En una nueva escalada de las dos potencias mundiales luego de las acusaciones de espionaje con globos, China contradijo las afirmaciones de Estados Unidos sobre un supuesto envío de armas a Rusia y advirtió que no aceptara la "presión" norteamericana.

"Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. Estados Unidos no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que Estados Unidos dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", expresó este lunes el portavoz de Exteriores, Wang Wenbin.

En una conferencia de prensa, agregó que el gobierno de Xi Jinping no aceptará que "Estados Unidos ejerza coerción y presión" y dijo que "la posición de China sobre la crisis en Ucrania se puede resumir en una frase, y es promover la paz y el diálogo". "Es lo que está pidiendo la comunidad internacional", se plegó el funcionario a los pedidos de cese de hostilidades.

Joe Biden llegó a Ucrania y anunció que entregará 500 millones de dólares de ayuda

Con una clara referencia a la influencia de Estados Unidos sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la cesión de armas a Ucrania, llamó al país occidental a "dar pasos prácticos para enfriar la situación y promover la paz".

"Deben dejar de culpar a otros y de propagar información falsa. China seguirá en el lado del diálogo y la paz y jugará un rol constructivo para enfriar la crisis", agregó el vocero.

Todo comenzó este domingo con las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano y hombre de peso en el gobierno de Joseph Biden. "En China realmente no hay distinción entre empresas privadas y el Estado. Hasta ahora hemos visto que proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Nuestra preocupación ahora se basa en que están considerando brindar apoyo letal, según la información que tenemos", aseveró.

Este lunes y a pocos días de que se cumpla un año de la invasión de Rusia a Ucrania, Biden llegó hasta Kiev para reunirse con su par ucraniano Volodimir Zelenski. Allí anunció que su país le daría una ayuda de USD 500 millones al país europeo para solventar la guerra.

Joe Biden y Volodimir Zelesnki en Ucrania

Borrel dijo que China "no enviará armas" pero realizó una advertencia

El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que se comunicó con un alto funcionario chino que le aseguró que no habría envío de armas a Rusia, aunque aclaró que habrá vigilancia desde el viejo continente sobre su comportamiento.

“Me dijo que no lo van a hacer, que no tienen planes de hacerlo. Pero permaneceremos vigilantes”, dijo Borrell sobre su encuentro con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi.

Partes de una guerra ¿interminable?

“Expresé nuestra fuerte preocupación sobre que China provea a Rusia de armas y pedí que no lo haga, dije que no solo nos preocupa sino que sería una línea roja en nuestra relación”, ahondó sobre la reunión.

Por otro lado, aseguró que continuarán los esfuerzos de la OTAN para ayudar a Ucrania en el conflicto bélico y se refirió al pedido de Estonia para ayudar a Ucrania con munición calibre 155. “La artillería rusa dispara alrededor de 50.000 tiros al día, los ucranianos tienen que estar al mismo nivel de capacidad”, dijo Borrell.

GI/ff