Continúan las muertes misteriosas en Rusia: falleció un fiscal mientras nadaba en el río

Un fiscal murió en un río de Rusia mientras realizaba una actividad de nado. Según algunos informes, el hombre no se habría ahogado, a lo que se suma el misterio de que sus allegados indicaron que era un nadador experimentado y que "entrenaba constantemente".

La víctima fue identificada como Andrei Fomin (57), quien era fiscal de la República de Chuvasia y un entusiasta partidario de Vladimir Putin. El hombre falleció mientras participaba del evento de natación Chebswim, el cual consiste en nadar una distancia de 2,2 kilómetros a través del Volga, el río más largo de Europa.

El medio local Krym.Realii informó que el fiscal se sintió mal a mitad de camino, mientras que el portal PG21 indicó que el corazón del hombre se detuvo a 150 metros de la costa. Los rescatistas lograron sacar del agua a Fomin, darle primeros auxilios y entregarlo a los médicos. Sin embargo, no pudieron salvarlo. El episodio ocurrió alrededor de las 13 horas del pasado 1 de julio.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de la Federación Rusa. "El 1 de julio de 2023, falleció el Consejero de Estado de Justicia de la tercera clase, Trabajador Honorario de la Fiscalía de la Federación Rusa, Andrei Valeryevich Fomin (...) Durante el período de servicio, fue alentado repetidamente por órdenes del Fiscal General de la Federación Rusa. El Fiscal General de la Federación Rusa Igor Krasnov y el personal de la Fiscalía Rusa expresan sus más profundas condolencias a la familia y amigos de Andrei Fomin", se lee en el comunicado.

Comunicado de la Fiscalía General de la Federación Rusa.

Un portavoz de la oficina del fiscal de Chuvasia afirmó a los medios rusos que se estaba realizando una auditoría y que "no se habían confirmado detalles" sobre su muerte. Sin embargo, la agencia de noticias 76RU indicó más tarde que los informes preliminares sugirieron que sufrió un paro cardíaco. En ese sentido, según medios locales, Fomin sufría de insuficiencia cardiovascular aguda.

En diálogo con el canal televisivo REN TV, una fuente precisó que durante el nado Fomin se enfermó y, por lo tanto, "fue sacado rápidamente del agua". "Los médicos no pudieron salvarlo. Murió como resultado de una falla cardiovascular aguda", agregó.

Mientras circulaban rumores en torno a la repentina muerte de Fomin, un grupo de expertos sugirió que no se ahogó. Al respecto, según el canal de Telegram de Baza, los investigadores establecieron la causa preliminar de la muerte de Fomin y "resultó que no se encontró agua en los pulmones del fiscal". Además, afirmaron que el fiscal tenía un nivel muy bajo de glucosa en sangre.

El nado Chebswim a través del Volga se lleva a cabo anualmente en Chuvasia a distancias de 2.200 y 4.400 metros. No era la primera vez que Fomin participaba en estas competiciones, siendo que ya había realizado la misma distancia el año pasado. Sumado a esto, allegados del hombre indicaron que era un nadador experimentado y que entrenaba constantemente con el objetivo de prepararse para la competencia.

Además, los organizadores del evento explicaron que todos los participantes se habían sometido a un examen médico antes de la actividad, además de proporcionar certificados médicos. Asimismo, tenían la regla de levantar la mano en caso de sentirse mal mientras nadaban. A pesar de conocer ese lineamiento, Fomin no dio ninguna señal de auxilio durante el nado.

Los mensajes de condolencias de funcionarios rusos

El viceprimer ministro de Chuvasia, Dmitry Krasnov, contó a través de su canal de Telegram que el fiscal entrenaba constantemente a pesar de su apretada agenda y que lo aconsejaba sobre natación. El funcionario, que también participó en la actividad, dijo que antes de iniciar, él y el fiscal se desearon buena suerte.

"Me sorprendió: con tal agenda, él constantemente mantenía una agenda estable de entrenamiento. Cada semana se preparaba para este nado, el año pasado ya cubrió esta distancia. Él me dio consejos y me apoyó antes del inicio y durante el entrenamiento. Yo participé por primera vez. No lo puedo creer... Eterna memoria y que descanse en paz. Mis condolencias a sus seres queridos", escribió Krasnov.

El fiscal falleció mientras participaba de una competencia de nado por el río Volga.

Por su parte, el jefe de la ciudad de Cheboksary, Yevgeny Kadyshev, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Fomin. "Llegaron noticias trágicas: el fiscal de la República de Chuvasia, Andrei Valerievich Fomin, murió prematuramente. Era un profesional destacado, dedicado al deber y a la causa de proteger el estado de derecho y combatir el crimen. Ofrezco mis más sinceras y profundas condolencias a la familia. y amigos de Andrei Valerievich”, manifestó a través de Telegram.

También expresó sus condolencias el jefe de Chuvasia, Oleg Nikolaev, quien señaló que el fiscal "hizo una contribución invaluable para fortalecer el estado de derecho en la república". "Lamentamos y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos", expresó en Telegram.

Quién era Andrei Fomin

Andrei Fomin nació en la región de Vladimir y se graduó de abogado en la Universidad Estatal de Yaroslavl. Comenzó su carrera en 1992 en diferentes cargos y fiscalías del óblast de Yaroslavl, iniciando como pasante en la oficina del fiscal del distrito de Dzerzhinsky, para posteriormente ocupar el cargo de fiscal adjunto en ese departamento. Fue subiendo de escalafón hasta llegar a ser Fiscal Adjunto de la región en 2010, rol que desempeñó hasta que en 2014 fue nombrado Primer Fiscal Adjunto de la República de Crimea y posteriormente Fiscal Interino de la República de Crimea (2016-2017).

El 16 de abril de 2020, el Fiscal General de Rusia, Igor Krasnov, nominó a Fomin para el cargo de fiscal de la República de Chuvasia y su candidatura fue aprobada por unanimidad por los diputados del Consejo de Estado de Chuvasia. El hombre era también Consejero de Estado de Justicia de la 3ra Clase, el cuarto rango de clase superior en las fiscalías rusas.

Fomin habría sido un entusiasta partidario de Vladimir Putin y fue considerado uno de los "facilitadores" de la invasión a Ucrania.

Se creía que Fomin era partidario de Putin y que también formaba parte de la infame "lista de 6.000" de Rusia, un documento que enumeró a sobornadores y belicistas. El texto, creado por la Fundación Anticorrupción, fue realizado con el fin de identificar públicamente a los "facilitadores de la invasión de Ucrania por parte de Putin".

El fiscal de Chuvasia fue incluido como uno de los principales funcionarios de seguridad rusos que se negaron a proteger el estado de derecho en las condiciones de la invasión de las tropas rusas en Ucrania.

