunión como "secreta" y advirtió que podría ser la antesala de un indulto a cambio de silencio.

Desde el entorno de Maxwell aseguran que no hay trato a la vista. “Ella respondió a todas las preguntas con sinceridad, honestidad y lo mejor que pudo", aseguró su abogado tras la reunión con Blanche. Sin embargo, incluso figuras vinculadas con el caso sostienen lo contrario: "Ella va a hacer un trato", dijo Alan Dershowitz, ex abogado de Epstein, al New York Post. "Ella es la piedra de Rosetta de esta saga. Lo sabe todo".

Trump acusó a Obama de “traición” e intento de "golpe de Estado", en medio del escándalo por el caso Epstein

Donald Trump, bajo la lupa por el caso Epstein

El avance de la investigación coincide con una creciente presión sobre Donald Trump, quien fuera amigo cercano de Epstein y fue fotografiado junto a él y Maxwell en más de una ocasión. Aunque el expresidente dijo que se distanció de Epstein en los 2000 y negó sistemáticamente haber tenido relación con los delitos investigados, fue recientemente informado por su fiscal general Pam Bondi de que su nombre figura en los archivos del caso, según reveló el Wall Street Journal.

La revelación alimentó el descontento entre los seguidores de Trump del movimiento Make America Great Again (MAGA), quienes exigen que se cumpla la promesa de desclasificar todos los documentos del caso, una de las promesas de campaña de Trump. Él mismo se vio atrapado en estas teorías de conspiración después de que su antiguo asesor Elon Musk afirmara en junio, en un mensaje que desde entonces ha sido eliminado en la red X, que Trump figura "en el expediente Epstein". Sin embargo, el descontento fue en aumento luego de que la investigación oficial dictaminara que "no existe una lista privada" de clientes, y que Epstein se suicidó, poniendo fin a cuatro años de especulaciones sobre su misteriosa muerte.

En paralelo, crece el debate en el Congreso por la Ley de Transparencia de Archivos Epstein (EFTA), impulsada por el representante Thomas Massie, que obligaría al Departamento de Justicia a publicar la mayoría de sus archivos sobre Epstein. De aprobarse, el proyecto forzaría la divulgación en línea de todos los documentos, con excepción de aquellos que incluyan información personal sensible o que pongan en riesgo investigaciones en curso.

Sin embargo, los líderes republicanos bloquearon hasta ahora el avance de la medida para evitar tensiones internas. Incluso suspendieron las sesiones del jueves y anticiparon el receso de verano para esquivar una votación incómoda.

Una víctima de Jeffrey Epstein dio detalles sobre el rol de Donald Trump en los archivos del caso

¿Qué puede revelar Maxwell?

Maxwell, de 63 años, hija del magnate británico Robert Maxwell, fue condenada en 2022 por reclutar y facilitar menores para Epstein entre 1994 y 2004. Su juicio permitió conocer nombres de figuras de alto perfil como el príncipe Andrés y el expresidente Bill Clinton, aunque ambos negaron estar implicados. Por su lado, el financista fue detenido en 2019 para ser enjuiciado, pero el juicio en su contra no llegó a celebrarse.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses sostienen que Epstein no fue asesinado, que no chantajeó a figuras prominentes, y que no existe una lista de clientes. Pero muchos no lo creen y el manejo del caso ha alimentado una fuerte desconfianza institucional, tanto de seguidores de Trump como de militantes demócratas. Para algunos, Maxwell podría ser la última oportunidad de saber toda la verdad. Para otros, una pieza peligrosa que muchos preferirían silenciar.

CD/ Gi